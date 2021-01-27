Когда наступит китайский Новый год в 2021 году и как его отмечают?

Как Новый год отмечают в Китае?

На самом деле, празднование Нового года в Китае связано с совсем не доброй, даже жуткой легендой. Согласно преданиям, в первый день праздника в наш мир приходит страшное чудовище по имени Нянь (не усатый, просто на китайском это "год"). Китайцы верили, что этот монстр может съесть весь урожай, скот и даже их самих.

Поэтому праздничные традиции и обряды изначально были нужны, чтобы защититься от чудища. Именно тогда китайцы стали украшать дом красивыми узорами из красной бумаги и картинками с пожеланиями счастья. А у входа обязательно оставляли еду: чем больше, тем лучше. Так голодное чудище наестся и не станет заходить в жилище. Все эти традиции сохранились в Китае и дошли до наших дней.

Нянь, по поверьям, боится красного цвета. Поэтому на улице в Новый год зажигают красные фонари. Кстати, наша традиция пускать новогодние фейерверки, по одной из версий, тоже пришла из Китая и связана с чудовищем. Салюты изобрели и изначально запускали, чтобы отпугнуть Няня и других злых духов.

На Новый год в Китае, как и в России, принято собираться на семейные застолья. Блюд может быть великое множество, но самое главное – рыба. Она считается символом богатства и удачи, а потому всегда есть на новогоднем столе. И традиционную генеральную уборку китайцы тоже проводят. Чтобы избавиться от старого и освободить в доме место для счастья, которое принесет следующий год.

И подарки детям там тоже дарят. Правда, чаще всего это деньги в красных конвертах. Считается, что такой подарок отпугивает злого духа по имени Суй, который приходит к детям в ночных кошмарах. Ну а после наступления Нового года китайцы отправляются по гостям: поздравлять близких и родственников. Народные гулянья, кстати, длятся 15 дней: в 2021 году они пройдут с 12 по 27 февраля. Но официально китайцы будут отдыхать всего неделю: с 12 по 18 февраля.