Новые трубы и честные цены. Как СГК обновит систему отопления в Бийске

В Бийске действительно все так плохо?

Сейчас – да. Почти все 660 км теплосетей в городе сильно изношены, а потому "рвануть может в любой момент", рассказал Дмитрий Тяглов. Например, износ сетей "Бийскэнерго" (450 км) на данный момент составляет 86%, а у "Водоканала" (150 км) – 80%. При этом треть всех труб, которые все еще используют для отопления в городе, лежат в земле уже больше 30 лет и давно отслужили свой срок, подчеркнул директор бийского подразделения.

Изношены и котельные, из-за чего в бийский воздух попадает много вредных выбросов. Только одна угольная котельная № 5, по словам Тяглова, за год выбрасывает в атмосферу 59,8 тонны отравляющих веществ.

С тарифами в Бийске тоже проблема: жители здесь платят за тепло по-разному. Например, те, кто отапливается сетями "Бийскэнерго", отдает по 1732 рубля за гигакалорию. А абоненты МУП "Водоканал" за тот же объем тепла платят 2461 рубль (!).

Все эти проблемы привели к тому, что с каждым годом все больше бийчан вообще отключаются от центрального отопления и начинают отапливаться сами, резюмировал Тяглов. По его словам, исправить ситуацию без больших инвестиций – невозможно. Денег хватает только на то, чтобы проводить ремонт в проблемных местах и готовить город к предстоящему отопительному сезону.