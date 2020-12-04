Новые трубы и честные цены. Как СГК обновит систему отопления в Бийске

1,8 миллиарда рублей потратит Сибирская генерирующая компания (СГК) на модернизацию системы теплоснабжения в Бийске. В городе планируют внедрить метод альтернативной котельной и ввести единую ценовую зону. Сейчас бийские теплосети находятся в плачевном состоянии: износ достиг критических показателей, а горожане все чаще предпочитают топить сами. Да и платят за тепло в Бийске по-разному: разница в тарифах по городу превышает тысячу рублей. О том, сколько теперь бийчане будут платить за отопление, сколько километров труб переложат в городе и когда переход в ценовую зону завершится, рассказал директор бийского подразделения СГК Дмитрий Тяглов.
Сейчас – да. Почти все 660 км теплосетей в городе сильно изношены, а потому "рвануть может в любой момент", рассказал Дмитрий Тяглов. Например, износ сетей "Бийскэнерго" (450 км) на данный момент составляет 86%, а у "Водоканала" (150 км) – 80%. При этом треть всех труб, которые все еще используют для отопления в городе, лежат в земле уже больше 30 лет и давно отслужили свой срок, подчеркнул директор бийского подразделения.
Изношены и котельные, из-за чего в бийский воздух попадает много вредных выбросов. Только одна угольная котельная № 5, по словам Тяглова, за год выбрасывает в атмосферу 59,8 тонны отравляющих веществ.
С тарифами в Бийске тоже проблема: жители здесь платят за тепло по-разному. Например, те, кто отапливается сетями "Бийскэнерго", отдает по 1732 рубля за гигакалорию. А абоненты МУП "Водоканал" за тот же объем тепла платят 2461 рубль (!).
Все эти проблемы привели к тому, что с каждым годом все больше бийчан вообще отключаются от центрального отопления и начинают отапливаться сами, резюмировал Тяглов. По его словам, исправить ситуацию без больших инвестиций – невозможно. Денег хватает только на то, чтобы проводить ремонт в проблемных местах и готовить город к предстоящему отопительному сезону.
А что такое альтернативная котельная?
Это метод, который сейчас внедряют в других городах Сибири: горожан переводят в единую ценовую зону, а тепловые сети и котельные глубоко модернизируют. Подобные проекты СГК уже реализовала и продолжает выполнять в Барнауле и Рубцовске. В краевой столице на капитальный ремонт котельных и труб потратят порядка 7 млрд рублей, а в Рубцовске уже вложено 2 млрд.
Теперь на очереди Бийск. Для того чтобы переломить ситуацию с отоплением в наукограде, СГК заключает с городом концессионное соглашение, по которому заберет все сети в аренду на 10 лет и модернизирует их.
1,8 млрд рублей. На эти деньги СГК планирует заменить 34 километра тепловых сетей на 38 магистральных и 48 внутриквартальных участках. Еще 4 километра труб проложат для того, чтобы объединить тепловые зоны в городе. Только на эти работы потратят больше 900 млн рублей.
Причем на отдельных участках будут прокладывать новые трубы большего диаметра. Сейчас потребность в тепле в Бийске зачастую превышает то количество, которое пропускают сети, отметил Тяглов.
По его словам, в наукограде есть и места, где трубы проходят над землей, а не под ней. Это устаревшая технология, которую уже давно не применяют, подчеркнул Тяглов. Поэтому СГК потратит еще 102 млн рублей, чтобы заменить эти сети и проложить их под землей – как того требуют современные нормы.
Кроме того, в городе построят 18 угольных и две газовых блочно-модульных котельных, а также модернизируют старые. По подсчетам специалистов СГК, модернизация поможет снизить вредные выбросы в атмосферу почти в два раза – на 41,2%.
А что будет с тарифами?
В городе появится единая ценовая зона, то есть за тепло все бийчане будут платить по одной цене. Причем за основу возьмут меньший тариф – 1732 рубля за Гкал. Больше 15 тысяч горожан станут платить за отопление меньше, отметили в СГК. Тариф для них снизится больше чем на 40%.
В компании отметили, что в соглашении четко прописан ежегодный рост тарифов, а потому никаких скачков цен на тепло в городе больше не будет. Так, в июле каждого года стоимость за отопление в Бийске будут расти на индекс потребительских цен + 3%.
Комментарии
Причем за основу возьмут меньший тариф – 1732 рубля за Гкал.
В Санкт-Петербурге 1765 рубля за Гкал. Надеюсь у жителей Бийска такие же зарплаты как и у жителей Санкт-Петербурга и в июле каждого года зарплата повышается на индекс потребительских цен + 3%?
В Новосибирске не продали ТЭЦ олигархам, поэтому отопление дешевле 1.5 раза в , а ГЭС там вырабатывает электричество (для тех кто в танке).
Мне вот интересно как же мы прокормим этого Мельниченко? Зарплаты не повышаются, а даже сокращаются уже много лет, а он хочет ежегодно повышать тариф на уровень потребительских цен + 3%
Никак третью яхту собрался покупать.
Никак третью яхту собрался покупать.
А может остров или небольшую страну типа Принсипи?
Дома надо переводить на индивидуальные газовые котельные, как это сделано во всем мире. И вопрос завышения тарифов уйдет в небытие
А сколько средств тратится на отопление земли вокруг труб от ТЭЦ особенно зимой?