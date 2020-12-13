Ни денег, ни любви. Кто увидит солнечное затмение 14 декабря и чем оно опасно

А где его будет видно?

Полное солнечное затмение можно будет увидеть только из южных частей Чили и Аргентины. Поэтому в холодном и снежном Алтайском крае, как и по всей России, на зрелище можно не надеяться. Когда будет затмение, мы и самого Солнца-то не увидим: в Барнауле будет уже ночь.

Кстати, частичное затмение смогут увидеть жители центральной части Южной Америки, на юго-западе Африки и в Антарктиде.