Белый Металлический Бык – символ 2021 года по восточному календарю. Считается, что если задобрить будущего хозяина года в новогоднюю ночь, то он подарит удачу и счастье на весь период своего покровительства. Поэтому астрологи рекомендуют не дразнить Быка "красной тряпкой" и отказаться от говядины и телятины на праздничном столе. Каким будет 2021 год, что понравится, а что разозлит Белого Металлического Быка – читайте в материале amic.ru.
Астрологи уверяют, что 2021 год принесет всем только умиротворение и спокойствие. И поспособствует этому покровитель будущего года – Белый Металлический Бык.
В восточной традиции Бык – символ трудолюбия, терпения и упорства. Именно эти качества помогают ему достигать намеченных целей. А значит, в 2021-м повезет всем, кто будет много и усердно работать. Бык готов действовать прямо и напролом, а вот из себя это тотемное животное лучше не выводить (разъяренного Быка не так просто укротить). Он воплощает в себе сдержанность, надежность, консерватизм. Поэтому в 2021-м скандалы, неумение контролировать эмоции, принятие спонтанных и необдуманных решений только навредят семейному счастью и карьере. А вот размеренность и умиротворение, наоборот, помогут навести порядок во всех сферах жизни.
Стихия металла олицетворяет стойкость, твердость и надежность. Она наделяет символ года силой, решительностью и индивидуализмом. А вот белый – символ честности, целомудрия, благородства, мудрости. Он ассоциируется с чистым листом, на котором человек может написать свой путь. Поэтому астрологи и говорят, что 2021 год идеально подойдет для принятия решений, которые могут в корне изменить жизнь: добиться успеха, заработать много денег, найти любовь, создать семью.
Быка нужно встречать в цветах года, поэтому фаворитами будут белый и металлик, а также все приближенные к ним оттенки. Для новогоднего застолья подойдут платья и костюмы бежевого, песочного, кремового оттенков, цвета слоновой кости, шампанского и других.
Не против Бык натуральной природной палитры – цвета неба, травы, земли. Будет лучше, если вы предпочтете эти цвета приглушенных оттенков, а вещи "кислотной" и неестественной окраски спрячете в дальний ящик.
Актуальны будут новогодние наряды с люрексом, стразами и пайетками, а также с металлическими аксессуарами и украшениями. В новогоднюю ночь не только можно сверкать, но и нужно.
На праздничном столе не должно быть говядины и телятины. Бык не оценит поедание своих сородичей. По этой же причине тщательнее выбирайте колбасные изделия, а по возможности и вовсе от них откажитесь.
На Новый год – никакого красного. И в одежде, и в интерьере отдайте предпочтение "бычьей" палитре: любимые бордовые шторы, пледы, салфетки и платья отложите для другого случая. Астрологи считают, что не стоит дразнить Быка "красной тряпкой" – она его только разозлит.
При украшении дома к Новому году откажитесь от ненатуральных материалов. В этом году "рулит" экостиль: все естественное понравится символу 2021 года. А вот пластиковые елочные игрушки, искусственные цветы и одноразовая посуда придутся Быку не по душе.
К празднованию Нового года 2021 нужно тщательно подготовиться. Чтобы задобрить хозяина будущего года, настоящей елки и белого платья будет мало.
Обустройте дом
В первую очередь подготовьте место для встречи Нового года. А отмечать праздник в этом году рекомендуют дома, в кругу семьи. Поэтому заранее проведите в квартире генеральную уборку, выбросьте все лишнее и то, что может разозлить Быка. А затем начните украшать и создавать уют.
В интерьер нужно обязательно добавить какие-нибудь металлические элементы. Причем подойдут все оттенки – бронзовый, серебряный и золотой. Возможно, это будут игрушки на елке, фигурка покровителя 2021 года или посуда на праздничном столе. Также помните о натуральности – украсьте дом настоящими хвойными ветками, сухоцветами, деревянными елочными игрушками.
Наденьте натуральное
Новогодний наряд должен не только соответствовать "бычьей" цветовой палитре, но быть из натуральных материалов. Поэтому присмотритесь в первую очередь к шелковой, шерстяной или хлопковой одежде.
Побольше овощей и простых блюд
На столе должно быть много овощей, так как Бык – животное травоядное. Но это не значит, что от мяса в новогоднюю ночь нужно отказаться совсем. Для праздничного стола можно приготовить кролика, курицу, индейку, рыбу, свинину. От сложных и экзотических блюд также лучше воздержаться – Бык ценит качество и простоту.
Практичные подарки
Лучшие подарки на Новый год 2021 – это те, которые практичны и связаны с домом и созданием уюта. Поэтому мужчинам можно преподнести строительные инструменты, гаджеты, шарфы, что-нибудь для хобби. А женщинам подойдет натуральная косметика, дорогая посуда, техника для кухни и так далее.
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Комментарии
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