Символ 2021 года. Какой он и чего от него ждать?

Астрологи уверяют, что 2021 год принесет всем только умиротворение и спокойствие. И поспособствует этому покровитель будущего года – Белый Металлический Бык.

В восточной традиции Бык – символ трудолюбия, терпения и упорства. Именно эти качества помогают ему достигать намеченных целей. А значит, в 2021-м повезет всем, кто будет много и усердно работать. Бык готов действовать прямо и напролом, а вот из себя это тотемное животное лучше не выводить (разъяренного Быка не так просто укротить). Он воплощает в себе сдержанность, надежность, консерватизм. Поэтому в 2021-м скандалы, неумение контролировать эмоции, принятие спонтанных и необдуманных решений только навредят семейному счастью и карьере. А вот размеренность и умиротворение, наоборот, помогут навести порядок во всех сферах жизни.

Стихия металла олицетворяет стойкость, твердость и надежность. Она наделяет символ года силой, решительностью и индивидуализмом. А вот белый – символ честности, целомудрия, благородства, мудрости. Он ассоциируется с чистым листом, на котором человек может написать свой путь. Поэтому астрологи и говорят, что 2021 год идеально подойдет для принятия решений, которые могут в корне изменить жизнь: добиться успеха, заработать много денег, найти любовь, создать семью.