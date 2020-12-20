22.12.2020. Что предсказала Ванга о "пяти двойках" и стоит ли бояться этого дня?

А что думают астрологи о предсказании Ванги?

Астрологи считают, что 22 декабря 2020 года станет судьбоносной датой, днем перемен, когда завершится одна эпоха и ей на смену придет другая. Однако связывают это не со вспышками на Солнце, а с редчайшим космическим явлением: "соединением" планет-гигантов – Юпитера и Сатурна. Планеты так близко подойдут друг к другу, что с Земли будут казаться одним ярким светилом.

Как сообщает астрологический портал Chronos, такие явления обычно сопровождаются крупными политическими перестановками, конфликтами между государствами и экономическими кризисами. А так как Юпитер и Сатурн соединятся в Водолее, то 2020 год можно считать началом эры Водолея. В общем, в любом случае, по словам астрологов, перемены нас не минуют.

21 декабря в 21:00 мск (а где-то уже будет 22 декабря) произойдет редкое астрономическое явление – Юпитер и Сатурн соединятся на небосводе практически в одно светило. На несколько часов планеты станут "одной яркой звездой", а после скроются за горизонт. Сближение Юпитера и Сатурна на небе Земли случается раз в 20 лет. Последнее слияние наблюдали в конце мая 2000 года. Однако такое очень близкое соединение, когда Юпитер и Сатурн разделяло всего несколько угловых минут, было почти 800 лет назад – 4 марта 1226 года, рассказали в Московском планетарии.

Впрочем, вполне возможно, что в своем пророчестве Ванга под "ярким солнышком" как раз и подразумевает соединение этих планет, а не звезду по имени Солнце.