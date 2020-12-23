Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле в новогоднюю ночь и праздники

В новогоднюю ночь и праздники традиционно изменится работа общественного транспорта в Барнауле. Уехать в другой конец города станет сложнее и придется постоять на остановке. Рассказываем, как будут ходить автобусы, троллейбусы, а также трамваи в новогоднюю ночь и каникулы.
Как будет работать транспорт 31 декабря?
В штатном режиме согласно расписанию. Тем более что глава Алтайского края Виктор Томенко не стал делать 31 декабря выходным днем. Поэтому на работу можно будет уехать с 6 утра. Вечером же автобусы и электротранспорт будут ходить примерно до 22:30. А вот в саму новогоднюю ночь, если хотите съездить на городок на площади Сахарова или в гости к друзьям, то придется пользоваться услугой такси. Правда, цена на их услуги традиционно вырастет в несколько раз. За поездку придется выложить не меньше 500-700 рублей.
А как будет ходить транспорт в новогодние праздники?
Реже, чем обычно. Из-за резкого спада пассажиропотока придется ждать автобуса и маршрутку дольше. Особенно будет мало утренних рейсов 1 января, когда на 60% сократится количество автобусов на улицах города. С 4 по 10 января транспорт будет работать по расписанию выходного дня, интервал движения составит порядка 15 минут.
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А что, кстати, со стоимостью проезда? Его же обещали повысить.
Не переживайте, в новогодние праздники вы будете ездить по нынешнему тарифу 23 и 25 рублей за поездку. Действительно, перевозчики уже несколько месяцев из-за колоссальных убытков просят администрацию Барнаула повысить стоимость проезда на 3 рубля, но вопрос отложили на 2021. Так что в Новый год со старыми ценами!
Комментарии
В мороз проблемно.
Показательное фото к статье. Автобус малой вместимости как символ общественного транспорта в городе. Это полный провал.
23.12.2020 08:22
АБОРИГЕН
Так еще и с эмблемой "Единой России"!!!
23.12.2020 08:22
АБОРИГЕН
Совсем спятил на старости лет. Автобус на фото без номера, значит не маршрутный.
23.12.2020 09:11
- гость -
Выйди на улицу, идиот, найдёшь и с номером.
23.12.2020 09:18
АБОРИГЕН
Поковыряйся в своей заднице, тоже много чего найдешь.
23.12.2020 09:22
- гость -
Тоже?! Виден совет бывалого. Спасибо воздержусь.
23.12.2020 08:28
- гость -
Где там эмблема Единой России???
Для кого тогда снежный городок, для таксистов? В 90-е и то трамваи ходили.
автобус ЕР да еще и на блатных номерах)
если нужна фотка автобуса в большем разрешении, вот она
https://fotobus.msk.ru/photo/2137711/?vid=1383391
23.12.2020 08:22
АБОРИГЕН
Аборигейка, ты с утра шары залил и весь день свободный? Трамвай не по глазам?
насчет отвратительной транспортной инфраструктуре он правильно сказал - обратите внимание - люди вынуждены стоять на проезжей части (если не верите - посмотрите - ограждение у них за спиной). в принципе кто ездит там на машине, знает об этом
Нахрен они нужны эти такси, с их чудо-водителями. Алкоголь лучше не употреблять и поехать на своём авто, если будет необходимость и дешевле, и комфортнее, и безопаснее
С нынешними горе-управителями скоро на улицах появятся и велорикши. А также сани, только не с Дедом Морозом и Снегурочкой, а с полупьяным бородатым извозчиком.