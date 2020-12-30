Сказочное путешествие на батут и к нерпам. Куда сходить на новогодних каникулах

Елки, но без хоровода

Пусть новогодних хороводов и представлений вокруг елочек и не будет в этом году, но прийти и полюбоваться ледяными фигурами и покататься с горок на новогодних площадках все-таки можно. Традиционно этой зимой в Барнауле елки установили во всех районах города.

В Ленинском районе она вас ждет на площади Мира, в Октябрьском – возле сквера Химиков, в Индустриальном – у парка Смертина, в Центральном – на Мало-Тобольской и у ДК "Южный".

Самая главная елка – и самая большая (32 метра) – установлена на площади Сахарова. А также здесь возвели ледяной городок с горками и красивыми фигурами. На площади можно увидеть героев советских мультфильмов, снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также символ наступающего года.

Подробнее о каждой площадке смотрите в нашей инфографике.