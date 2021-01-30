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Пенсии и пособия в 2021 году: кому их повысят с 1 февраля, а кому придется подождать

, ИА "Амител"
И главное: на сколько больше будут платить?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 1 февраля российские льготники будут получать больше денег. Размер пенсий и пособий увеличивают поочередно: например, неработающие пенсионеры стали получать больше уже с января. А кому-то вообще придется ждать повышения до апреля. Рассказываем, на сколько увеличат выплаты с февраля, кто сможет их получить, а кому еще предстоит дождаться прибавки.

1
Какие пенсии повысят с 1 февраля?
Со февраля увеличится размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для федеральных льготников. Технически это даже не пенсия. ЕДВ – это денежный эквивалент тех натуральных льгот, которые положены определенным категориям граждан. Просто чаще всего (за редкими исключениями) эти выплаты положены тем, кто уже получает какую-то пенсию. Другими словами, это прибавка.
2
Кто получает ЕДВ?

ЕДВ – самая массовая соцвыплата в России. Право на нее в стране имеют более 15 млн жителей: это около 60 категорий граждан. В том числе к ним относятся:

  • инвалиды;
  • ветераны боевых действий;
  • граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
  • Герои Советского Союза и России;
  • Герои Социалистического труда и другие особые категории населения.

Полный список категорий можно посмотреть на сайте ПФР. Кстати, для каждой категории выплаты рассчитываются по-разному. Например, если инвалиды (в зависимости от группы) получают около трех тысяч рублей, то Герои СССР и РФ получают ежемесячно больше 60 тысяч рублей.

3
И на сколько повысят ЕДВ?

На 4,9%. Это уровень инфляции по итогам 2020 года (по крайней мере, официальной). Для каждой категории граждан повышение будет индивидуальным: в зависимости от того, сколько им платят сейчас. Например, тем, кто получал выплату 3000 рублей, прибавят меньше 150 рублей. А тем, чья ЕДВ составляет 65 000 рублей, прибавку увеличат больше чем на 3 тысячи рублей. Точную сумму своей выплаты можно узнать на сайте "Госуслуги" или на горячей линии Пенсионного Фонда.

Кстати, в ЕДВ входит также набор социальных услуг (НСУ): обеспечение лекарствами, путевки на курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения. Его с 1 февраля тоже увеличат: теперь он будет равен 1211,66 рубля. Льготник может сам решить, получать эту сумму деньгами или самими услугами.

4
Какие пенсии повысили в январе?

Трудовые пенсии для неработающих россиян. Размер индексации, кстати, превысил уровень инфляции: выплаты подняли на 6,3%. В правительстве подсчитали, что в среднем пенсия россиян выросла примерно на тысячу рублей.

Правда, это очень условные цифры. В расчет власти брали среднюю пенсию по стране – 16 400 рублей. Естественно, если вы получаете меньше, то и прибавили вам не так много. Кстати, после индексации размер средней пенсии для неработающих теперь составляет 17 443 рубля.

5
Кому повысят пенсию в апреле?

С 1 апреля в России поднимут социальные пенсии. Там тоже много категорий, но большая часть из них пересекаются с теми, кто получает ЕДВ. Всего есть три вида соцпенсии: по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Но категорий, как и в ЕДВ, куда больше. Среди них:

  • инвалиды, в том числе дети-инвалиды;
  • дети, потерявшие одного или обоих родителей, в том числе одинокую мать;
  • граждане, которым не хватило стажа или пенсионных коэффициентов, чтобы оформить страховую пенсию по старости;
  • лица, пострадавшие в радиационной или техногенной катастрофе (в том числе в аварии на Чернобыльской АЭС), члены семей этих граждан;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • военнослужащие, ставшие инвалидами во время службы по призыву;
  • члены семей военнослужащих, погибших во время службы по призыву.

Повышение коснется более 4 млн россиян. Кстати, социальные пенсии вырастут всего на 2,6%: это почти в два раза меньше, чем уровень инфляции.

6
А что там с пенсионным возрастом в 2021 году?
Его продолжают постепенно и упорно повышать. В 2021 году возраст выхода на пенсию увеличили на один год. Так, в этом году выплаты начнут получать женщины, которым исполнилось 56 лет 6 месяцев, и мужчины, которым исполнилось 61 год 6 месяцев.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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