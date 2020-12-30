Не только "Ирония судьбы". Что покажут в новогоднюю ночь 2021?

Уходящий год оказался невероятно трудным из-за пандемии коронавируса. Иногда новости российских телеканалов было смотреть страшнее любого фильма ужасов. В новогодние праздники россияне стараются забыть обо всех проблемах и много времени проводят у телевизоров. Рассказываем, что посмотреть в новогоднюю ночь кроме "Иронии судьбы".

Что покажет "Первый" 31 декабря?

Днем вас ждут старые и любимые советские фильмы: "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука", "Любовь и голуби" и "Девчата". В 22:30 начнется "Новогодний маскарад", где выступят известные российские артисты. Ну а в полночь – сразу после обращения президента – начнется многочасовой концерт-маскарад с участием Ивана Урганта, Аллы Михеевой, Максима Галкина, Дмитрия Нагиева и других звезд телеканала. Обязательно ждите в эфире Валерия Меладзе, Льва Лещенко и Николая Баскова. Они споют в разных точках новогодней Москвы, начиная от традиционных съемочных павильонов до ГУМа.

А что там на канале "Россия"?

Ваше утро на второй кнопке начнется с "Королей смеха" с Евгением Петросяном, Еленой Воробей, а также с Еленой Степаненко, Владимиром Винокуром и другими звездами. Дальше всех ждут картины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" и "Кавказская пленница" Леонида Гайдая. В полночь начнется традиционный "Голубой огонек" с участием Валерия Меладзе, Льва Лещенко и Николая Баскова.

А если мне нравится НТВ?

НТВ покажет специальный выпуск шоу "Маска": в ней продемонстрируют свои номера члены жюри, а также появятся десять совершенно новых участников, лиц которых до поры до времени не будет видно. В полночь любителей хорошей музыки ждет сюрприз: большой концерт "Квартирник" у Евгения Маргулиса. Действительно лучшие рок-музыканты страны и живая музыка. Не пропустите: "Би-2", "Чайф", The Hatters, "Аффинаж", Manizha, Noize MC, "ДДТ", Александр Розенбаум, Хибла Герзмава, "Чиж и Ко", ST, Tesla Boy и другие.

А что там на других каналах?

Ничего такого, что вы не видели в прошлые годы. ТНТ покажет разделенный боем курантом спецвыпуск Comedy Club на тему "Короли вечеринки": в нем будут соревноваться команды Павла Воли и Гарика Харламова. Ну а после этого на канале покажут большой новогодний концерт "Пой без правил".

Шоу "Студия СОЮЗ" посетят два популярных комика телевидения и интернета – Алексей Щербаков и Александр Гудков. Гостями новогодней развлекательной викторины "Двое на миллион" станут Егор Крид и Джиган. Далее новогоднюю эстафету примет "Однажды в России".

На СТС вас ждут от заката до рассвета шоу "Уральских пельменей". Любителям ретро будет интересно на РЕН ТВ, где начнется марафон "Легенды Ретро FM".

А если я хочу посмотреть местных алтайских артистов?

Вам на "Катунь 24", где выйдет совместный проект канала и Молодежного театра Алтая имени Валерия Золотухина. Самые востребованные в Барнауле музыканты исполнили любимые хиты 90-х. Участник телепроекта "Новая фабрика звезд" Евгений Трофимов спел "Плачет девушка в автомате" Евгения Осина, участница барнаульской команды на телешоу "Битва хоров" Яна Козак – песню Марины Хлебниковой "Чашка кофею". Группа "Skaйф" исполнила кавер-версию шлягера Аркадия Укупника "Сим-сим, откройся".

Мне все это не нравится! Как мне тогда быть?

Тогда бегом на YouTube. Там вы найдете сотни часов уникального и интересного контента. Можно, например, пересмотреть новогодние огоньки разных лет. Увидеть, как жителей страны в 1965 году поздравляли Юрий Гагарин, а ведущими были Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов. Или отправиться в 80-е и провести праздник в духе фильмов Марка Захарова с участием Александра Абдулова или Олега Янковского.

А "Иронию судьбы" где смотреть?

В этом году на "Первом". Начало в 19:20 по местному времени.