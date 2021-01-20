Народные приметы 20 января. Почему много пили и боялись умываться

20 января Православная церковь отмечает день Иоанна Предтечи – Крестителя Господня. В народе его прозвали Иваном Бражником. Почему в этот день много пили, боялись умываться и как по погоде определяли весну – читайте в материале amic.ru.
Иоанн Предтеча – значимая фигура в православном христианстве, великий пророк, который предсказал пришествие Мессии. Именно он крестил Иисуса Христа в реке Иордан, отчего и прозвали его Иоанном Крестителем.
Он родился в семье священника Захарии и праведной Елисаветы, которые жили на юге Иерусалима. У благочестивых супругов до преклонной старости не было детей. По легенде, описанной в Евангелии от Луки, к священнику в храме явился архангел Гавриил и сообщил, что у его жены родится сын: "Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей".
Иоанн Креститель по материнской линии был родственником Иисуса Христа и родился на полгода раньше Спасителя. Евангелист Лука повествует, что еще будучи в утробе матери он предсказал появление Мессии. Когда Дева Мария узнала, что Елисавета беременна, то пришла к ней в гости и "когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа".
С юных лет Иоанн посвятил себя служению Богу. До 30 он прожил в пустыне, вдали от людей. Он много молился, постился и носил простую одежду. Однажды пророк Иоанн пришел на берег Иордана, чтобы приготовить народ к принятию Мессии. Здесь же он крестил Иисуса. Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил свое пророческое служение.
В православном календаре 20 января называют днем Собора Иоанна Предтечи. Под "собором" понимают не храм, а собрание людей, то есть их единство перед лицом Бога. В эти дни верующие собираются в церквях, отдают дань памяти Иоанну Предтече, просят о спасении души и благодарят Всевышнего за помощь.
По старинной русской традиции в первый день после Крещения нужно было запивать зло, иначе лить море слез будешь. В народе приговаривали: "Празднуй раз в месяц – будешь веселым, начнешь праздновать каждый день – останешься голым".
Утром после Крещения Господня было принято пить освященную воду. Считалось, что это поможет быть здоровым весь год. Однако святой водой все не заканчивалось – после устраивали пышные застолья с брагой и пивом. Вот потому день и называли Иваном Бражником.
Запивали в этот день не только зло, но и женское счастье. На Руси с Рождества до Масленицы играли свадьбы. "Крест на воду – жених на гору", – говорили крестьяне. В этот день, который еще называли Зимний свадебник, засылали сватов в дом невесты. Чаще всего девушек выдавали замуж без их ведома, так как родителей больше заботил достаток жениха. Поэтому 20 января девицам разрешали пить вино и пиво. По народной традиции, алкоголь помогал запивать супружеское горе, в народе верили, что плачь в девках убережет от слез в семейной жизни.
Домашнюю скотину кормили обрядовыми блинами и хлебом-солью, чтобы животные не погибли, не заболели и хорошо плодились.
Люди в этот день ходили в храмы и молились. Еще была традиция на Иоанна Предтечу покупать крест. Если это сделать именно 20 января, то, по народным поверьям, такой крест мог защитить своего хозяина от беды.
На Ивана Бражника нельзя умываться. Если нарушить этот запрет, то быть обманутым весь год. Считалось, что во время умывания в этот день можно было "смыть" с себя защиту.
В праздник тяжелой работы не выполняли – поэтому этот день еще называли Ленивым. Однако женщинам было можно 20 января сеть за ручную работу – прясть, вязать, шить и ткать.
Еще этот день в народе называли Перезимником, так как верили, что Иоанн Предтеча нес первую весть о весне. Поэтому многие народные приметы 20 января о погоде и предсказывали будущую весну и лето.
- Пасмурная погода – к богатому урожаю, а ясная погода – к засушливому лету.
- На Ивана Бражника на улице эхо слышно на далекое расстояние – к морозу.
- Если 20 января идет снег и метель, то такая погода будет на Масленицу.
- Увидеть мышь – к пополнению в семье.
- У парня или девушки на Ивана Бражника разыгрался аппетит – признак того, что он или она тоскует по любимому.
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