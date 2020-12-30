Сказочное путешествие на батут и к нерпам. Куда сходить на новогодних каникулах

Массовые новогодние представления отменили, Дед Мороз на самоизоляции. И во всем этом виноват коронавирус. Неужели придется сидеть все каникулы дома? Ни в коем случае. Не позволим испортить праздничное настроение никакому вирусу. Специально для вас мы собрали подборку мероприятий, куда можно сходить на новогодних каникулах и весело (и безопасно) провести время.
Пусть новогодних хороводов и представлений вокруг елочек и не будет в этом году, но прийти и полюбоваться ледяными фигурами и покататься с горок на новогодних площадках все-таки можно. Традиционно этой зимой в Барнауле елки установили во всех районах города.
В Ленинском районе она вас ждет на площади Мира, в Октябрьском – возле сквера Химиков, в Индустриальном – у парка Смертина, в Центральном – на Мало-Тобольской и у ДК "Южный".
Самая главная елка – и самая большая (32 метра) – установлена на площади Сахарова. А также здесь возвели ледяной городок с горками и красивыми фигурами. На площади можно увидеть героев советских мультфильмов, снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также символ наступающего года.
Подробнее о каждой площадке смотрите в нашей инфографике.
Сидеть на новогодние каникулы дома – дурной тон, слышали? А поэтому достаем из кладовки коньки, лыжи, ватрушки и санки. Катки и лыжные базы будут работать все новогодние праздники, начиная с 1 января (если температура воздуха будет выше -30 градусов). Так что проснулись в первый день нового года – и сразу айда вести здоровый образ жизни.
На какой каток или лыжную базу поехать и сколько взять с собой денег вам поможет выбрать наша карта.
Не хотите на улицу, но всеми руками за спорт? Вас ждет центр активного отдыха "Баламут" – площадка, где можно весело и с пользой для здоровья провести время, освоить парочку акробатических элементов на профессиональном батуте или отработать сложные трюки.
Работать центр начнет с 12:00 1 января. Только не забудьте обязательно предварительно записаться. Кстати, "Баламут" находится в центре города. Так что можете заглянуть туда сразу после прогулки по площади Сахарова, где стоит главная новогодняя елка города.
Телефон: 585-900
Адрес: ул. Короленко, 75.
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Да, в нашем удивительном городе даже в суровые сибирские морозы вы сможете увидеть представление настоящих байкальских нерп. Такое новогоднее чудо приготовил для барнаульцев парк "Арлекино" (ул. Исакова, 149а). Сейчас там живут три замечательных, умных и чудесных нерпы по имени Жорик, Аделька и Зевс. Они для вас станцуют, поиграют на дуде, покажут множество великолепных трюков и подарят потрясающие эмоции.
Представления состоятся 2, 3, 4, 6,7, 8, 9 и 10 января. 5 января у нерп будет выходной.
Цена билета:
250 рублей – детский до 12-ти лет;
300 рублей – взрослый;
детям до трех лет – бесплатно;
пенсионерам – скидка 50% (150 рублей) при предъявлении пенсионного удостоверения.
Обратите внимание: количество билетов ограничено, так как в связи с эпидемиологической обстановкой и опираясь на указ губернатора Алтайского края наполняемость концертного зала должна быть не более 50%.
Телефон нерпинария: 8-983-107-42-27.
Детям в новогодние каникулы обязательно надо побывать в настоящей сказке. А самое сказочное место – это театр. Так что берем билеты и отправляемся в путешествие. Тем более что путешествовать можно хоть каждый день, начиная с 2 января: барнаульские театры приготовили немало чудесных спектаклей.
Театр кукол "Сказка" на новогодних каникулах приглашает на новый спектакль для малышей "Не ёжик". Добрая сказка о маленьком ежике, который не уверен в себе. Из-за его иголок с ним не хотят дружить заяц и белка. Помочь малышу может только волшебный пень.
Ребят постарше приглашают на спектакль "Госпожа Метелица" (4+). Это волшебная и удивительно красивая сказка, в которой героев ждут испытания и награда – каждому по его делам и словам.
Также на новогодних каникулах в театре покажут постановки "Кто сидит в пруду?" (2+), "Легенда о добром Л" (5+), "Морозко" и "Времена года".
Молодежный театр 2, 9 и 10 января покажет спектакль по мотивам сказки Валентина Катаева "Цветик-семицветик". Добрая история о том, что такое счастье.
3 и 4 января состоятся показы музыкального спектакля "Летучий корабль" по мотивам русских народных сказок.
5 и 6 января детей приглашают на музыкальную сказку "Карлик Нос" по мотивам произведения Вильгельма Гауфа.
7 и 8 января в МТА представят романтическую историю "Золушка" по мотивам сказки Шарля Перро.
Касса театра: 8 (3852) 503-503.
В театре музыкальной комедии Алтайского края с 2 января ждут ребят на спектакль "Синяя птица", с 4 января – на "Волшебника Изумрудного города", а с 8 января – на "Снежную королеву".
Кассы театра: 8 (3852) 50-50-85.
В театре драмы на новогодних каникулах покажут яркую комедию "Приключения Чиполлино". Пересмотреть ее полезно и взрослым.Касса театра: 8 (3852) 66-74-37
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