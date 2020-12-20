В моду возвращаются локоны и кудри. Именно они будут на пике популярности в 2021 году, рассказала amic.ru мастер производственного обучения Барнаульского лицея железнодорожного транспорта Татьяна Лукашева и преподаватель в проекте "Журналист меняет профессию". По ее словам, сейчас в Москве локоны уже давно являются трендом, но так как до Сибири модные тенденции доходят чуть-чуть с опозданием, разгул кудряшек мы увидим весной, когда прекрасные дамы снимут зимние шапки.

Чубчик кучерявый

Популярность кудрей объясняется просто: они идут всем и всегда, создают объем, придают женственность и легкость образу и могут стать базовой основой для любой прически: их можно носить распущенными, можно подкалывать (с одной стороны или с обеих), а можно вообще собирать в любую прическу, например, пучок – и это будет ультраактуально в наступающем сезоне. Кстати, популярны в 2021 году будут кудри и локоны любого формата и размера: крупные волны, рассыпающиеся по плечам, подчеркнутые завитки и мелкие кудряшки, торчащие в разные стороны.

Здравствуй, химия

Поскольку далеко не всех природа одарила роскошными кудрями, мастера-парикмахеры ждут массового прихода клиенток с просьбами о биозавивке или долговременной укладке. Впрочем, как ни назови, суть одна – все это горячо любимая в прошлом веке нашими мамами и бабушками химия. Конечно, сейчас используют современные средства, более щадящие, которые не так сильно повреждают волосы. Но зато и укладка держится не год, а всего месяца два-три (зависит от структуры волос). Кроме того, щадящие – не значит "безопасные". И после биозавивки волосы все равно будут повреждены, и значит, их нужно будет долго лечить либо стричь.

Если вы решили, что ваша красота таких жертв не требует, быть модной вам помогут плойки, брашинги и фен. Благо их сейчас разных форм и размеров – меняй образ хоть каждый день. Хотя каждый день крутить кудри Татьяна Лукашева тоже не советует: даже при использовании очень хорошего термозащитного средства укладка горячим инструментом на пользу волосам не пойдет.

Если не кудри, то что

Пучок. Эта прическа не собирается покидать рейтинг популярности и в 2021 году. Элегантный, строгий, женственный и озорной – он подойдет для любого образа: ухоженной домохозяйки, творческой натуре, серьезной бизнес-леди и даже нежной невесты (прическа из собранных в пучок локонов получается особенно изысканной и женственной).

И самый большой плюс такой прически: она чрезвычайно удобна и делается легко и просто как из прямых, так и из волнистых волос.

Короткие стрижки тоже в моде

Если вы думаете, что кудри и короткие стрижки плохо сочетаются, то вы глубоко заблуждаетесь. Такие прически смотрятся просто великолепно и идут всем, независимо от возраста и типа лица.

В 2021 году трендом номер один для коротких волос станет стрижка боб. А сочетание стильной стрижки и мягких локонов позволит не только получить великолепный объем, но и придать образу непосредственность и динамичность.

По-прежнему актуальна озорная стрижка пикси. Она тоже подходит абсолютно всем. А дамам в возрасте позволяет выглядеть гораздо моложе.

Ну и самая любимая стилистами стрижка – каре – никак не сдает позиции.

"Стрижка каре, пожалуй, наиболее универсальна и подходит практически всем. Она не выходит из моды очень долгое время и сегодня по-прежнему на пике популярности. А с учетом разновидностей каре – классическое, удлиненное, градуированное, на ножке, с выбритым виском, каре-боб – можно учесть индивидуальный овал лица и подобрать именно тот вариант, который подчеркнет достоинства", – говорит Татьяна Лукашева.

Брюнетки, блондинки или рыжие?

У брюнеток и блондинок в 2021 году наступит перемирие. Госпожа мода будет одинаково благосклонна и к тем, и к другим, а еще и к рыжим, и шатенам, и всем прочим. Особенно актуально будут смотреться волосы, окрашенные у корней темнее, а на кончиках светлее – как будто слегка выгорели на солнце. Такое окрашивание, как шатуш или балаяж, лишь подчеркнет структуру локонов, сделает их более фактурными и выразительными, объясняет Татьяна Лукашева.

Впрочем, яркие цвета (например насыщенный голубой) тоже будут в тренде. Вас просто сочтут необычным человеком, не побоявшимся подчеркнуть свою индивидуальность.

И все же, по словам мастера, главный лозунг в сезоне 2021 – "натуральность и естественность". Но не та натуральность, когда вы не успели/забыли или поленились помыть голову. В моде – здоровые, ухоженные волосы. Минимум стайлинга (либо очень хороший и незаметный стайлинг), подчеркнутая небрежность укладки (как будто вы гуляли в ветреную погоду), здоровый блеск и отсутствие посеченных кончиков – вот это и есть идеальная прическа сезона-2021.

Справка: конкурс "Журналист меняет профессию" проходит благодаря Министерству образования и науки Алтайского края, компании "Барнаулспецодежда", Фонду президентских грантов и Институту социальных инноваций при поддержке департамента администрации губернатора Алтайского края по информационной политике.