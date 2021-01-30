Ночные гонки и не только. Какие развлечения ждут жителей Алтая в последние дни января

Ночная гонка на собаках

Если честно, то гонки пройдут не ночью, а вечером – в 20:00. Но уже успеет стемнеть, а освещать себе путь участники будут с помощью налобных фонарей. Так что будет весело и немного сказочно.

Как пишет "Алтайский спорт", участвовать в соревнованиях будут разные породы: хаски, аляскинские маламуты, бельгийские овчарки. Свою команду выставит и приют животных "Ласка".

Соревнования пройдут на огороженном пустыре на улице 65 лет Победы, напротив дома № 53 (квартал "Дружный").

Открытие "Ночного сумасшедшего заезда" состоится в 19:45, первые старты начнутся в 20:00.