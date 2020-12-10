Меня уволили из-за COVID-19. Что делать?

В три раза выросло число безработных жителей Алтайского края в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019. Такие данные приводит Алтайкрайстат. Как следует из сообщения ведомства, численность официально зарегистрированных безработных в регионе в октябре этого года (данные за ноябрь еще недоступны) составила 37,1 тыс. человек. Это на 24,6 тыс. больше, чем год назад. Одна из причин такого роста – пандемия коронавируса и связанный с ней экономический кризис. Предприятия в условиях ограничений были вынуждены уменьшать свои расходы за счет сокращения кадров и снижения заработной платы. При этом не всегда сотрудников увольняют законно. Некоторых угрозами вынуждают писать заявление об увольнении по собственному желанию или сокращают без выплаты компенсации. Как отстоять свои права в такой ситуации, разбирались специалисты проекта plus-one.ru. Смотрите инфографику и читайте ответы на важные вопросы.

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