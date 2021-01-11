Квадратик в шашечку. Зачем в России маркируют одежду и почему нужно хранить код

С 1 января 2021 года в России маркируют одежду и другие товары легкой промышленности. На этикетках и упаковках появились цифровые коды Data Matrix в виде квадратиков "в шашечку". Объясняем, зачем нужна обязательная маркировка, что она даст потребителям и почему коды лучше сохранять после покупки.

Зачем нужна маркировка одежды?

С помощью маркировки государство борется с подделками и нелегальной продукцией. Еще на производстве каждой единице товара присваивается уникальный код, сгенерированный Национальной системой цифровой маркировки "Честный знак". Импортный товар получает коды при ввозе в страну. Благодаря кодам "Честный знак" отслеживает движение продукции до самого прилавка. За продажу немаркированного товара магазины наказывают.

Для каждой группы товаров установлены свои сроки введения маркировки. В первую очередь в России стали маркировать шубы – с августа 2016 года, так как одежда из меха лидировала по количеству контрафакта. Эффект оказался внушительным – уже к концу года количество подделок снизилось в 16 раз. Позже в стране запустили обязательную маркировку табака, обуви, парфюмерии, лекарств, шин и фотоаппаратов. А к 2024 году маркировать будут абсолютно все.

Что еще маркировка дает покупателю?

Дополнительный плюс маркировки – в коде будет зашифрована вся информация о товаре: место производства, состав, условия эксплуатации, рекомендации по уходу и т.д. Чтобы считать код, нужно установить на смартфон бесплатное приложение "Честный знак". Оно вас выручит, когда информация о товаре написана чересчур мелким шрифтом (на ярлыках, этикетке, упаковке, ценнике и т.д.) или вы сомневаетесь в ее достоверности, если вам не понятны какие-то условные обозначения (приложение "Четный знак" все обозначения расшифровывает) и в других ситуациях.

Приложение поможет вам определять подделки. Если код не считывается, скорее всего, перед вами контрафакт, и покупать вещь не стоит. В таких случаях сообщите о "находке" в "Честный знак" (через приложение). Контролирующие органы проведут расследование.

Не исключено, что какие-то производители будут мухлевать с кодами. К примеру, в "Честный знак" предприятие сообщит, что спортивный костюм из хлопка, и получит на него соответствующий код, а на самом деле костюм из синтетики. Обнаружив обман, также сообщайте в "Честный знак".

Какие товары маркируют с нового года?

1. Всю одежду из натуральной или композиционной кожи.

2. Женские и девичьи трикотажные блузки, блузы и блузоны.

3. Женские и девичьи пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки и штормовки.

4. Постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.

Зачем сохранять коды?

Для покупателей при возврате и обмене маркированного товара ничего не меняется, даже если код испорчен или упаковка с ним выброшена. А вот магазинам будет сложнее.

Как объяснили amic.ru предприниматели, маркированный товар после продажи выводится системой "Честный знак" из оборота. Чтобы сделать возврат или обмен, продавцу нужно снова ввести товар в оборот, отправив в "Честный знак" специальное уведомление. Если кода нет, продавцу придется запрашивать новый. А поскольку система часто "виснет" (именно поэтому в России упростили систему маркировки лекарств), эти процедуры будут отнимать у продавцов немало времени.

В связи с этим некоторые магазины, той же обуви, просят покупателей беречь маркировку. Кто-то "страхуется" еще надежнее, чтобы вообще не прибегать к возврату товара в оборот, если его решили вернуть или обменять в течение 14 дней (о сроках возврата и обмена читайте ниже). Дело в том, что товар считается реализованным и выходит из оборота при продаже на кассе. Поэтому вначале магазин оформляет товарный чек (его отдают покупателю и это нисколько не нарушает его права), а через кассу проводит покупку на 15-й день.

Что нужно знать, чтобы вернуть или обменять товар?

Правила возврата и обмена товара прописаны в ст. 25 закона "О защите прав потребителей". Напомним их.

Важно: вернуть или обменять можно любой бракованный товар в течение двух лет. Если же он надлежащего качества, действуют ограничения: обмену и возврату не подлежат предметы личной гигиены, духи, лекарства, чулочно-носочные изделия и т.д. Полный перечень смотрите в постановлении правительства РФ от 19.01.1998 № 55.

Все остальные товары надлежащего качества, которые не были в употреблении, можно обменять или вернуть в течение 14 дней, не считая дня покупки. При этом нужно сохранять их товарный вид, пломбы и фабричные ярлыки.

А вот упаковку закон не обязывает хранить. То же самое касается чека. Конечно, с ним будет проще доказать факт покупки. Но если чека нет, вы можете ссылаться на другие подтверждающие документы (к примеру, на выписку из банка, если вы покупали по карте) или свидетельские показания.

Если вы просите вернуть деньги за бракованный товар, магазин должен это сделать в течение 10 дней; вернуть деньги за качественный товар, который не был в употреблении, – в течение 3 дней; заменить бракованный товар на качественный – в течение 7-20 дней.