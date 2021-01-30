Пенсии и пособия в 2021 году: кому их повысят с 1 февраля, а кому придется подождать

С 1 февраля российские льготники будут получать больше денег. Размер пенсий и пособий увеличивают поочередно: например, неработающие пенсионеры стали получать больше уже с января. А кому-то вообще придется ждать повышения до апреля. Рассказываем, на сколько увеличат выплаты с февраля, кто сможет их получить, а кому еще предстоит дождаться прибавки.
ЕДВ – самая массовая соцвыплата в России. Право на нее в стране имеют более 15 млн жителей: это около 60 категорий граждан. В том числе к ним относятся:
- инвалиды;
- ветераны боевых действий;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
- Герои Советского Союза и России;
- Герои Социалистического труда и другие особые категории населения.
Полный список категорий можно посмотреть на сайте ПФР. Кстати, для каждой категории выплаты рассчитываются по-разному. Например, если инвалиды (в зависимости от группы) получают около трех тысяч рублей, то Герои СССР и РФ получают ежемесячно больше 60 тысяч рублей.
На 4,9%. Это уровень инфляции по итогам 2020 года (по крайней мере, официальной). Для каждой категории граждан повышение будет индивидуальным: в зависимости от того, сколько им платят сейчас. Например, тем, кто получал выплату 3000 рублей, прибавят меньше 150 рублей. А тем, чья ЕДВ составляет 65 000 рублей, прибавку увеличат больше чем на 3 тысячи рублей. Точную сумму своей выплаты можно узнать на сайте "Госуслуги" или на горячей линии Пенсионного Фонда.
Кстати, в ЕДВ входит также набор социальных услуг (НСУ): обеспечение лекарствами, путевки на курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения. Его с 1 февраля тоже увеличат: теперь он будет равен 1211,66 рубля. Льготник может сам решить, получать эту сумму деньгами или самими услугами.
Трудовые пенсии для неработающих россиян. Размер индексации, кстати, превысил уровень инфляции: выплаты подняли на 6,3%. В правительстве подсчитали, что в среднем пенсия россиян выросла примерно на тысячу рублей.
Правда, это очень условные цифры. В расчет власти брали среднюю пенсию по стране – 16 400 рублей. Естественно, если вы получаете меньше, то и прибавили вам не так много. Кстати, после индексации размер средней пенсии для неработающих теперь составляет 17 443 рубля.
С 1 апреля в России поднимут социальные пенсии. Там тоже много категорий, но большая часть из них пересекаются с теми, кто получает ЕДВ. Всего есть три вида соцпенсии: по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Но категорий, как и в ЕДВ, куда больше. Среди них:
- инвалиды, в том числе дети-инвалиды;
- дети, потерявшие одного или обоих родителей, в том числе одинокую мать;
- граждане, которым не хватило стажа или пенсионных коэффициентов, чтобы оформить страховую пенсию по старости;
- лица, пострадавшие в радиационной или техногенной катастрофе (в том числе в аварии на Чернобыльской АЭС), члены семей этих граждан;
- участники Великой Отечественной войны;
- военнослужащие, ставшие инвалидами во время службы по призыву;
- члены семей военнослужащих, погибших во время службы по призыву.
Повышение коснется более 4 млн россиян. Кстати, социальные пенсии вырастут всего на 2,6%: это почти в два раза меньше, чем уровень инфляции.
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