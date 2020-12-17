2020 год прошел под знаком борьбы с пандемией COVID-19. Однако как бы ни влиял коронавирус на социально-общественные процессы, полностью подчинить себе жизнь ему не удалось. И несмотря на неожиданные проблемы и сложности, вызванные пандемией и ограничениями, в Барнауле в 2020 году реализовали множество грандиозных проектов. Отремонтировали дорог больше, чем в прошлые годы, занялись благоустройством многострадального парка "Изумрудный", начали подготовку к этапу Кубка мира по гребле и добились от РАН одобрения по признанию Барнаула городом трудовой доблести. Каким был 2020 год для краевой столицы, вспоминаем вместе с amic.ru.

Борьба со снегом: новая схема и техника

2020 год в Барнауле начался с обильных снегопадов. Дорожники не справлялись с завалами, поскольку снегоуборочной техники было недостаточно: всего половина от необходимого, причем ее износ составлял более 80%. Не хватало персонала и дворников. Чтобы справиться с ситуацией, власти города арендовали для уборки снега технику сторонних организаций, подняли заработную плату дворникам и привлекали на очистку улиц горожан, оплачивая их труд.

Была разработана новая схема очистки улично-дорожной сети: в первую очередь очищали главные магистрали города, а затем уже все остальные по принципу приоритетности.

В этом году парк Барнаула пополнится новой дорожной техникой: "Благодаря поддержке губернатора Алтайского края Виктора Томенко, за счет средств краевого бюджета парк пополнится 13 единицами новой техники", – сообщил глава Барнаула Вячеслав Франк на совещании 13 октября, накануне старта нового зимнего сезона.

Сейчас администрация города располагает 241 спецсредством. Кстати, вся снегоуборочная техника (самосвалы, снегопогрузчики, шнекороторы, грейдеры и т. д.) в Барнауле оборудована ГЛОНАСС. При помощи интерактивной карты в режиме онлайн каждый барнаулец может проверить, на какой улице в данный момент работают снегоуборщики. Система заработала, но полностью избавиться от жалоб пока не удалось.

"Город трудовой доблести"

Барнаул может получить звание "Город трудовой доблести". Администрации города удалось убедить РАН, что для этого у столицы края есть все основания.

Напомним, о введении нового почетного звания "Город трудовой доблести" весной 2020 года заявил президент России Владимир Путин. В Алтайском крае на это звание претендовали четыре города: Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Больше всех голосов набрал краевой центр – его поддержали почти 190 тысяч человек, пришедших на избирательные участки.

По завершению голосования мэрия представила документы, подтверждающие трудовой героизм барнаульцев в годы войны. Это свыше 300 листов архивных документов, по которым выяснилось, что порядка 15% населения города в 1945 году получили медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне".

Администрация Барнаула оформила ходатайства в АКЗС и в правительство региона. После чего запрос направили в РАН. Уже в октябре Российская академия наук подтвердила наличие оснований для присвоения Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести". Ожидается, что положительное для Барнаула решение будет принято в первой половине следующего года.

Возвращение надписи "Барнаул орденоносный"

В столице края восстановят знаменитую надпись "Барнаул орденоносный" и орден Октябрьской революции, которые демонтировали в 2017-м. Об этом в августе сообщил глава города Вячеслав Франк. Также он пообещал, что место под надпись и орден будут выбирать сами горожане.

Напомним, металлоконструкция "Барнаул орденоносный" была установлена на жилом доме на пересечении пр. Ленина и ул. Димитрова в 1980 году и считалась одним из символов краевой столицы.

В 2017 годы надпись демонтировали, так как эксперты признали конструкцию аварийной. Восстановлению она не подлежит. Поэтому власти решили изготовить новую с сохранением стилистики прежней. Смонтируют конструкцию к следующему Дню города (в сентябре 2021 Барнаулу исполнится 291 год).

Доработка генплана Барнаула

В Барнауле появится обновленный генплан, в котором исправят все недочеты. Напомним, действующий документ был в экстренном порядке принят в августе 2019 года: на тот момент отсутствие генплана могло парализовать все строительство в городе. Но с самого начала власти говорили о том, что документ требует доработки. И летом 2020 года глава администрации Вячеслав Франк заявил о создании рабочей группы по корректировке генплана.

В короткие сроки администрация города подготовила изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые более детально расшифровывают положения генплана. В декабре инициативу поддержала гордума.

Реализация национальных проектов

Сразу 17 барнаульских предприятий в 2020 году стали участниками нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", направленного на модернизацию производства и внедрение эффективных технологий.

В рамках нацпроектов "Демография" и "Образование" в Барнауле развернуто масштабное строительство социальных объектов. Готовится к открытию шесть детсадов. Построена школа по улице Взлетной, завершается строительство школы по улице Шумакова.

Барнаул держит второе место среди "столичных" городов Сибири по вводу жилья в расчете на одного жителя.

Напомним, всего в столице Алтайского края реализуют девять национальных и множество региональных проектов.

Новые зеленые зоны

В Барнауле стало больше уютных мест для отдыха и занятий спортом. Так, летом 2020 года практически с нуля создали и благоустроили сквер на пересечении улиц Ускова и Взлетной. На эти цели было выделено почти 50 млн рублей.

