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"Никогда не терял совесть". Каким запомнился зрителям и коллегам Василий Лановой

, ИА "Амител"
Народный артист СССР скончался на 88-м году жизни
Василий Лановой / Фото: кадр из фильма 'Война и мир'

Василий Лановой / Фото: кадр из фильма "Война и мир"

Культовый российский и советский актер Василий Лановой умер 29 января. За свою яркую и очень долгую (более 60 лет) карьеру артист снялся во многих фильмах, которые вошли в золотой фонд отечественного кино. Всесоюзную любовь он завоевал благодаря ролям офицеров и солдат. Зрители и коллеги отмечали: Лановому идеально шел мундир. А в молодости он, кстати, мечтал о другом и был в шаге от журналистики. Рассказываем, как Василий Лановой попал на большой экран, какие роли принесли ему небывалую славу и каким великого артиста запомнили коллеги по цеху.

1
Почти стал журналистом

Василий Лановой родился в 1934 году в Москве в семье Семена Петровича (1907-1979) и Агафьи Ивановны (1910-1986) Лановых. Его родители на тот момент только приехали в Москву из Одессы: спасались от неурожая и голода, от которых страдала Украинская ССР. Работали Лановые-старшие на химическом заводе.

Когда будущей звезде сцены было семь лет, началась война. Ее Василий пережил в оккупации на Украине – у бабушки и дедушки. В Москву он вернулся только в 1944 году.

С малых лет Лановой был связан со сценой: в 12 лет начал заниматься в театральной студии Дворца культуры ЗИЛа. Уже в 17 он сыграл Валентина Листовского в театральной постановке "Аттестат зрелости". За эту роль юноша получил первую награду – главную премию Всесоюзного конкурса самодеятельных театров.

Вдохновившись успехом, Лановой поступил в Щукинское училище. Причем с первого раза: из 150 кандидатов комиссия отобрала только двух. Но учиться Василий не стал: решил, что победа далась слишком легко. Вместо этого он поступил на журфак МГУ. А через полгода понял, что журналистика – не его поприще. И вернулся в театральное училище. Так метания талантливого юноши, наконец, закончились.

2
Стал звездой еще в студенчестве

Актерский талант Ланового никогда не ставили под сомнение. Но внешние данные (высокий и статный) сразу определили его основное амплуа. Еще на поступлении в училище преподаватели отметили, что он идеально подходит на роль героев.

Началась кинокарьера Ланового очень быстро. В 1954 году (в 20 лет) он получил свою первую главную роль: теперь уже в фильме "Аттестат зрелости", снятом по одноименному спектаклю. Первый большой успех пришел к Василию в 1956 году, когда на экраны вышел фильм "Павел Корчагин" по роману "Как закалялась сталь". Лановой, будучи только на третьем курсе, получил там главную роль. И еще не окончив вуз, стал всесоюзно знаменитым.

После этой роли карьера молодого актера стремительно пошла в гору. В 1961 году он сыграл капитана Грея в фильме Александра Птушко "Алые паруса". Образ статного мужчины, расхаживающего по борту корабля с алыми парусами, покорил всех зрительниц. А Лановой, можно сказать, стал секс-символом советского кинематографа.

3
Главный офицер кино

Так образ военного и закрепился за начинающим, но уже знаменитым на всю страну артистом. В 1967 году он снялся в оскароносном фильме Сергея Бондарчука "Война и мир". Сам Лановой очень хотел сыграть князя Андрея. Но режиссер видел актера в роли озорного красавца Анатолия Курагина. Василий продолжал упрашивать Бондарчука дать ему другую роль, даже когда съемки уже начались.

Когда уговорить режиссера не удалось, Лановой решил, что свою роль сделает особенной. Он настоял, чтобы в фильме обязательно была сцена из книги, как Курагину отрезают ногу в лазарете. Сам актер позднее отмечал, что это сцена получилась одной из самых сильных в ленте. А критики подчеркивали, что Курагин в кино получился более человечным и серьезным, чем в романе Толстого.

Но наибольшую славу Лановому принесла роль Ивана Вараввы в культовом военном фильме "Офицеры". Фильм стал самым кассовым в СССР в 1971 году, его посмотрели больше 20 млн человек. А персонаж Ланового был для советских мальчишек того времени настоящим кумиром для подражания.

Но всего этого могло и не случиться: Лановой изначально вообще отказался сниматься, поскольку не понимал своего героя. И это при том, что в борьбе за роль он опередил Олега Ефремова и Валентина Гафта. Но в конце концов Василия уговорили. А фильм навсегда вписал его в историю мирового кино.

