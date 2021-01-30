Пенсии и пособия в 2021 году: кому их повысят с 1 февраля, а кому придется подождать

Кто получает ЕДВ?

ЕДВ – самая массовая соцвыплата в России. Право на нее в стране имеют более 15 млн жителей: это около 60 категорий граждан. В том числе к ним относятся:

инвалиды;

ветераны боевых действий;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации;

Герои Советского Союза и России;

Герои Социалистического труда и другие особые категории населения.

Полный список категорий можно посмотреть на сайте ПФР. Кстати, для каждой категории выплаты рассчитываются по-разному. Например, если инвалиды (в зависимости от группы) получают около трех тысяч рублей, то Герои СССР и РФ получают ежемесячно больше 60 тысяч рублей.