Каким должен быть новогодний маникюр 2021?

Белый Металлический Бык (а именно он хозяин нового года) предпочитает элегантность и сдержанность. И оттенки ему нравятся соответствующие: белые и металлические. Следовательно, при выборе новогоднего маникюра смело говорим "да" металлику, втиркам, глиттеру, стразам и фольге. Эти элементы раскроют и обновят сдержанный монохромный маникюр или нюдовый френч.

Мастера nail-арта говорят, что в моде в 2021 году будет естественная красота. А потому советуют придерживаться лаконичности и минимализма в оформлении, отдать предпочтение коротким ногтям квадратной формы. Если уже очень хочется выделиться, то присмотритесь к бульонкам (цветным мелким шарикам) и декоративному песку – они тоже будут в моде в 2021-м. Хит зимнего сезона – дизайн ногтей с вязаным рисунком (как будто на ноготь надели свитер) и флоком (мелкими ворсинками).