А елочка вам нравится? Как правильно выбрать новогоднее дерево

Ель, сосна, пихта. Что выбрать на Новый год?

На елочных базарах в Алтайском крае в основном представлены пихты, ели и сосны. Какое дерево выбрать – решайте сами, исходя из личных предпочтений. А чтобы выбрать было легче, мы расскажем, чем эти деревья отличаются.

ЕЛЬ

Плюсы:

– традиционное новогоднее деревце с приятным ароматом;

– крепкие ветки не гнутся под тяжестью игрушек;

– можно подобрать небольшое деревце и оно будет очень эффектно выглядеть даже в небольших комнатах.

Минусы:

– колючая хвоя;

– иголочки очень быстро начинают осыпаться;

– хвойный аромат держится недолго.

СОСНА

Плюсы:

– аромат долго держится, хвоя тоже не осыпается;

– длинные и густые иголки;

– можно выбрать очень пушистое дерево красивой формы.

Минусы:

– занимает много места;

– слишком мягкие ветки, могут прогнуться под тяжестью игрушек и они соскользнут.

ПИХТА

Плюсы:

– пышное деревце красивой правильной формы;

– мягкая хвоя;

– иголки очень долго не осыпаются;

– аромат держится очень долго.

Минусы:

– более высокая цена.



Кстати, пихты, которые начали продавать в Барнауле, везут в наш город со всех уголков Алтайского края. Помимо местных лесных красавиц, на елочных базарах Барнаула будут продавать и елки, доставленные из соседних регионов – Кемеровской области и Республики Алтай.