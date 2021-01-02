Как работают медучреждения Алтайского края в новогодние каникулы

Даже когда вся страна отдыхает, врачи продолжают работать и принимать пациентов. Хотя и по измененному графику. Рассказываем, как в новогодние каникулы 2021 года (с 1 по 10 января) в Алтайском крае работают медицинские учреждения.

Как будут работать поликлиники

Участковые врачи и узкие специалисты в поликлиниках работают в субботние дни 2 и 9 января до обеда, с 8-00 до 14-00;

В будние дни 4, 6 и 8 января время работы составит с 8-00 до 18-00.

При этом процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 8-00 до 15-00;

Диспетчеры в колл-центрах принимать вызовы об оказании неотложной помощи в поликлиниках региона будут с 8-00 до 20-00.

Как будут работать стационары и травмпункты

Стационары, травмпункты и скорая помощь даже в новогодние праздники продолжат работу в обычном, круглосуточном режиме.

При этом, если возникнет такая необходимость, в минздраве пообещали увеличить количество бригад неотложной помощи.

А лекарства от коронавируса как получить в праздники?

В пресс-службе министерства по здравоохранению сообщили, что на время праздников больным коронавирусом будут также бесплатно выдавать лекарства для лечения СОVID-19 в амбулаторных условиях.



