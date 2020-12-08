Кто такой Клим Холодный?

8 декабря (25 ноября по старому стилю) – день памяти священномученика Климента, папы Римского. В православии его почитают как одного из первых христианских проповедников на русских землях.

Согласно житию, Климент жил в I веке и происходил из знатной римской семьи. Однажды корабль, на котором он вместе с матерью и братьями плыл в Афины, потерпел крушение. Его близкие хоть и выжили, но потеряли друг друга. Климент воспитывался в чужой семье, скучая по своим родным. В Риме юноша получил хорошее образование, был приближен к императорскому двору. Но роскошь мало интересовала Климента: он хотел понять, в чем заключается смысл жизни, что происходит с людьми после смерти. Поэтому он оставил дом и отправился в земли, где апостолы проповедовали учение Христа.

В Палестине Климент принял крещение от святого апостола Петра и стал его учеником. Среди них, как оказалось, были и его пропавшие братья. А во время путешествия с апостолом он нашел и родителей. Незадолго до своей кончины Петр посвятил Климента в епископы Рима. За свою добродетельную жизнь Климент обратил в христианскую веру сотни язычников. За это император Траян изгнал епископа из столицы и отправил его в Крым, на каторжные работы в каменоломни.

В ссылке Климент встретил много осужденных христиан, которым приходилось работать в тяжелых условиях, без пищи и воды. Тогда, согласно житию, Климент помолился, и Господь указал ему место источника, из которого излилась целая река. Слух о чуде распространился по окрестностям, и к праведнику стали приходить местные жители. Климент, будучи в ссылке, крестил многих язычников. Узнав об этом, император приказал утопить Климента.

Несмотря на то, что святой жил задолго до разделения Церквей, он одинаково почитается и православными, и католиками. Более того, святой Климент широко известен на Руси. Об этом свидетельствует "Слово на обновление Десятинной церкви" XI века. В нем священномученик представлен как первый небесный заступник русской земли.