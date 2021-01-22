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"Показать, как он меня бьет?" Правда ли, что Бузова и Манукян расстались?

, ИА "Амител"
Хотя еще недавно СМИ писали, что пара поженилась на Мальдивах

22 января 2021 года СМИ сообщили о расставании одной из самых ярких пар современности — шоу-ведущей и певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна (известного под псевдонимом Дава). И это при том, что совсем недавно пара выкладывала в социальных сетях свои совместные счастливые снимки, а поклонники были уверены, что они поженились. Правда ли, что любовь прошла и Бузова вновь свободная женщина — разбирался amic.ru

1
Да что вы? Неужели Оля Бузова и Давид Манукян расстались?

Увы, но похоже, что да, расстались. Об этом 22 января эмоционально на своей страничке в Instagram написала сама Ольга Бузова. Она попросила поддержки у своих фанатов

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите мне сейчас выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновения счастья. Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви…"

2
А что говорит Манукян?

Дава косвенно подтвердил сообщение Ольги Бузовой. Фанаты обсуждают в соцсетях его печальное обращение к поклонникам, в котором он тоже просил о поддержке. Рэпер пообещал, что несмотря на все перипетии в жизни, он продолжит делать все, чтобы порадовать своих зрителей:

"Что бы ни происходило в моей жизни, я занимаюсь своим любимым делом. Я сейчас участвую в проекте, танцую для вас, все эти номера готовлю, чтобы вы насладились. Так же буду продолжать свой контент. Мы все — взрослые люди, и я просто надеюсь на ваше понимание и поддержку".

3
А долго Бузова и Манукян были вместе?
Полтора года. Для Ольги это были первые серьезные отношения после расставания с мужем-футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым они состояли в браке четыре года.
4
Как познакомились Бузова и Манукян?

Их свела музыка, как громко заявляли сами влюбленные. В феврале 2019 года Ольга выложила в сторис в Instagram танцы под песню "Буду пьяным". Манукян написал Бузовой, что это его песня. Так они начали общаться и решили поработать вместе. В итоге в сентябре 2019 года Дава снялся в клипе Бузовой "Лайкер". Потом в сети стали появляться их совместные фото и в декабре 2019 года Ольга призналась, что встретила новую любовь в лице Давы.

5
Но ведь совсем недавно говорили, что они они поженились?

Это так и было. Просто их прекрасная свадьба состоялась на Мальдивах. Судя по информации из соцсетей, ведущая и рэпер обменялись кольцами прямо на пляже и там же признались друг другу в любви. Другое дело, что до сих пор непонятно, была ли это официальная церемония или инсценировка. Но даже в случае официальной церемонии, в России такой союз все равно считается недействительным. Так что по российским законам Ольга Бузова была и остается незамужней женщиной.

6
Но из-за чего Бузова и Манукян все-таки расстались?

Ольга обвинила Даву в том, что он поднимал на нее руку. В Instagram  ведущая разместила скрин из Instagram мамы рэпера, в котором женщина называла своего "самым добрым и человечным". Ольга оставила подпись под этим скрином: "Может пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле, как ты меня бьешь и плюешь в лицо, и как оскорбляешь?"

Кстати, в одном из интервью Ольга Бузова рассказывала, что сталкивалась с домашним насилием: "Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти". Тогда девушка не называла, кто именно был абьюзером.

Кстати, совсем недавно Бузова выпустила новую песню под названием "Розовые очки", в корой есть такие слова: "Розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Девочку, что любит сильно так легко обмануть". Похоже, певица говорит про себя.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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