В России запретят разводить костры на участках. А как тогда жарить шашлыки?

А как быть, если я готовлю не на мангале или люблю просто посидеть у костра?

Оборудовать место для костра по новым правилам. Во-первых, вам тоже придется отойти подальше от построек. Гораздо дальше, чем любителям мангалов. Костер можно разводить на расстоянии:

– не менее 50 метров до ближайшей постройки;

– не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

– не менее 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Во-вторых, вам придется выкопать яму и разводить костер в ней. Яма должна быть не менее чем 0,3 метра глубиной и не более метра диаметром.

В-третьих, территория около ямы должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы или каких-либо горючих материалов.

Разжигать костры запрещено:– на торфяных почвах;– при объявлении на территории особого противопожарного режима;– при скорости ветра более 10 метров в секунду и при скорости более пяти метров, если открытый огонь.

Все условия соблюдены? Получайте удовольствие. Вашим посиделкам у костра теперь никто не помешает.