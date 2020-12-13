Ни денег, ни любви. Кто увидит солнечное затмение 14 декабря и чем оно опасно

Последнее солнечное затмение в 2020 году пройдет 14 декабря. Причем оно будет полным: в некоторых частях Земли наступит полная темнота. Правда, не в России: мы никакого затмения вообще не увидим. Но зато точно его почувствуем, уверяют астрологи. По их мнению, 14 декабря запросто можно лишиться денег, любви и душевного спокойствия. Рассказываем, как все-таки увидеть затмение, почему оно на нас влияет и что астрологи советуют делать, чтобы пережить 14 декабря спокойно.
Полное солнечное затмение можно будет увидеть только из южных частей Чили и Аргентины. Поэтому в холодном и снежном Алтайском крае, как и по всей России, на зрелище можно не надеяться. Когда будет затмение, мы и самого Солнца-то не увидим: в Барнауле будет уже ночь.
Кстати, частичное затмение смогут увидеть жители центральной части Южной Америки, на юго-западе Африки и в Антарктиде.
Зато можно посмотреть онлайн-трансляцию. Например, ее будет проводить Московский планетарий на своем YouTube-канале. Комментировать ее будет профессиональный астроном. Он расскажет, почему вообще происходят затмения и когда ждать следующего. Так что вы не только красивой картинкой насладитесь, но еще и знания получите. И глаза, конечно же, не испортите.
А вживую лучше посмотреть, например, на звездопад Геминиды, пик которого будет уже совсем скоро. Тем более что пик метеорного потока придется как раз в ночь с 14 на 15 декабря. Заодно и желание загадаете. Если погода, конечно, позволит.
Научных данных о том, что солнечное затмение как-то воздействует на людей, нет. Но астрологи уверены, что оно точно на нас влияет. Да еще как: мол, для многих людей момент затмения становится критическим. Мы становимся более агрессивными и импульсивными, считают эксперты. Из-за таких эмоциональных скачков у людей появляется желание бросить все насущные дела.
Но это обманчивое чувство, предупреждают астрологи. По их мнению, лучше, наоборот, сохранять спокойствие и "не дергаться". Полное солнечное затмение – не лучшее время для перемен, выяснения отношений и больших финансовых сделок. Да и новых дел лучше не начинать: по словам астрологов, ни любви, ни денег вы, скорее всего, не получите.
Кроме того, в день затмения высок риск конфликтов как с коллегами, так и с близкими. В конце концов, импульсивным будете не только вы: если верить астрологам, от влияния затмения не спрячется никто. В делах, кстати, тоже стоит ждать неожиданных срывов и задержек. В общем, день может явно не задасться, если верить звездам.
Астрологи рекомендуют не поддаваться своим эмоциям и сохранять хладнокровие. Например, бросать дела точно не нужно.
Наоборот, до 14 декабря все свои текущие проекты рекомендуется завершить. По мнению экспертов, уже с 15 декабря сделать это будет труднее, поскольку коридор затмений будет закрыт.
Кстати, никаких знаковых дел и встреч на 14 декабря лучше не намечать: все может пойти крахом в любой момент. Но если уж и приходится решать какие-то вопросы (а в понедельник обычно все вопросы важные), то ни в коем случае нельзя бросать все на самотек. Проконтролируйте каждую мелочь своего дела и убедитесь, что все идет по плану.
А вообще день лучше провести наедине с собой. Так вы хотя бы с людьми конфликтовать не будете. Тем же, кто не может избежать общения, следует быть внимательным к каждому своему слову. Особенно с близкими людьми. Если уж любовь 14 декабря, как говорят астрологи, не найти, то хотя бы теплые отношения с семьей необходимо сохранить.
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