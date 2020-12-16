А елочка вам нравится? Как правильно выбрать новогоднее дерево

Чем ближе Новый год, тем больше людей задумываются о покупке главного символа праздника – живой елки. Тем более что в Барнауле уже начали работать первые елочные базары. Как правильно выбрать красивое натуральное дерево, которое будет радовать долгое время, читайте в рубрике amic.ru "Вопрос-ответ".
На елочных базарах в Алтайском крае в основном представлены пихты, ели и сосны. Какое дерево выбрать – решайте сами, исходя из личных предпочтений. А чтобы выбрать было легче, мы расскажем, чем эти деревья отличаются.
ЕЛЬ
Плюсы:
– традиционное новогоднее деревце с приятным ароматом;
– крепкие ветки не гнутся под тяжестью игрушек;
– можно подобрать небольшое деревце и оно будет очень эффектно выглядеть даже в небольших комнатах.
Минусы:
– колючая хвоя;
– иголочки очень быстро начинают осыпаться;
– хвойный аромат держится недолго.
СОСНА
Плюсы:
– аромат долго держится, хвоя тоже не осыпается;
– длинные и густые иголки;
– можно выбрать очень пушистое дерево красивой формы.
Минусы:
– занимает много места;
– слишком мягкие ветки, могут прогнуться под тяжестью игрушек и они соскользнут.
ПИХТА
Плюсы:
– пышное деревце красивой правильной формы;
– мягкая хвоя;
– иголки очень долго не осыпаются;
– аромат держится очень долго.
Минусы:
– более высокая цена.
Кстати, пихты, которые начали продавать в Барнауле, везут в наш город со всех уголков Алтайского края. Помимо местных лесных красавиц, на елочных базарах Барнаула будут продавать и елки, доставленные из соседних регионов – Кемеровской области и Республики Алтай.
Важно: заранее продумайте, где будет стоять лесная красавица. Она должна притягивать взгляд, быть в центре внимания и в то же время не должна мешать никому при перемещении по квартире.
Нужно обязательно выбирать елку с запахом. Для этого разотрите в руках несколько иголок: если от них пошел приятный аромат, а на руках остался след от смолы – это ваша елочка. Кстати, чем больше смолы выделяется с иголок, чем больше капель блестят на дереве, тем дольше елка простоит, тем она свежее.
Обратите внимание на ствол. Он должен быть без повреждений, коросты, плесени и грибка, иначе это дерево – больное. Диаметр ствола при высоте 1,5 м обычно больше 6 см. Дополнительно посмотрите на сруб – он должен быть белого цвета, без темной каймы в несколько сантиметров.
Ветки у здоровой елки всегда упругие и гнутся. Если это не так, значит, елку срубили давно и она быстро осыпется. У свежего дерева ветки эластичные, тянутся вверх, обломить их нелегко, тогда как у сухой они легко обламываются с характерным треском.
Цвет хвои у елочки должен быть темно-зеленого цвета и ни в коем случае не салатового, желтого или тем более коричневого.
Комментарии
А елочка вам нравится?
Это же провокационный вопрос!
За такие деньги елочка не нужна от слова СОВСЕМ
Искуственная уже лет 25 плюс пихтовая ветка за 50р.
Лучше бы амик вообще не выступал с такими статьями-цены на натуральные ели нереально высокие, только людей дразнить!!!