Кто такие квиры и в чем их отличия?

Известная голливудская актриса Тильда Суинтон в интервью британскому журналу Vogue открыто признала себя квиром. А журнал Hollywood Reporter назвал квир-иконой актера Эзру Миллера, сыгравшего в "Фантастических тварях". Кто такие эти самые квиры, читайте в нашей рубрике.

Queer в переводе с английского значит "странный", "иной". До 1980-х годов слово "квир" использовали в речи как грубое оскорбление по отношению к людям с гомосексуальной ориентацией. Но к концу XX века ЛГБТ-сообщество "присвоило" себе это слово и со временем оно утратило уничижительное значение. Сейчас "квир" употребляется в нейтральном контексте в публицистических и академических текстах и дополняет аббревиатуру ЛГБТК+.

С конца XX века квирами называют людей, отвергающих соответствие гендера ("социальный" пол) биологическому полу. То есть это те, кто считает, что граница между гетеро- и гомосексуальностью является искусственной и навязанной обществом. Одной из первых этот феномен описала философ Джудит Батлер в книге "Гендерная тревога: феминизм и ниспровержение идентичности" в 1990 году. Квиры не придают значения ни сексуальной ориентации, ни гендерной идентичности. Они ставят под сомнение не только понятия "гомо" и "гетеро", но даже "мужчина" и "женщина". По их мнению, если человек родился с женскими половыми признаками, это не значит, что он осознает себя женщиной, должен выполнять социальную роль женщины (например, быть женой или матерью) и стремится к гетеросексуальным отношениям. Например, Эзру Миллер в одном из интервью заявил: "Я не идентифицирую себя как мужчина, я не идентифицирую себя как женщина. Я едва ли идентифицирую себя как человек".

Всемирная организация здравоохранения использует понятие "гендер" для описания социально приобретенных характеристик мужчин и женщин: норм, ролей, существующих между ними отношений. Большинство людей рождаются либо женского, либо мужского пола и с раннего детства они учатся вести себя в соответствии с характерными этому полу моделями поведения. Однако существуют интерсекс-люди, которые не вписываются в бинарную систему категорий пола.

4

А к какому роду тогда отнести квира: он или она?

Ни то и ни другое. В русском языке местоимение к квирам сложно подобрать: у нас всего три общепринятых родовых местоимения: "он", "она", "оно". Однако в англоязычной культуре в последние годы используют местоимение they ("они") по отношению к одному человеку. В 2019 году американская редакция Merriam-Webster добавила в свой словарь к местоимению they обозначение "небинарные люди".