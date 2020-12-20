Что делать, если в доме выбивает автоматы. Ответы БГЭС на важные вопросы

Спишут ли пени, если заплатить долг до конца года, должен ли новый владелец квартиры оплачивать долги прежнего хозяина и что делать, если в новом доме выбивает автоматы. На эти и другие вопросы читателей amic.ru отвечают специалисты Барнаульской горэлектросети. Другие важные темы, поднятые барнаульцами и ответы на них смотрите в нашей рубрике "онлайн-конференции".

Барнаульская горэлектросеть готова списать всю сумму пени абоненту, погасившему в период с 23 ноября до 31 декабря 2020 года, задолженность за электроэнергию. При этом ограничений на сумму пеней нет. Но обратите внимание: на юридических лиц эти условия не распространяются. А также не будут списаны пени, начисленные по итогам судебного производства.

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Собираемся уехать на месяц. Можно ли заранее внести оплату за электричество, чтобы не допустить просрочки по платежам?

Вы в любое время можете оплатить любую сумму за электроэнергию в качестве авансового платежа. Или подождать электронную квитанцию, которая формируется после полученных с 21 по 25 число показаний электросчетчика и произведенного начисления. В конце месяца, примерно 30 числа, квитанция в электронном виде появляется в базе всех систем, которыми могут воспользоваться наши абоненты для оплаты электроэнергии. Так что при наличии Интернета с помощью онлайн-сервисов можно будет совершить платеж из любой точки мира. Напомним, что дистанционно оплатить за электричество можно через личные кабинеты БГЭС, Системы "Город", ГИС ЖКХ, с помощью Сбербанк Онлайн, его мобильного приложения, а также услуги "Автоплатеж"