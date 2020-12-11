В новогоднюю ночь каждая женщина хочет быть неотразимой до самых кончиков пальцев. А потому недостаточно надеть красивое платье, сделать прическу и нанести макияж. Нужно еще и тщательно продумать маникюр. Как оформить ногти для новогодней ночи? Amic.ru собрал самые модные тенденции для встречи 2021 года и разобрался, что поможет задобрить Быка – покровителя наступающего года.
Белый Металлический Бык (а именно он хозяин нового года) предпочитает элегантность и сдержанность. И оттенки ему нравятся соответствующие: белые и металлические. Следовательно, при выборе новогоднего маникюра смело говорим "да" металлику, втиркам, глиттеру, стразам и фольге. Эти элементы раскроют и обновят сдержанный монохромный маникюр или нюдовый френч.
Мастера nail-арта говорят, что в моде в 2021 году будет естественная красота. А потому советуют придерживаться лаконичности и минимализма в оформлении, отдать предпочтение коротким ногтям квадратной формы. Если уже очень хочется выделиться, то присмотритесь к бульонкам (цветным мелким шарикам) и декоративному песку – они тоже будут в моде в 2021-м. Хит зимнего сезона – дизайн ногтей с вязаным рисунком (как будто на ноготь надели свитер) и флоком (мелкими ворсинками).
Самый беспроигрышный вариант – белый цвет с металлическими или блестящими вставками. Такой дизайн и Быку угодит, и под любой новогодний образ подойдет. Хотя это не значит, что нужно быть заложницей одного цвета. Символ 2021-го одобряет всю натуральную палитру. Поэтому кроме белого можете выбрать зеленый, мятный, голубой, серый, стальной, бежевый, молочный, шампань, пудровый, шоколадный, горчичный, черный и другие.
Стилисты рекомендуют обратить внимание на холодный синий. Этот цвет довольно органично смотрится зимой. Хотите больше солнца – выбирайте яркий желтый, если он сочетается с вашим новогодним нарядом. Этот цвет определенно привлечет внимание окружающих. Также мастера предлагают обратить внимание на золото – оно подходит всем и по астрологическим советам, и по модным тенденциям. Как вариант, можно использовать золотистые элементы на черном или коричневом.
Их довольно много. Мы отобрали несколько самых популярных и подходящих к празднику (советы Glamour, Cosmo, Elle).
Слитки золота
Золото считают одним из главных трендов этой зимы. Поэтому nail-мастера рекомендуют покрыть ногти золотым лаком полностью или сделать акцент на нескольких пальцах, а также френч с использованием фольги или нанести на ногти аккуратные золотистые крапинки.
Разноцветные ногти
Стилисты рекомендуют поиграть цветом и подобрать для каждого ногтя свой оттенок. Палитра может переходить от более темного к светлому тону одного цвета, а можно сочетать все цвета радуги.
Не просто нюд
В тренде естественность, а потому нюдовый маникюр будет как никогда кстати (да и к каждому образу идеально подойдет). Однако для Нового года 2021 к этому оформлению рекомендуют добавить декор – стразы, блестки, минималистичные точки или лаконичные лунки. А вот спокойные телесные, бежевые и молочные оттенки можно сделать чуть поярче.
Полудрагоценные камни
Оформить ногти этой зимой можно в виде камня. Это может быть розовый кварц, завораживающий аквамарин, загадочный лунный камень или яркий янтарь.
Аппликации
Зимой 2021 она будет в моде. Создать 3D-эффект на ногтях предлагают с помощью бусин, страз, конфетти. Чтобы новогодний маникюр не выглядел перегруженным, нужно выбрать однотонное покрытие.
Да, если это не будет мешать вашему образу (согласитесь, изображение быка или снеговиков на ногтях вряд ли подойдут строгому костюму или стильному платью-миди). Совершенно не возбраняется использовать в оформлении ногтей стемпинг-сюжеты или роспись – это всегда притягивает внимание и поднимает настроение.
Но если наряд позволяет, то используйте и изображения быка, абстрактных шаров, елок, сказочных персонажей: многие nail-мастера говорят, что эти образы будут модными в 2021 году. Хотя журнал Glamour предлагает отказаться от традиционных новогодних рисунков. И вместо снеговиков и Снегурочек выбрать россыпь блесток, которые напомнят "вальс снежинок" или геометрические узоры. Также актуальным будет коровий принт – сочетание белых и черных пятен на ногтях.
Комментарии
поскольку следующий год это год быка, то делайте себе на пальцах копыта