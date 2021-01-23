Взбрело в голову пойти на митинг. Что делать, если вас задержали?

Понял. А чего лучше на акции не делать?

Главное правило любой уличной акции – попытаться избежать задержания на ней. Но если вы уже привлекли (чем-то) внимание полиции и правоохранители пытаются вас задержать, то:

– Старайтесь сохранять спокойствие и исполнять все требования полицейских.

– Ведите себя скромнее – вызывающее поведение может запросто привести вас в ОВД, даже если ваши действия вообще не связаны с мероприятием (вдруг вы просто очень эксцентричная натура). В общем, не делайте глупостей.

– Не кричите на полицейских и не оскорбляйте их. Такое никому не понравится. И уж тем более – полицейским при исполнении.

– Ни в коем случае не дразните полицейских и не убегайте от них (даже если вам это покажется очень забавной шуткой). Игры с полицией и Росгвардией никогда не доводили до добра.

– Помните, что любые кричалки, лозунги расцениваются как повод задержать вас. Не хотите быть задержанным – не кричите кричалок.

И кстати: решать, нарушили ли вы закон во время акции, будет суд, а не правоохранительные органы. Поэтому не стоит оказывать сопротивления, чтобы не было повода "повесить" на вас статью. Будьте спокойными и покорными – и тогда вас отпустят очень быстро и без всяких последствий. Да и вообще – в большинстве случаев все несанкционированные митинги проходят чаще спокойно, чем нет.