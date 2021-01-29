"Никогда не терял совесть". Каким запомнился зрителям и коллегам Василий Лановой

Почти стал журналистом

Василий Лановой родился в 1934 году в Москве в семье Семена Петровича (1907-1979) и Агафьи Ивановны (1910-1986) Лановых. Его родители на тот момент только приехали в Москву из Одессы: спасались от неурожая и голода, от которых страдала Украинская ССР. Работали Лановые-старшие на химическом заводе.

Когда будущей звезде сцены было семь лет, началась война. Ее Василий пережил в оккупации на Украине – у бабушки и дедушки. В Москву он вернулся только в 1944 году.

С малых лет Лановой был связан со сценой: в 12 лет начал заниматься в театральной студии Дворца культуры ЗИЛа. Уже в 17 он сыграл Валентина Листовского в театральной постановке "Аттестат зрелости". За эту роль юноша получил первую награду – главную премию Всесоюзного конкурса самодеятельных театров.

Вдохновившись успехом, Лановой поступил в Щукинское училище. Причем с первого раза: из 150 кандидатов комиссия отобрала только двух. Но учиться Василий не стал: решил, что победа далась слишком легко. Вместо этого он поступил на журфак МГУ. А через полгода понял, что журналистика – не его поприще. И вернулся в театральное училище. Так метания талантливого юноши, наконец, закончились.