Когда Старый Новый год в 2021 году и будем ли отдыхать в этот день

В России и в некоторых странах ближнего зарубежья есть странная традиция – праздновать Новый год дважды. Никакой мистики и шутки в этом нет: "задвоился" праздник в результате смены летоисчисления. Поэтому помимо основного Нового года у нас еще и Старый Новый год. Какого числа его отмечают и какие традиции с ним связаны – читайте в материале amic.ru.
Старый Новый год существует в нашей стране чуть больше века. По сути, это такой редкий исторический феномен. Ведь если бы в 1918 году страна не перешла с юлианского календаря на григорианский, то этого праздника у нас не было бы. Но переход был необходим: разница между календарями составляла 13 дней, а в то времея Европа уже жила по григорианскому, из-за чего было трудно вести международные дела.
Когда наша страна перешла на григорианский календарь, то сразу после 31 января 1918 года наступило 14 февраля, а россияне таким образом "проспали" тринадцать суток. Собственно, из-за этой разницы в календаре и появился необычный праздник – Старый Новый год. То есть Новый год по старому стилю (а мы теперь живет по новому).
Старый Новый год до сих отмечают не только в России, но и в Белоруссии, Грузии, Молдавии, Армении, Киргизии, Казахстане, Швейцарии и других странах.
14 января (1 января по старому стилю) христианская церковь чтит память святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Поэтому на Руси в этот день праздновали Васильев день, а вечер накануне был Васильевым вечером.
И как раз к Васильевому вечеру народ готовился заранее. Люди покупали или шили новую одежду, а на праздничный стол ставили все самое вкусное и сытное – пироги, кутью, кашу, блины, различные напитки. Обязательно на праздничном столе должны быть запеченный поросенок и блюда из свинины (так как святого считали покровителей свиней). В народе верили, что если накрыть щедрый стол в этот день и приготовить что-нибудь из свинины, то в течение года семью ожидает достаток.
Варение каши до рассвета – еще один обычай этого праздника. Когда горшок с вареной крупой доставали из печи, то хозяева дома ему поклонялись. А потом внимательно рассматривали его: если горшок был полным, а каша – наваристой, то можно было ждать счастливого года и богатого урожая. А если горшок трескался – это сулило беду, поэтому такую кашу даже не ели.
В некоторых регионах страны на Старый Новый год было принято колядовать. Вечером люди навещали своих соседей, пели песни, желали им благополучия в семье, а хозяева в ответ одаривали гостей вкусностями и подарками. Утром 14 декабря молодежь шла на перекресток сжигать "Дидуха" – снопы соломы. А после прыгали через костер.
Еще Васильев вечер считался в народе временем самых точных гаданий, которые производились в течение всего святочного периода. Если Старый Новый год приходился на Святки, то девушки в эту ночь гадали на суженого и свое будущее.
В наши дни Старый Новый год отмечают символически. Это больше возможность "допраздновать" Новый год или встретить его с теми, с кем не получилось 31 декабря. А для верующих Старый Новый год – возможность отметить праздник, так как 31 декабря они соблюдали Рождественский пост, а потому отказывали себе в веселье, еде и алкоголе.
В Старый Новый год принято собираться на дружеские посиделки или семейный ужин. Некоторые семьи по старой традиции отправляются колядовать: в нарядных костюмах ходят по соседям, поют песни и говорят добрые пожелания хозяевам. А некоторые девушки собираются вместе и гадают.
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