Когда Старый Новый год в 2021 году и будем ли отдыхать в этот день

Какие есть традиции у Старого Нового года?

14 января (1 января по старому стилю) христианская церковь чтит память святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Поэтому на Руси в этот день праздновали Васильев день, а вечер накануне был Васильевым вечером.

И как раз к Васильевому вечеру народ готовился заранее. Люди покупали или шили новую одежду, а на праздничный стол ставили все самое вкусное и сытное – пироги, кутью, кашу, блины, различные напитки. Обязательно на праздничном столе должны быть запеченный поросенок и блюда из свинины (так как святого считали покровителей свиней). В народе верили, что если накрыть щедрый стол в этот день и приготовить что-нибудь из свинины, то в течение года семью ожидает достаток.

Варение каши до рассвета – еще один обычай этого праздника. Когда горшок с вареной крупой доставали из печи, то хозяева дома ему поклонялись. А потом внимательно рассматривали его: если горшок был полным, а каша – наваристой, то можно было ждать счастливого года и богатого урожая. А если горшок трескался – это сулило беду, поэтому такую кашу даже не ели.

В некоторых регионах страны на Старый Новый год было принято колядовать. Вечером люди навещали своих соседей, пели песни, желали им благополучия в семье, а хозяева в ответ одаривали гостей вкусностями и подарками. Утром 14 декабря молодежь шла на перекресток сжигать "Дидуха" – снопы соломы. А после прыгали через костер.

Еще Васильев вечер считался в народе временем самых точных гаданий, которые производились в течение всего святочного периода. Если Старый Новый год приходился на Святки, то девушки в эту ночь гадали на суженого и свое будущее.