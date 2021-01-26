Как отмечать Масленицу по дням недели?

Кстати, Масленица – это не просто неделя сумбурных гуляний. По традиции, каждый день имеет собственные обычаи и даже называется по-своему.

Понедельник – Встреча, 8 марта 2021

Первый день масленичной недели. В понедельник принято встречать Масленицу и готовиться к предстоящей неделе: делать чучело из соломы, строить горки, устанавливать столбы и запасаться продуктами для застолья.

Но блины начинают печь уже в этот день.

Вторник – Заигрыш, 9 марта 2021

Название говорит само за себя: во вторник начинались гулянья. Например, люди катались с горок, на санях и на каруселях. Кстати, день был особенным для одиноких людей. Мужчины подбирали себе потенциальных невест, заигрывали с ними (Заигрыш же!) и ходили на смотрины. Так, чтобы уже на Красную горку (после Великого поста – он заканчивается 1 мая) можно было и свадьбу сыграть. Видимо, сейчас этот обычай вполне могут заменить приложения для знакомств. Ну а что – традиции-то чтить как-то надо.

И блины, конечно же, в этот день тоже пекли.

Среда – Лакомка, 10 марта 2021

В среду на блины было принято ходить к теще. Ну, по крайней мере у тех, у кого она есть. А все остальные на Лакомку просто ходили в гости к друзьям или родственникам. Угощались блинами, конечно.

Четверг – Разгуляй, 11 марта 2021

В этот день начинается Широкая Масленица: было принято откладывать все дела и начинать веселиться по полной. В народе устраивали кулачные бои, водили хороводы, пели песни, прыгали через костер и проводили различные конкурсы. И блины обязательно ели.

Пятница – Тещины вечерки, 12 марта 2021

А здесь уже теща должна была идти в гости на блины к своему зятю. Кстати, на Руси был обычай брать с собой в гости подруг: чтобы похвастаться своим зятем. Правда, непонятно, за что: блины-то все равно пекла его жена, дочь тещи.

Суббота – Золовкины посиделки, 13 марта 2021

В субботу гостей принимали молодые невестки. Чаще всего к ним на блины приходили родственники мужа. Прежде всего – его сестры (для тех, кто не понял: их и называют золовками). На Золовкины посиделки молодые невестки принимали у себя гостей. Золовкам было принято дарить подарки. И испечь для них блинов, конечно.

Воскресенье – Прощеное воскресенье, 14 марта 2021

Последний день масленичной недели. В воскресенье на Руси было принято, наконец, проводить уже надоевшую зиму. А потому в этот день сжигали ее символ – соломенное чучело. Воскресенье прозвали Прощеным, поскольку в этот день было принято просить друг у друга за все прощения. А вечером на Руси ходили на кладбище и поминали умерших родственников.