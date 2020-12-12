В России запретят разводить костры на участках. А как тогда жарить шашлыки?

С 1 января 2021 года в России вступают в силу новые правила противопожарного режима. Они запрещают разводить костры, готовить на открытом огне пищу и сжигать мусор на территории частных домов. Спокойно, господа! Жарить шашлыки на даче пока еще можно, но только соблюдая определенные условия. Подробно объясняем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Не понял. Так я смогу пожарить шашлык на своей даче весной или нет?
Сможете. Просто отнесите мангал, на котором готовите шашлык, подальше от дома, бани и прочих строений. По новым правилам расстояние от построек до мангала или жаровни, где готовится пища, должно быть не менее 5 метров.
При этом вокруг мангала на расстоянии 2 метров придется убрать все горючие материалы: ветки, брусья и другие вещи, которые могут воспламениться. А во время приготовления нужно постоянно следить, чтобы огонь или угольки никуда не перекинулись. Но это вы и так знаете.
А как быть, если я готовлю не на мангале или люблю просто посидеть у костра?
Оборудовать место для костра по новым правилам. Во-первых, вам тоже придется отойти подальше от построек. Гораздо дальше, чем любителям мангалов. Костер можно разводить на расстоянии:
– не менее 50 метров до ближайшей постройки;
– не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
– не менее 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.
Во-вторых, вам придется выкопать яму и разводить костер в ней. Яма должна быть не менее чем 0,3 метра глубиной и не более метра диаметром.
В-третьих, территория около ямы должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы или каких-либо горючих материалов.Разжигать костры запрещено:
– на торфяных почвах;
– при объявлении на территории особого противопожарного режима;
– при скорости ветра более 10 метров в секунду и при скорости более пяти метров, если открытый огонь.
Все условия соблюдены? Получайте удовольствие. Вашим посиделкам у костра теперь никто не помешает.
А мусор сжигать во дворе дома или на даче можно?
Нет. Сжигать мусор (а также траву, листву и другие отходы) на территории дачи или домовладения новые правила запрещают. Совсем. Вывозите мусор на свалку или оформляйте договоры с компаниями по вывозу мусора. Других вариантов нет.
Заплатите штраф. За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"). А это значит, что вас могут оштрафовать от 2 до 3 тыс. рублей, если вы разожгли костер в неположенном месте. А если из-за этого произошел пожар, то размер штрафа увеличивается до 5 тыс. рублей.
Комментарии
"Костер можно разводить на расстоянии:
– не менее 50 метров до ближайшей постройки;"
Издеваются?
Короче будут штрафовать людей и собирать деньги. Нашёл деньги на шашлык найдёшь и на штраф.
На ближайшие пять лет.
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Пока не сдохнет пейсатель сего закона? Чуму на его дом и род во всех поколениях!
не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка
Интересно как теперь бандиты-лесорубы будут избавляться от порубочных остатков? Или этот закон не для них?
Всё сильнее закручивают гайки рабам, скоро без разрешения пукнуть будет нельзя. Радуйтесь чебурашки ушастые!!!!
50 метров от строения? Это мне на соседнюю идти разводить?
50 метров от строения? Это мне на соседнюю идти разводить?
Нет это они вам намекают, что если вы не депутат у которого есть дворец с огромным участком, то хрен вам а не шашлык.
На ближайшие пять лет.
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Пока не сдохнет пейсатель сего закона?
Через пять лет его ужесточат. Если конечно эти люди останутся при власти.
Скоро сделают что бани дровами топить нельзя.
Скоро сделают что бани дровами топить нельзя.
Сами себе проблемы на будущее создают. Люди постепенно в кострах сжигают сухостой , а теперь он будет накапливаться.
Просто отнесите мангал, на котором готовите шашлык, подальше от дома, бани и прочих строений.
То есть, в юбилейном по прежнему костры разводить будут?!
"Нет. Сжигать мусор (а также траву, листву и другие отходы) на территории дачи или домовладения новые правила запрещают."
В законе написано, что нельзя сжигать мусор и готовить пищу на костре. Вам не кажется, что вы немного переиначили закон?
Сами себе проблемы на будущее создают. Люди постепенно в кострах сжигают сухостой , а теперь он будет накапливаться.
Сухостой и в печке сгорит. А вот что делать осенью с листвой и ботвой? На свалку вести очень дорого. Может тайком ночью вывалить в лесу?
Как жгли, так и будут жечь.
Как жгли, так и будут жечь.
Как скрыть запах шашлыка или дым от сжигаемой осенней листвы? У нас же страна стукачей.