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Как часто греть машину в мороз и нужно ли это делать?

, ИА "Амител"
Эксперт рассказал, что нужно делать, чтобы автомобиль без проблем завелся даже в сильный мороз
Автомобиль зимой / Фото: amic.ru

Автомобиль зимой / Фото: amic.ru

Температура воздуха на улице опускается до -40°С. Часть автовладельцев с утра (а кто и днем) не сумели разбудить моторы своих автомобилей. "Прогревал машину каждые два часа и все равно с утра не завел", – пожаловался один из читателей amic.ru. Как часто надо прогревать автомобиль в сильные морозы, в каких случаях опасен автозапуск и что лучше: греть машину или уносить домой аккумулятор, мы выяснили у Максима Кинелева, директора компании "Автомотив" в Барнауле.

1
Прогревал машину ночью, но она не завелась. Почему?

Тут довольно много нюансов, отмечает Максим Кинелев. В первую очередь, конечно, заведется машина в мороз или нет, зависит от аккумулятора и его самочувствия.

"При морозе 30 градусов стартовые токи аккумулятора падают как минимум на 50%. То есть если заявленная мощность аккумулятора 600 ампер, то в такие морозы, как сейчас (утром 25 января 2021 года в разных районах Барнаула было от -36 до -43 градусов, – прим. редакции), он выдает 250-300 ампер. Для пуска двигателя необходимо, чтобы было не менее 250 ампер – именно столько будет забирать на себя стартер. Соответственно, если батарея слабее или больше просела, то машина не заведется", – рассказывает эксперт.

Но кроме аккумулятора есть и другие важные моменты: как давно вы меняли свечи в двигателе и какое масло заливали.

"Если у вас залито так называемое "летнее" масло, то при -30°С у вас машина точно не заведется, потому что оно на морозе загустеет. Соответственно, чтобы провернуть поршни двигателя, нужно больше усилий. А так как аккумулятор за ночь тоже уже подсел, ваш автомобиль просто не сможет завестись", – поясняет эксперт.

2
Что делать, чтобы с утра автомобиль завелся без труда?
Как мы уже говорили, автомобиль надо готовить к зиме заранее. Во-первых, залить "правильное" масло, во-вторых, заменить свечи и воздушные фильтры, в третьих, следить за аккумулятором. И конечно, утеплить двигатель: использовать специальное одеяло и перегородку у радиатора. Подойдет даже картонка – двигатель не будет так быстро выстужаться и машину не придется часто прогревать.
3
А как часто надо прогревать автомобиль в морозы?
Эксперт советует ставить автомобиль на автозапуск уже при температуре -15 градусов. При морозах ниже -30 градусов машина прогревается примерно раза четыре по 10 минут. Этого достаточно, чтобы с утра она завелась без проблем.
4
А нужно ли снимать аккумулятор?

Вообще, снимать аккумулятор в морозы с автомобиля – решение правильное, говорит Максим. Тут есть положительный момент: если вы сняли аккумулятор и занесли его в тепло, у него нет никакой потери в ампераже, и автомобиль с утра вы заведете с вероятностью 100%.

Минус этого решения в том, что каждый вечер снимать, а утром устанавливать аккумулятор все же неудобно и занимает время. Да и машина ночью остается без охраны и сигнализации. Поэтому решайте сами: снимать или прогревать.

5
А от автозапуска машина не загорится?

Если автоэлектрика у вас подключена нормально, то никакое возгорание вашему автомобилю не грозит, уверяет эксперт.

"То есть можно автоэлектрику установить кустарным способом самостоятельно, можно обратиться к горе-умельцу в непонятный гараж, и надеяться, что все обойдется. А можно обратиться в официальный автосервис, где ее вам правильно установят и никаких проблем, никакого возгорания не будет", – говорит Максим Кинелев.

6
Сколько нужно прогревать машину, прежде чем на ней ехать?

Смотрите не на время, а на обороты двигателя, рекомендует эксперт. Завели автомобиль, ждите: как только обороты двигателя упали до 1000 (по времени это в среднем занимает минут пять), можете начинать потихоньку двигаться. Но плавно и без рывков. Дальше автомобиль будет прогреваться в рабочем режиме.

Когда машина разогревается до рабочей температуры, тогда уже можно начинать нормально ехать.

7
А что будет, если я поеду, не прогрев автомобиль?

Это чревато поломкой, а потом ремонтом.

"Как мы уже говорили, на морозе масло густеет и ему надо разогреться, чтобы все системы автомобиля нормально заработали. Густое масло создает большое давление и может выдавить из двигателя резинки. А это повлечет за собой ремонт и прочие расходы. А если вы еще и движение начнете сразу на повышенных оборотах, то вообще можно убить мотор", – объясняет эксперт.

Читайте также в сюжете: Морозы на Алтае
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.01.2021 08:20
Борис

Эксперт не указал "зимние" марки масел для примера.
Также не сказал, что если аккумулятору более 3х лет (даже если он куплен новый) то вы находитесь в группе "риска". Так что проверяйте дату выпуска А/Б перед покупкой.
Еще эксперт не сказал как "оживить" авто в случае замерзания. В общем много вопросов осталось у неопытных автомобилистов.

26.01.2021 09:28
- гость -


Машине 20 лет, акум меняю каждые 5 лет, масло синтетика, на НГ каникулы стояла все дни в покое, завелась с проводов от таксиста сразу. Тойоты умели делать.

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