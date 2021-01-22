Да что вы? Неужели Оля Бузова и Давид Манукян расстались?

Увы, но похоже, что да, расстались. Об этом 22 января эмоционально на своей страничке в Instagram написала сама Ольга Бузова. Она попросила поддержки у своих фанатов

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите мне сейчас выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновения счастья. Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви…"