Было в карьере Ланового и немало других фильмов, которые стали очень популярными:

  • 1961 – "Полосатый рейс"
  • 1967 – "Анна Каренина"
  • 1973 – "Семнадцать мгновений весны"
  • 1976 – "Дни Турбиных"
  • 1980 – "Петровка, 38"
  • 1995 – "Барышня-крестьянка"
  • 2005 – "Брежнев"
  • 2013 – "Три мушкетера"
  • 2015 – "Тайна Снежной королевы"
  • 2017 – "Чужой дед"
3
Больше полувека в театре

Всю жизнь Василий Лановой прослужил в Театре имени Вахтангова. Туда он пришел в 1957 году, сразу после окончания училища. И мог сразу же уйти: руководитель театра того времени Рубен Симонов не давал молодому актеру значимые роли. Лановой собрался искать новое место и даже успел получить два предложения: от Театра им. Моссовета и "Современника". Чтобы удержать талантливого артиста, Симонов все же сдался и сделал вчерашнего студента ведущим актером. За время службы в театре Лановой сыграл во множестве спектаклей. Самые известные из них:

  • "Гамлет" по трагедии Уильяма Шекспира
  • "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци
  • "Каменный гость" по пьесе Александра Пушкина
  • "Филумена Мартурано" по комедии Эдуардо де Филиппо
  • "Дети солнца" по пьесе Максима Горького
  • "Фронт" по произведению Александра Корнейчука
  • "Чудо святого Антония" по пьесе Мориса Метерлинка
  • "Мария Тюдор" по драме Виктора Гюго
  • "Лев зимой" по пьесе Джеймса Голдмена
4
Долго мечтал о детях

Обрести семейное счастье у Ланового получилось не сразу. Долгое время в личной жизни актера преследовали неудачи и трагедии. Впервые он женился еще в студенчестве. Первой супругой Василия стала его сокурсница Татьяна Самойлова. Но после трех лет брака пара развелась: Лановой не смог простить жене, что она прервала первую беременность.

Вторая жена артиста – актриса Тамара Зяблова. Пара прожила в счастливом браке 10 лет. Но в 1971 Тамара погибла в автокатастрофе. Позднее вскрытие показало, что женщина была беременна. Трагедия стала настоящим ударом для Ланового.

Наконец, в 1972 году артист женился в третий раз. Его супруга Ирина Купченко была на 14 лет младше, но Ланового это не напугало. В браке у пары родилось двое сыновей: Александр (1973) и Сергей (1976). Старший стал историком, а младший – экономистом (был даже советником Алексея Кудрина).

В 2013 году Сергей Лановой умер от болезни сердца, оставив после себя дочь. Опеку над своей единственной внучкой Лановой и Купченко взяли на себя.

5
Патриот и человек совести

Кроме кино и театра Лановой также вел активную общественную деятельность, писал стихи и организовывал благотворительные концерты. Со своими поэтическими выступлениями он посетил множество городов России, а также бывал в горячих точках: в Абхазии, Чечне и Афганистане.

Кроме того, Лановой был председателем попечительского совета всероссийской акции "Бессмертный полк". Каждый год 9 мая масштабные памятные мероприятия проходят по всей стране.

Артист Юрий Назаров после новости о смерти Ланового назвал его настоящим патриотом и человеком совести.

"Василий Семенович совесть свою никогда не терял, хотя столько было возможностей и искуса", – сказал журналистам Назаров.

За свою деятельность Василий Лановой получил множество почетных наград:

  • Народный артист СССР (1985)
  • Герой Труда РФ (2019, "за особые заслуги перед государством и народом")
  • Орден Дружбы народов (1994)
  • Орден Почета (2001)
  • Орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2008, 2004)
  • Орден Александра Невского (2013)
  • Почетная грамота президента РФ (2015).
  • Ленинская премия (1980)
  • Премия "Хрустальная Турандот" в почетной номинации "За долголетнее и доблестное служение театру" (2016)
  • Премия "Золотая маска" в почетной категории "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2019)
6
От чего умер Василий Лановой

От осложнений, вызванных коронавирусом. В больницу артиста госпитализировали 2 января вместе с супругой Ириной Купченко. Сообщалось, что Лановой чувствовал себя нормально, а в больницу его положили из-за возраста (87 лет). Но 28 января актеру стало намного хуже, сообщал Mash. Уровень кислорода в крови сильно упал, а потому Ланового подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. 29 января жена артиста сообщила, что Василий Лановой скончался.

О том, когда и где состоится прощание с народным артистом СССР, станет известно позднее.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

29.01.2021 14:44
- гость -

"Лановой отметил, что по его мнению, возрождение России, культурных традиций страны произошло именно под руководством президента Путина, за что его стоит только благодарить. Василий Лановой заявил, что за те годы, что президент Путин был у власти, жить в России стало спокойнее, а благополучие россиян заметно выросло".
Никогда не говорите никогда...

29.01.2021 15:19
- гость -

Он вспоминал что во время оккупации один немец специально дал очередь над его головой.Были проблемы с речью,но со временем прошли.Вот такое у него было военное детство...

29.01.2021 15:21
- гость -

Да уж,,, умел собрать повидло царское у особы....

29.01.2021 15:29
- гость -

К сожалению, мне он теперь запомнился горячей поддержкой пересидента.

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