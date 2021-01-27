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Когда наступит китайский Новый год в 2021 году и как его отмечают?

, ИА "Амител"
Новых годов много не бывает, правда же?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

1 января мы праздновали Новый год: прощались с тяжелым годом Крысы и с надеждой встречали год Белого Металлического Быка. 13 января мы (вернее те, кто не "наотмечался" раньше) повторили прощание с Крысой и встречу Быка. А Белый Металлический Бык при этом еще даже не думал вступать в свои права. Ведь календарь-то восточный, а в Китае Новый год отмечают по-своему. И с размахом – целых 15 дней. Рассказываем, когда китайский Новый год наступит в 2021 году, как его отмечают и почему Бык – белый, да еще и металлический.

1
Когда китайский Новый год в 2021 году?

В Китае плавающая дата Нового года. Он там, кстати, считается праздником весны. Начало года определяют по лунному календарю: торжество приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря.

В 2021 году китайский Новый год наступит 12 февраля (в 00:03 по московскому времени). Так что если вы решите встретить китайский Новый год в Алтайском крае, придется ждать четырех часов утра.

Кстати, в Китае 12 февраля наступит вовсе не 2021-й, а 4719-й год: китайский календарь берет начало от 2637 года до н.э. По легенде, именно тогда его изобрел китайский император Хуангди.

2
Как Новый год отмечают в Китае?

На самом деле, празднование Нового года в Китае связано с совсем не доброй, даже жуткой легендой. Согласно преданиям, в первый день праздника в наш мир приходит страшное чудовище по имени Нянь (не усатый, просто на китайском это "год"). Китайцы верили, что этот монстр может съесть весь урожай, скот и даже их самих.

Поэтому праздничные традиции и обряды изначально были нужны, чтобы защититься от чудища. Именно тогда китайцы стали украшать дом красивыми узорами из красной бумаги и картинками с пожеланиями счастья. А у входа обязательно оставляли еду: чем больше, тем лучше. Так голодное чудище наестся и не станет заходить в жилище. Все эти традиции сохранились в Китае и дошли до наших дней.

Нянь, по поверьям, боится красного цвета. Поэтому на улице в Новый год зажигают красные фонари. Кстати, наша традиция пускать новогодние фейерверки, по одной из версий, тоже пришла из Китая и связана с чудовищем. Салюты изобрели и изначально запускали, чтобы отпугнуть Няня и других злых духов.

На Новый год в Китае, как и в России, принято собираться на семейные застолья. Блюд может быть великое множество, но самое главное – рыба. Она считается символом богатства и удачи, а потому всегда есть на новогоднем столе. И традиционную генеральную уборку китайцы тоже проводят. Чтобы избавиться от старого и освободить в доме место для счастья, которое принесет следующий год.

И подарки детям там тоже дарят. Правда, чаще всего это деньги в красных конвертах. Считается, что такой подарок отпугивает злого духа по имени Суй, который приходит к детям в ночных кошмарах. Ну а после наступления Нового года китайцы отправляются по гостям: поздравлять близких и родственников. Народные гулянья, кстати, длятся 15 дней: в 2021 году они пройдут с 12 по 27 февраля. Но официально китайцы будут отдыхать всего неделю: с 12 по 18 февраля.

3
Почему годам покровительствуют животные? Да еще и разноцветные

Существует несколько легенд, почему каждый год в восточном календаре посвящен какому-то животному. По одной из них, Будда как-то призвал к себе зверей. И каждому, кто откликнулся, он отдал по году. Первой пришла крыса, вторым – бык и так далее: всего 12 животных.

Хотя современные исследователи полагают, что китайский календарь придумали монахи. А животные и стихии (цвета) нужны для того, чтобы летоисчисление было более понятным. Так, они включили в календарь 12 животных, которые хорошо знакомы всем жителям Поднебесной. Например, бык, лошадь, коза, петух, свинья и собака широко распространены в домашнем хозяйстве у китайцев. А крысу, тигра, кролика, дракона, змею и обезьяну очень любят в восточной культуре.

Каждое животное по очереди воплощается в одной из пяти стихий: вода (синий), огонь (красный), земля (желтый), дерево (зеленый) и металл (белый). Животное сменяется каждый год, а стихия – раз в два года. Таким образом, один цикл восточного календаря длится 60 лет.

4
Нужно ли отмечать китайский Новый год?

Китайцам – нужно, а вы уж смотрите сами. Если вы поклонник китайской культуры, то вполне можете отпраздновать. Ну или если вам оказалось мало Нового года. В конце концов, праздник лишним никогда не будет.

Если уж вы решили отмечать китайский Новый год, то можете накрыть праздничный стол и позвать в гости близких. Кстати, наряд лучше подобрать под цвет символа года. А потому 12 февраля отлично подойдут белый и серебристый. Поверьте, Белый Металлический Бык будет доволен.

Украшать дом тоже стоит в этих же цветах. И обязательно не забудьте про красный: чтобы злой Нянь не пришел.

5
Когда год Быка закончится по восточному календарю?
31 января 2022 года. После этого (так же в 00:03 по московскому времени) начнется год Синего Водяного Тигра.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

27.01.2021 06:46
- гость -

Вам мало россиян эти косоглазые убили (птичий, свинячий, атепичная, ковид...)
Вы ещё день рождения Гитлера отпразнуйте

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