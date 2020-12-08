Народный праздник Клим Холодный отмечают 8 декабря. На Руси с этого дня начинались трескучие морозы. Что это за праздник такой, почему в этот день не работали на полный желудок и зачем 8 декабря закапывали монеты в землю – читайте в материале amic.ru.
8 декабря (25 ноября по старому стилю) – день памяти священномученика Климента, папы Римского. В православии его почитают как одного из первых христианских проповедников на русских землях.
Согласно житию, Климент жил в I веке и происходил из знатной римской семьи. Однажды корабль, на котором он вместе с матерью и братьями плыл в Афины, потерпел крушение. Его близкие хоть и выжили, но потеряли друг друга. Климент воспитывался в чужой семье, скучая по своим родным. В Риме юноша получил хорошее образование, был приближен к императорскому двору. Но роскошь мало интересовала Климента: он хотел понять, в чем заключается смысл жизни, что происходит с людьми после смерти. Поэтому он оставил дом и отправился в земли, где апостолы проповедовали учение Христа.
В Палестине Климент принял крещение от святого апостола Петра и стал его учеником. Среди них, как оказалось, были и его пропавшие братья. А во время путешествия с апостолом он нашел и родителей. Незадолго до своей кончины Петр посвятил Климента в епископы Рима. За свою добродетельную жизнь Климент обратил в христианскую веру сотни язычников. За это император Траян изгнал епископа из столицы и отправил его в Крым, на каторжные работы в каменоломни.
В ссылке Климент встретил много осужденных христиан, которым приходилось работать в тяжелых условиях, без пищи и воды. Тогда, согласно житию, Климент помолился, и Господь указал ему место источника, из которого излилась целая река. Слух о чуде распространился по окрестностям, и к праведнику стали приходить местные жители. Климент, будучи в ссылке, крестил многих язычников. Узнав об этом, император приказал утопить Климента.
Несмотря на то, что святой жил задолго до разделения Церквей, он одинаково почитается и православными, и католиками. Более того, святой Климент широко известен на Руси. Об этом свидетельствует "Слово на обновление Десятинной церкви" XI века. В нем священномученик представлен как первый небесный заступник русской земли.
Наши предки считали, что святой Климент приносит с собой суровую зимнюю погоду. "На Клима зима клин клином вышибает", "Климент морозом у мужика слезу гонит", – говорили в народе в день памяти святого.
Согласно народному поверью, 8 декабря пробуждались темные силы, так называемые "слуги Мороза". В представлении предков они бегали по лесам и полям, стучали костями. Поэтому пришедшие морозы и прозвали трескучими.
В день Клима Холодного люди боялись выходить на улицу. Согласно поверью, около дома того, кто родился 8 декабря, собирались волки. Поэтому рядом с дворами таких людей старались в этот день не появляться, да и сам именинник лишний раз на улицу не выходил, особенно вечером.
А еще, конечно, на Клима Холодного ворожили: выкапывали ямку и помещали в нее вещь. Какую именно – зависело от желания. Если хотели разбогатеть – вкладывали в ямку монету, найти хорошую работу – гвоздь или щепку, выйти замуж – ленту или бусину, родить ребенка – палочку, завернутую в тряпку.
Наши предки верили: что 8 декабря ни в коем случае нельзя жаловаться на холод. Иначе морозный дух, согласно поверью, может наслать на недовольного простуду или лихорадку. А вот если наоборот – быть бодрым и радоваться морозу — то беды пройдут стороной.
8 декабря новые дела на полный желудок не начинали, поскольку, согласно приметам, ничего хорошего из этого не выйдет. Обычай связан с продолжением молотьбы: заниматься такой работой на сытый желудок было неудобно, движения становились тяжелыми и скованными. Поэтому и все остальные дела было принято начинать только натощак.
Также на Клима Холодного не следовало лезть в чужие дела, даже если об этом просят. Иначе такое вмешательство может негативно отразиться и на том, кто попросил, и на помощнике.
На Руси верили, что 8 декабря сушить постиранное белье в доме не стоит: считалось, что лучше вывесить его на улицу. По приметам, морозный дух мог выгнать из него всю нечисть. И тот, кто наденет промороженную одежду на себя, будет защищен от бед и несчастий.
- Большие снежные сугробы и промерзшая земля – к хорошему урожаю в будущем году.
- На Климентьев день начался снегопад – будет дождливое лето.
- Если петухи 8 декабря запели раньше времени, то жди оттепели.
- На реке вода выше льда поднялась – предвестник тепла или дождя.
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