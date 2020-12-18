Собираемся в Белокуриху: какие вещи пригодятся в путешествии

Кто-то едет в горы ради цифрового детокса: "забывает" поставить автоответ в электронной почте и даже не открывает "Инстаграм". Но большая часть людей понимают: гаджеты и приложения могут сделать любой отдых ярче. Даже катание на лыжах или сноуборде. Эксперты МТС составили список нужных и актуальных вещей, которые пригодятся в путешествии.

1 GoPro Fusion Узнать продвинутого сноубордиста и лыжника легко по прикрепленной к шлему GoPro. Обычно они выбирают именно 360-градусную камеру Fusion. С ее помощью кадры получаются необычными и интересными – во время просмотра видео, снятого на Fusion, возникает ощущение, что оператор сидел в миниатюрном дроне, летающем вокруг лыжника.



А еще за счет того, что камера снимает вообще все вокруг себя в суммарном разрешении 5.2K, вы можете смонтировать итоговый ролик так, как будто вас снимали одновременно несколько человек с разных сторон. С тряской проблем не возникнет – встроенный процессор стабилизирует кадр.

2 Apple Watch



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Тем более что высокоскоростной мобильный интернет от МТС доступен на территории курортов Белокуриха и Белокуриха-2 – оператор обеспечил LTE как в городах, так и внутри горнолыжных комплексов. Поэтому вы сможете не только сделать звонок, но и поделиться фото с горы в соцсетях. Правда, здесь вам все-таки будет нужен смартфон и ясная погода. Когда находишься на склоне, пользоваться смартфоном неудобно: батарея быстро разряжается от мороза, плюс приходится снимать перчатку, а тачскрин не всегда сразу реагирует на холодные пальцы. Другое дело – умные часы. Apple Watch , начиная с третьей серии, можно обходиться вообще без смартфона: слушать музыку, следить за своей физической активностью, вплоть до сердцебиения. Некоторые модели имеют встроенный компас и высотомер, чтобы вы могли легко покорить любые тропы, спуски и подъемы. И, само собой, они не дадут вам пропустить сообщение или важный звонок – на случай, если вам и в горах нужно быть на связи.Тем более что высокоскоростной мобильный интернет от МТС доступен на территории курортов Белокуриха и Белокуриха-2 – оператор обеспечил LTE как в городах, так и внутри горнолыжных комплексов. Поэтому вы сможете не только сделать звонок, но и поделиться фото с горы в соцсетях. Правда, здесь вам все-таки будет нужен смартфон и ясная погода.

3 Электрическая сушилка для обуви Когда зайдет солнце и вы вернетесь в гостиницу после насыщенного дня катания, вам необходимо будет просушить свою обувь. И, к сожалению, теплые стационарные сушилки для ботинок есть далеко не во всех отелях и апартаментах.



Тут вас выручит самая простая электрическая сушилка для обуви, которую можно купить в любом гипермаркете или интернет-магазине за копейки. Эта мелочь, по стоимости сравнимая с бокалом почти любого напитка на горе, может сильно изменить качество вашей горнолыжной жизни.

4 Bluetooth-колонка JBL Charge 4



Наушниками лучше на склоне не пользоваться – есть риск не услышать предупредительный крик того, кто решит вас обогнать. Вы обращали внимание, что любители экстрима часто соревнуется не только в скорости и изящности перекантовки, но еще и в громкости любимой музыки? Чтобы стать чемпионом в музыкальном зачете, выбирайте bluetooth-колонку – мощную, компактную и водонепроницаемую.Наушниками лучше на склоне не пользоваться – есть риск не услышать предупредительный крик того, кто решит вас обогнать. JBL Charge 4 – это один из самых подходящих представителей мира акустики, который составит вам компанию при катании с гор. Кстати, от него и смартфон можно подзарядить, так что пауэрбанков в этом обзоре не будет.