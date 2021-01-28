Ну как, уже втянулись в рабочий ритм после затяжных новогодних каникул? Или никак не можете привыкнуть, что нужно зачем-то вставать с утра пораньше, да еще и ехать на работу? Не отчаивайтесь: длинные выходные (не такие длинные, конечно) еще будут. Например, они ждут нас в марте, когда мы будем отмечать Международный женский день. Рассказываем, в какие дни мы будем отдыхать.
Три дня подряд. Поскольку Международный женский день в 2021 году выпадает на понедельник, то и перекраивать производственный календарь (менять местами рабочие и выходные дни) не пришлось. Мы просто не будем работать в привычные выходные, а потом еще и в понедельник отдохнем.
В итоге рабочий график в марте 2021 года будет выглядеть так:
- 5 марта, пятница – рабочий день;
- 6 марта, суббота – календарный выходной;
- 7 марта, воскресенье – календарный выходной;
- 8 марта, понедельник – Международный женский день, праздничный выходной;
- 9 марта, вторник – рабочий день.
Кстати, всего в марте будет 22 рабочих и 9 выходных дней, согласно производственному календарю.
Нет, еще одни ждут нас уже в феврале, по случаю Дня защитника Отечества. Но праздник в 2021 году выпадает на вторник. Из-за этого субботу, 20 февраля, сделали рабочим днем: чтобы не разрывать длинные выходные.
Так что 20 февраля все же придется выйти на работу. Правда, день будет сокращенным: можно будет уйти на час пораньше. Зато отдыхать будем с 21 по 23 февраля, а рабочая неделя будет всего трехдневной.
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