Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле в новогоднюю ночь и праздники

В новогоднюю ночь и праздники традиционно изменится работа общественного транспорта в Барнауле. Уехать в другой конец города станет сложнее и придется постоять на остановке. Рассказываем, как будут ходить автобусы, троллейбусы, а также трамваи в новогоднюю ночь и каникулы.

1 Как будет работать транспорт 31 декабря? В штатном режиме согласно расписанию. Тем более что глава Алтайского края Виктор Томенко не стал делать 31 декабря выходным днем. Поэтому на работу можно будет уехать с 6 утра. Вечером же автобусы и электротранспорт будут ходить примерно до 22:30. А вот в саму новогоднюю ночь, если хотите съездить на городок на площади Сахарова или в гости к друзьям, то придется пользоваться услугой такси. Правда, цена на их услуги традиционно вырастет в несколько раз. За поездку придется выложить не меньше 500-700 рублей.

2 А как будет ходить транспорт в новогодние праздники? Реже, чем обычно. Из-за резкого спада пассажиропотока придется ждать автобуса и маршрутку дольше. Особенно будет мало утренних рейсов 1 января, когда на 60% сократится количество автобусов на улицах города. С 4 по 10 января транспорт будет работать по расписанию выходного дня, интервал движения составит порядка 15 минут.