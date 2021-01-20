Народные приметы 20 января. Почему много пили и боялись умываться

Кто такой Иоанн Предтеча?

Иоанн Предтеча – значимая фигура в православном христианстве, великий пророк, который предсказал пришествие Мессии. Именно он крестил Иисуса Христа в реке Иордан, отчего и прозвали его Иоанном Крестителем.

Он родился в семье священника Захарии и праведной Елисаветы, которые жили на юге Иерусалима. У благочестивых супругов до преклонной старости не было детей. По легенде, описанной в Евангелии от Луки, к священнику в храме явился архангел Гавриил и сообщил, что у его жены родится сын: "Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей".

Иоанн Креститель по материнской линии был родственником Иисуса Христа и родился на полгода раньше Спасителя. Евангелист Лука повествует, что еще будучи в утробе матери он предсказал появление Мессии. Когда Дева Мария узнала, что Елисавета беременна, то пришла к ней в гости и "когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа".

С юных лет Иоанн посвятил себя служению Богу. До 30 он прожил в пустыне, вдали от людей. Он много молился, постился и носил простую одежду. Однажды пророк Иоанн пришел на берег Иордана, чтобы приготовить народ к принятию Мессии. Здесь же он крестил Иисуса. Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил свое пророческое служение.

В православном календаре 20 января называют днем Собора Иоанна Предтечи. Под "собором" понимают не храм, а собрание людей, то есть их единство перед лицом Бога. В эти дни верующие собираются в церквях, отдают дань памяти Иоанну Предтече, просят о спасении души и благодарят Всевышнего за помощь.