Как часто греть машину в мороз и нужно ли это делать?

Прогревал машину ночью, но она не завелась. Почему?

Тут довольно много нюансов, отмечает Максим Кинелев. В первую очередь, конечно, заведется машина в мороз или нет, зависит от аккумулятора и его самочувствия.

"При морозе 30 градусов стартовые токи аккумулятора падают как минимум на 50%. То есть если заявленная мощность аккумулятора 600 ампер, то в такие морозы, как сейчас (утром 25 января 2021 года в разных районах Барнаула было от -36 до -43 градусов, – прим. редакции), он выдает 250-300 ампер. Для пуска двигателя необходимо, чтобы было не менее 250 ампер – именно столько будет забирать на себя стартер. Соответственно, если батарея слабее или больше просела, то машина не заведется", – рассказывает эксперт.

Но кроме аккумулятора есть и другие важные моменты: как давно вы меняли свечи в двигателе и какое масло заливали.

"Если у вас залито так называемое "летнее" масло, то при -30°С у вас машина точно не заведется, потому что оно на морозе загустеет. Соответственно, чтобы провернуть поршни двигателя, нужно больше усилий. А так как аккумулятор за ночь тоже уже подсел, ваш автомобиль просто не сможет завестись", – поясняет эксперт.