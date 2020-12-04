Жителей Алтайского края ждут морозные выходные. Температура воздуха в ночные часы опустится до -29 градусов. Какой будет погода 5 и 6 декабря в регионе и Барнауле и ждать ли похолодания в понедельник – читайте в материале amic.ru.
Погода в Алтайском крае 5 декабря 2020
В ночь с пятницы на субботу температура воздуха упадет до -18...-23 градусов, местами до -28°С. В дневные часы потеплеет до -11...-16 градусов. Будет преимущественно без осадков, местами возможен туман и изморозь. Синоптики прогнозируют гололедицу и ветер до 2-7 м/с.
Погода в Барнауле 5 декабря 2020
В городе ночью ожидается -21...-23 градуса, днем – от -12 до -14°С. Снега не будет, но временами возможна изморозь. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Погода в Алтайском крае 6 декабря 2020
В ночь на воскресенье, 6 декабря, в регионе похолодает до -19... -24 градусов, местами до -29°С. Днем столбики термометров покажут -12...-17 градусов. Синоптики сообщают, что будет преимущественно без осадков, местами возможны туман, изморозь. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Погода в Барнауле 6 декабря 2020
Ночью в краевой столице обещают -22...-24 градуса, а в дневные часы воздух прогреется до -13...-15 градусов. Воскресенье пройдет без осадков, временами может быть изморозь. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
В регионе в ночь на понедельник похолодает до -17...-22°С, местами – до -28 градусов. Днем столбики термометров покажут -11...-16 градусов. Преимущественно без осадков. Местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами по северу до 12 м/с.
У жителей города рабочая неделя начнется с -19...-21 градуса в ночные часы. Днем потеплеет до -12...-14 градусов. Снега не будет. Но синоптики передают изморозь, гололедицу на дорогах и ветер до 2-7 м/с.
Комментарии