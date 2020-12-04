Какая будет погода в субботу, 5 декабря?

Погода в Алтайском крае 5 декабря 2020

В ночь с пятницы на субботу температура воздуха упадет до -18...-23 градусов, местами до -28°С. В дневные часы потеплеет до -11...-16 градусов. Будет преимущественно без осадков, местами возможен туман и изморозь. Синоптики прогнозируют гололедицу и ветер до 2-7 м/с.

Погода в Барнауле 5 декабря 2020

В городе ночью ожидается -21...-23 градуса, днем – от -12 до -14°С. Снега не будет, но временами возможна изморозь. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.