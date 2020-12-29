Желтое белье, грабли, чемодан. 14 новогодних ритуалов, чтобы разбогатеть и быть счастливым

Новогоднюю ночь ждут не только из-за веселья и подарков. Именно в Новый год даже самые серьезные взрослые проводят специальные ритуалы на привлечение удачи и благополучия, загадывают самые сокровенные желания и надеются на их исполнение. Amic.ru собрал основные новогодние приметы и ритуалы разных народов, чтобы тяжелый 2020 год забрал все плохое, а в новом, в 2021-м, все пошло, как надо.

Переодеть белье под бой курантов

Интересный новогодний ритуал для привлечения денег и любви есть в Эквадоре. В этой стране верят, что если успеть за новогодний бой часов надеть желтое нижнее белье, то материальное благополучие на весь год вам обеспечено. Если вы наденете красное белье, то вас ждет счастье в личной жизни.

Избавиться от хлама

Держать в доме старые, неиспользуемые и сломанные вещи – плохая примета. Берете их и выкидываете. Без сожаления. Ведь если будете встречать с ними Новый год, то неприятности и проблемы останутся с вами еще на 12 месяцев.

Выбросить испорченную посуду

Хранить в доме треснутую посуду нельзя. Во-первых, это небезопасно. А во-вторых, как гласит примета, встречать Новый год с такой посудой – отпугнуть удачу. Поэтому в оставшиеся до Нового года дни переберите всю кухонную утварь и выбросьте все, что со сколами, трещинами или приклеенными деталями. С древних времен считается, что разбиваясь, посуда принимает на себя негативную энергию дома. Неужели вы хотите встречать Новый год с негативом?

А вот, кстати, разбитая посуда 31 декабря – плохой знак. Это значит, что семье не избежать ссор в грядущем году. Так что будьте осторожнее в этот день.

Убрать дом до 31 декабря

Нельзя проводить генеральную уборку дома 31 декабря и 1 января. Иначе смоете всю удачу. Мудрые хозяйки убирают дом заранее, а 31 декабря только прибираются. Отдыхают и 1 января (можно только помыть посуду после празднества). Иначе вас ждут убытки.

Наготовить на стол

Согласно примете, на новогоднем столе экономить нельзя. Ведь если будет много еды и напитков в праздничную ночь, тогда и весь год в семье будет достаток.

Также нельзя выбрасывать продукты со стола. Иначе, как гласит суеверие, можно потерять здоровье и удачу. Лучше поставьте оставшиеся блюда в холодильник или раздайте их гостям.

Надеть что-нибудь новое

Встречать Новый год в новой одежде – хорошая примета. Считается, что тогда человек будет удачливым. По другой версии, в новогоднюю ночь с обновкой – целый год ходить в обновках. Поэтому обязательно пройдитесь по магазинам в декабре и прикупите себе новые платье или рубашку (и себя порадуете, и удачу привлечете).

Отдать долги заранее и не давать взаймы

31 декабря не следует отдавать деньги, иначе весь год будете расплачиваться. Так что если есть возможность, то закройте все кредиты и встречайте Новый год с чистой совестью. Также не стоит одалживать деньги под Новый год. Это может привести к тому, что все следующие 12 месяцев вы пробудете в долгах.

Положить монеты под скатерть

В новогоднюю ночь под белую скатерть нужно положить четыре монеты по углам стола. Эзотерики обещают, что этот ритуал привлечет к вам материальное состояние на весь грядущий год.

Положить деньги в карман

Примета гласит: у кого в Новый год будет пусто в карманах, тот весь год проведет в нужде. Поэтому обязательно положите туда деньги. Монеты также можно поместить в обувь.

Еще один ритуал для привлечения богатства: во время боя курантов следует зажать в ладони монету и загадать, чтобы в новом году водились деньги. После этого бросьте монету в бокал с шампанским и выпейте (но будьте осторожны, не проглотите монету). После этого монету придется носить с собой как амулет на денежное благополучие.

Обвязать ножки стола веревкой

Чтобы вся семья в новом году была вместе, а отношения между домашними стали крепкими, обвяжите ножки праздничного стола веревками. Согласно примете, такой ритуал как бы свяжет всех членов воедино, а в доме будет всегда уют и покой.

Загадать желание. Но только одно

В новогоднюю ночь принято загадывать желание. Но только одно – самое заветное. Считается, что если так сделать, что в течение года оно сбудется.

Пробежать с чемоданом

Соскучились за 2020 год по путешествиям? Есть волшебный ритуал и для вас: пока бьют куранты нужно успеть с чемоданом или большой сумкой в руке обежать вокруг дома. Пользователи Сети уверяют, что ритуал очень действенный. Сами мы не пробовали.

Погрести

Взять новые грабли и погрести ими вокруг дома. В Сети уверяют, что это японский ритуал, с помощью которого себе можно нагрести любовь, удачу и все самое хорошее. А вот все плохое будет проскальзывать между зубцами и вас в новом году не затронет.

Не работать 1 января

Согласно примете, если в первый день нового года выполнять тяжелую работу, весь год пройдет без отдыха. Это, кстати, относится ко всем новогодним праздникам: будете работать – будете в сплошных делах все 12 месяцев.