Как мы будем отдыхать в марте?

Три дня подряд. Поскольку Международный женский день в 2021 году выпадает на понедельник, то и перекраивать производственный календарь (менять местами рабочие и выходные дни) не пришлось. Мы просто не будем работать в привычные выходные, а потом еще и в понедельник отдохнем.

В итоге рабочий график в марте 2021 года будет выглядеть так:

5 марта, пятница – рабочий день;

6 марта, суббота – календарный выходной;

7 марта, воскресенье – календарный выходной;

8 марта, понедельник – Международный женский день, праздничный выходной;

9 марта, вторник – рабочий день.

Кстати, всего в марте будет 22 рабочих и 9 выходных дней, согласно производственному календарю.