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А елочка вам нравится? Как правильно выбрать новогоднее дерево

, ИА "Амител"
Чтобы лесная красавица простояла как можно дольше, нужно обращать внимание на все детали
Фото: newsler.ru

Фото: newsler.ru

Чем ближе Новый год, тем больше людей задумываются о покупке главного символа праздника – живой елки. Тем более что в Барнауле уже начали работать первые елочные базары. Как правильно выбрать красивое натуральное дерево, которое будет радовать долгое время, читайте в рубрике amic.ru "Вопрос-ответ".

1
Когда лучше покупать елку?
Обычно продавцы фиксируют повышенный спрос после 20 декабря, так как люди думают, что чем позже дерево купишь, тем дольше оно простоит. На самом деле это не так, покупать елочку можно прямо сейчас. Ведь заготовка новогодних деревьев в питомниках начинается еще в ноябре. И они прекрасно стоят до Старого Нового года. Если за ними правильно ухаживать.
2
Ель, сосна, пихта. Что выбрать на Новый год?

На елочных базарах в Алтайском крае в основном представлены пихты, ели и сосны. Какое дерево выбрать – решайте сами, исходя из личных предпочтений. А чтобы выбрать было легче, мы расскажем, чем эти деревья отличаются.

ЕЛЬ
Плюсы:
– традиционное новогоднее деревце с приятным ароматом; 
– крепкие ветки не гнутся под тяжестью игрушек;
– можно подобрать небольшое деревце и оно будет очень эффектно выглядеть даже в небольших комнатах.
Минусы: 
– колючая хвоя;
– иголочки очень быстро начинают осыпаться;
– хвойный аромат держится недолго.

СОСНА

Плюсы:
– аромат долго держится, хвоя тоже не осыпается;
– длинные и густые иголки;
– можно выбрать очень пушистое дерево красивой формы.  
Минусы:
– занимает много места;
– слишком мягкие ветки, могут прогнуться под тяжестью игрушек и они соскользнут.

ПИХТА
Плюсы:
– пышное деревце красивой правильной формы; 
– мягкая хвоя; 
– иголки очень долго не осыпаются;
– аромат держится очень долго.
Минусы:
– более высокая цена.

Кстати, пихты, которые начали продавать в Барнауле, везут в наш город со всех уголков Алтайского края. Помимо местных лесных красавиц, на елочных базарах Барнаула будут продавать и елки, доставленные из соседних регионов – Кемеровской области и Республики Алтай.

3
А нужно ли покупать только пышную ель?
В этом есть смысл только в случае, если вы поставите дерево в центр комнаты. А вот если под елку "зарезервирован" какой-то угол, не стоит так тратиться, ведь именно пышные деревья стоят дороже всего. Угол же позволит скрыть некоторые проплешины елочки. А когда вы ее украсите, то и самый строгий взгляд не увидит изъяна.
Важно: заранее продумайте, где будет стоять лесная красавица. Она должна притягивать взгляд, быть в центре внимания и в то же время не должна мешать никому при перемещении по квартире.
4
На что обращать внимание при выборе елки?

Нужно обязательно выбирать елку с запахом. Для этого разотрите в руках несколько иголок: если от них пошел приятный аромат, а на руках остался след от смолы – это ваша елочка. Кстати, чем больше смолы выделяется с иголок, чем больше капель блестят на дереве, тем дольше елка простоит, тем она свежее.

Обратите внимание на ствол. Он должен быть без повреждений, коросты, плесени и грибка, иначе это дерево – больное. Диаметр ствола при высоте 1,5 м обычно больше 6 см. Дополнительно посмотрите на сруб – он должен быть белого цвета, без темной каймы в несколько сантиметров.

Ветки у здоровой елки всегда упругие и гнутся. Если это не так, значит, елку срубили давно и она быстро осыпется. У свежего дерева ветки эластичные, тянутся вверх, обломить их нелегко, тогда как у сухой они легко обламываются с характерным треском.

Цвет хвои у елочки должен быть темно-зеленого цвета и ни в коем случае не салатового, желтого или тем более коричневого.

5
Можно ли сразу устанавливать елку после того, как принес ее с улицы?
А вот это нежелательно. Ей нужно как минимум несколько часов постоять на балконе, чтобы отойти от мороза. В идеале – даже несколько дней, чтобы она пришла в себя. Если поступить по-другому, то срок жизни дерева значительно сократится.
6
Как сохранить елочку подольше?
Продлить жизнь лесной красавицы помогут несколько простых правил. Поместите елку в песок, добавив в него воду. Перед этим смешайте в воде щепотку соли, столовую ложку сахара (на 1 л воды) и таблетку аспирина. Соль и сахар нужны для подкормки дерева, а аспирин поможет в борьбе с микробами. Кроме того, веточки елки необходимо каждый день опрыскивать водой.
7
А есть варианты, чтобы не выбрасывать елку после новогодних торжеств?
Да, но это будет дорогой вариант. Можно купить живую елку в специальной кадушке. Она постоит сколько вам нужно, затем убираете с нее игрушки и, к примеру, выносите дерево на балкон. Здесь спокойно за ним можно ухаживать до следующего Нового года. Другой вариант – дать елке немного подрасти, а затем посадить на своем дачном участке.
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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

16.12.2020 07:23
Вячеслав Степанович

А елочка вам нравится?

Это же провокационный вопрос!

16.12.2020 08:03
- гость -

За такие деньги елочка не нужна от слова СОВСЕМ

16.12.2020 08:57
- гость -

Искуственная уже лет 25 плюс пихтовая ветка за 50р.

16.12.2020 09:24
виктор

Лучше бы амик вообще не выступал с такими статьями-цены на натуральные ели нереально высокие, только людей дразнить!!!

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