В сквере, расположенном в спальном районе города, оборудовали наружное освещение, установили фонари, более 50 скамеек, урны, навесы от солнца и даже шесть парковых деревянных лежаков. Изюминкой площадки стали два флюгера в форме самолета, которые изготовлены по индивидуальному проекту.

Высадили более 280 деревьев и 190 кустарников различных пород, а также обустроили почти 8,5 тысячи кв. м газона. Сквер стал любимым местом для прогулок у жителей района.

Кроме того, в 2020 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Барнауле начали благоустройство парка "Изумрудный". Здесь появились пешеходная и велосипедная дорожки, по периметру парка смонтированы фонари, обустроена лыжня. Высажено более 400 деревьев. Работы в парке продолжат в 2021 году.

А тем временем барнаульцы выбрали новые территории для благоустройства в ходе интернет-голосования. Победителем стала зеленая зона от улицы Герцена до улицы Белинского в поселке Южном. Также в топ-5 вошли Мизюлинская роща, парк "Юбилейный", набережная Речного вокзала и ПКиО "Центральный".

Обновленные дворы и дороги

В Барнауле приводят в порядок не только общественные территории, но и дворы. В 2020 году удалось благоустроить 81 двор (на это потратили 217 млн рублей).

Их не только заасфальтировали. Там оборудовали детские спортивные площадки, автомобильные парковки, подвели систему водоотведения, установили контейнерные площадки, скамейки и урны.

Кроме того, в 2020 году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Барнауле отремонтировали 31 участок дорог протяженностью 38,4 км. А также завершили масштабную реконструкцию улицы Попова в границах улиц Власихинской и Трактовой.

Отметим, что изначально на программу БКАД в Барнауле было заложено 900 млн рублей, но затем сумма выросла до 1,2 млрд рублей. Это позволило в частности заняться расширением Павловского тракта.

Сельские дороги

Также в порядок привели и сельские дороги. Так, в 2020 году удалось отремонтировать 41 участок. Это в два раза больше, чем в прошлые годы. Как сообщили в администрации города, в этом году удалось значительно увеличить финансирование программы "Сельские дороги" (направлена на обновление дорожной сети в пригородных поселках и частном секторе). Обычно по ней объем финансирования составлял около 30 млн рублей в год. Но в этом году мэрия смогла направить существенно больше – 68 млн рублей.

Бесплатное питание для школьников

С начала нового учебного года около 37 тысяч барнаульских младшеклассников стали получать бесплатное горячее питание. После того как новая схема заработала, часть родителей попросила скорректировать меню для тех учащихся начальных классов, кто занимается в первую смену. На совещании в администрации Барнаула было принято решение пересмотреть меню. Новый вариант предусматривает такие блюда, как творожная запеканка, биточки из курицы, сосиски.

Кроме того, благодаря инициативе мэра города Барнаул стал первым в крае муниципалитетом, где родителям учеников 1-4 классов не придется оплачивать услуги по накрыванию столов. Эту статью расходов взял на себя город.

"В городском бюджете предусмотрены средства на оплату за накрывание столов в столовой для учащихся 1-4 классов. Ежемесячно это составит порядка 1,5 млн рублей", – заявил Вячеслав Франк.

Работы на гребном канале, где пройдет Кубок мира

Барнаул готовится в мае 2021 года принять этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Впервые в нашем городе ждут сильнейших спортсменов планеты.

И подготовка к мероприятию серьезная. За счет средств края на гребном канале идет масштабная стройка. Город, в свою очередь, решает вопросы с подъездными путями, ведущими к спортивному объекту, занимается размещением объектов общепита, а также готовит волонтеров для помощи в организации мирового кубка.

День Победы в онлайн-формате

Из-за пандемии коронавируса во всем мире отменили многие знаковые мероприятия. Но День Победы россияне все-таки отпраздновали. Власти Барнаула разработали новые форматы, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. По городу курсировали "фронтовые бригады" артистов, которые пели военные песни и танцевали во дворах домов, где живут ветераны и участники войны, а воспитанники БЮИ проводили мини-парады.

Народная акция "Бессмертный полк" в этот раз прошла в интернете – горожане разместили портреты ветеранов на своих страницах в социальных сетях. А многие выставили фотографии героев на своих балконах и в окнах.

Вечером же в городе провели акцию "Фонарики Победы". Все желающие подсветили свои окна фонариками, свечами и смартфонами в память о тех, кто сумел выстоять и победить в те страшные годы. В результате многие горожане говорили, что этот День Победы оказался самым лучшим и самым душевным за прошедшие годы.

И, конечно, борьба с пандемией

Как только в столице края появились первые заболевшие коронавирусом, барнаульские власти включились в борьбу против эпидемии. Велась дезинфекция общественных мест и детских площадок. Перевозчиков обязали проводить санобработку пассажирского транспорта, а кондукторов и водителей – работать в масках и перчатках.

Чтобы проконтролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий, представители мэрии еженедельно проводили рейды по предприятиям торговли и общепита. В частности проверялось соблюдение масочного режима и социальной дистанции, наличие антисептиков, термометрия и др.

Подводя итого, можно сказать, что уходящий год мэрия Барнаула, несмотря на работу в условиях коронавируса и вызванные этим объективные сложности, в целом может занести себе в актив.