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В России запретят разводить костры на участках. А как тогда жарить шашлыки?

, ИА "Амител"
Объясняем, что делать, если посидеть у костра с гитарой с друзьями и шашлыком все-таки хочется
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 1 января 2021 года в России вступают в силу новые правила противопожарного режима. Они запрещают разводить костры, готовить на открытом огне пищу и сжигать мусор на территории частных домов. Спокойно, господа! Жарить шашлыки на даче пока еще можно, но только соблюдая определенные условия. Подробно объясняем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1

Не понял. Так я смогу пожарить шашлык на своей даче весной или нет?

Сможете. Просто отнесите мангал, на котором готовите шашлык, подальше от дома, бани и прочих строений. По новым правилам расстояние от построек до мангала или жаровни, где готовится пища, должно быть не менее 5 метров.

При этом вокруг мангала на расстоянии 2 метров придется убрать все горючие материалы: ветки, брусья и другие вещи, которые могут воспламениться. А во время приготовления нужно постоянно следить, чтобы огонь или угольки никуда не перекинулись. Но это вы и так знаете.

2

А как быть, если я готовлю не на мангале или люблю просто посидеть у костра?

Оборудовать место для костра по новым правилам. Во-первых, вам тоже придется отойти подальше от построек. Гораздо дальше, чем любителям мангалов. Костер можно разводить на расстоянии:   

– не менее 50 метров до ближайшей постройки;
– не менее 100 метров  от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
– не менее  30 метров  от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Во-вторых, вам придется выкопать яму и разводить костер в ней. Яма должна быть не менее чем 0,3 метра глубиной и не более метра диаметром.

В-третьих, территория около ямы должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы или каких-либо горючих материалов.

Разжигать костры запрещено:
– на торфяных почвах;
– при объявлении на территории особого противопожарного режима;
– при скорости ветра более 10 метров в секунду и при скорости более пяти метров, если открытый огонь.

Все условия соблюдены? Получайте удовольствие. Вашим посиделкам у костра теперь никто не помешает.

3

А мусор сжигать во дворе дома или на даче можно?  

Нет. Сжигать мусор (а также траву, листву и другие отходы) на территории дачи или домовладения новые правила запрещают. Совсем. Вывозите мусор на свалку или оформляйте договоры с компаниями по вывозу мусора. Других вариантов нет.

4
А если я нарушу? Что тогда?

Заплатите штраф. За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"). А это значит, что вас могут оштрафовать от 2 до 3 тыс. рублей, если вы разожгли костер в неположенном месте. А если из-за этого произошел пожар, то размер штрафа увеличивается до 5 тыс. рублей.

5
И что, эти правила с нами навсегда?
На ближайшие пять лет. Они будут действовать с 1 января 2021 года до 2026 года. После чего их пересмотрят. 
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

12.12.2020 08:15
- гость -

"Костер можно разводить на расстоянии:
– не менее 50 метров до ближайшей постройки;"
Издеваются?

12.12.2020 08:17
- гость -

Короче будут штрафовать людей и собирать деньги. Нашёл деньги на шашлык найдёшь и на штраф.

12.12.2020 08:19
- гость -

На ближайшие пять лет.
-----
Пока не сдохнет пейсатель сего закона? Чуму на его дом и род во всех поколениях!

12.12.2020 08:23
- гость -

не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка

Интересно как теперь бандиты-лесорубы будут избавляться от порубочных остатков? Или этот закон не для них?

12.12.2020 08:33
ППКошмариков

Всё сильнее закручивают гайки рабам, скоро без разрешения пукнуть будет нельзя. Радуйтесь чебурашки ушастые!!!!

12.12.2020 08:33
Гость

50 метров от строения? Это мне на соседнюю идти разводить?

12.12.2020 08:39
- гость -

50 метров от строения? Это мне на соседнюю идти разводить?

Нет это они вам намекают, что если вы не депутат у которого есть дворец с огромным участком, то хрен вам а не шашлык.

12.12.2020 08:41
- гость -

На ближайшие пять лет.
-----
Пока не сдохнет пейсатель сего закона?


Через пять лет его ужесточат. Если конечно эти люди останутся при власти.

12.12.2020 08:48
- гость -

Скоро сделают что бани дровами топить нельзя.

12.12.2020 08:48
- гость -

Скоро сделают что бани дровами топить нельзя.

12.12.2020 08:52
- гость -

Сами себе проблемы на будущее создают. Люди постепенно в кострах сжигают сухостой , а теперь он будет накапливаться.

12.12.2020 08:53
- гость -

Просто отнесите мангал, на котором готовите шашлык, подальше от дома, бани и прочих строений.

То есть, в юбилейном по прежнему костры разводить будут?!

12.12.2020 08:55
- гость -

"Нет. Сжигать мусор (а также траву, листву и другие отходы) на территории дачи или домовладения новые правила запрещают."

В законе написано, что нельзя сжигать мусор и готовить пищу на костре. Вам не кажется, что вы немного переиначили закон?

12.12.2020 09:05
- гость -

Сами себе проблемы на будущее создают. Люди постепенно в кострах сжигают сухостой , а теперь он будет накапливаться.

Сухостой и в печке сгорит. А вот что делать осенью с листвой и ботвой? На свалку вести очень дорого. Может тайком ночью вывалить в лесу?

12.12.2020 09:33
ZeroCool

Как жгли, так и будут жечь.

12.12.2020 09:41
- гость -

Как жгли, так и будут жечь.

Как скрыть запах шашлыка или дым от сжигаемой осенней листвы? У нас же страна стукачей.

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