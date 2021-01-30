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Ночные гонки и не только. Какие развлечения ждут жителей Алтая в последние дни января

, ИА "Амител"
И главное –все будет бесплатно. Или почти все. На глупые мысли времени просто не будет

Последние январские выходные в Алтайском крае пройдут чрезвычайно интересно. Чтобы народ не скучал (а от скуки и мысли всякие ненужные в голову могут залезть), 30 и 31 января в регионе приготовлено множество разных мероприятий. И все – бесплатно. Даже если вы чрезвычайно разумный и всем довольный человек, вы обрадуетесь еще больше, узнав, что приготовили для жителей края в эти выходные.

1
Ночная гонка на собаках

Если честно, то гонки пройдут не ночью, а вечером – в 20:00. Но уже успеет стемнеть, а освещать себе путь участники будут с помощью налобных фонарей. Так что будет весело и немного сказочно.

Как пишет "Алтайский спорт", участвовать в соревнованиях будут разные породы: хаски, аляскинские маламуты, бельгийские овчарки. Свою команду выставит и приют животных "Ласка".

Соревнования пройдут на огороженном пустыре на улице 65 лет Победы, напротив дома № 53 (квартал "Дружный").

Открытие "Ночного сумасшедшего заезда" состоится в 19:45, первые старты начнутся в 20:00.

2
В зоопарк – бесплатно

Ура-ура! В воскресенье, 31 января, в барнаульский зоопарк совершенно бесплатно будет пускать абсолютно всех. В официальной группе "Лесной сказки" указано, что акцией "День благодарности" зоопарк говорит спасибо врачам, медицинским сестрам, санитарам и всем, кто боролся за наши жизни.

А еще это – спасибо тем, кто помогал пережить зоопарку трудные времена пандемии. Напомним, в 2020 году несколько месяцев из-за угрозы распространения коронавируса зоопарк был закрыт. Денег на содержание животных не хватало, и жители Алтайского края пришли на помощь: кто-то перечислял деньги, многие привозили продукты.

А теперь пришло время благодарности: "Мы приглашаем всех в гости. Это первый день нашей благодарности. Мы обещали, что отблагодарим. Мы выполняем обещание", – говорят организаторы акции,

Зоопарк говорит "Добро пожаловать" всем, кто соскучился по льву Алтаю и веселым тиграм, по северным оленям, пушистым кроликам и многим другим обитателям "Лесной сказки".

Зоопарк работает 31 января с 10:00 до 17:00.  

3
О, спорт, ты жизнь

Если вам хочется чего-нибудь "погорячее" сибирских собачьих гонок, то приходите на первенство и чемпионат Алтайского края по смешанному боевому единоборству ММА, который будет проходить 30 и 31 января в спорткомплексе "Обь" в Барнауле.

Кроме того, в эти же дни в спорткомплексе "Победа" в Барнауле пройдет первенство СФО по настольному теннису.

А 30 января в "Карандин-Арене" состоится чемпионат Алтайского края по керлингу.

В парке "Юбилейный" в Барнауле в эти выходные проведут "Спортивные выходные". Вместе с профессиональными лыжниками могут покататься и любители. Каждый может выбрать дистанцию по себе.

В парке будет работать полевая кухня.

Начнется мероприятие 30 января в 11 часов.

Кроме того, вы можете отправиться в лес на лыжную прогулку или покататься на коньках на катках Барнаула. Тем более что погода к этому располагает.

Для вашего удобства вот вам карты катков и лыжных баз.

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4
Ночное катание на коньках

Ночь, звезды, музыка и танцы на льду. Это все вас ждет в ночь с субботы на воскресенье сразу на двух ледовых аренах Барнаула. И абсолютно бесплатно (если придете со своими коньками).

"Карандин-Арена" (адрес: улица Жасминная, 3) ждать гостей на ночное катание будет с 22 часов субботы. Работать каток будет до 9 часов воскресенья. Вход бесплатный. Есть прокат коньков.

"Титов-Арена" (адрес: проспект Социалистический, 93) будет работать с 20 часов субботы и до 9 часов воскресенья. Вход также бесплатный, но тут проката нет. Приходите со своими коньками.

Организаторы сообщают, что будут организованы мастер-классы от Алтайской федерации фигурного катания на коньках.

5
Покататься на северном олене
Прокатиться на северном олене, сфотографироваться с собачками и поиграть в подвижные игры приглашают барнаульцев в парк "Изумрудный". 31 января здесь пройдет праздник "День добрых дел". Обещают много всякого интересного.
Начало праздника в 12:00.   
6
Драмы и сказки

На бесплатное представление ждут гостей  в Государственной филармонии. Здесь не просто покажут постановку сказки "Щелкунчик", но и проиллюстрируют рисунками на песке. Приглашаем на очередную встречу "Всероссийского виртуального концертного зала".

Начало 30 января в 15 часов.

В других театрах Барнаула тоже покажут спектакли, но там придется билеты уже покупать.

Так, в "Музкомедии" 30 января в 17:00 покажут спектакль "Дочери Тевье" (12+).

31 января в 11:00 самых маленьких зрителей ждет "Дюймовочка" (0+),  зрителей постарше приглашают в 17:00 на постановку "Как бы нам пришить старушку" (16+).

Молодежный театр 30 января в 12 часов покажет сказку "Цветик-семицветик" (6+).

А в 17:00 – знаменитую трагедию "Гамлет" (16+).

31 января здесь ждут детей на поучительную историю про Емелю (6+).

В театре драмы 30 января в 17:30 ждут на спектакль "Темные аллеи" (18+) по рассказам И. Бунина. А 31 января покажут "Зойкину квартиру" (18+).

В театре "Сказка" малышам покажут добрые истории про богатыря Степана Ромашкина и ежика, который не хотел быть ежиком (3+).

7
И другое

Кроме этого в районах города в предстоящие выходные проведут локальные спортивные праздники. Будут и дворовые турниры по катанию на коньках, соревнования по шахматам, по мини-футболу и множество других активных мероприятий.

8
А что в других городах Алтайского края?

И в других городах Алтайского края в выходные ожидается очень насыщенная программа. Как сообщили в правительстве региона, в Бийске в субботу и воскресенье в спорткомплексе "Заря" пройдет турнир памяти Л.Г. Панаева по баскетболу и 14-й Кубок Алтайского края по армейскому рукопашному бою.

В Белокурихе устроят спортивные состязания среди силовых ведомств и военно-патриотических клубов. А посвящены они будут победе в Сталинградской битве.

В Рубцовске на эти даты назначено проведение первенства Алтайского края по баскетболу среди юношей 2005 г.р., а также открытое первенство города по футболу на снегу.

Кроме того, рубцовчан приглашают на катание всей семьей на лыжах и на коньках. А тех, кто любит сказки, ждут на спектакль "Как Кощей Бессмертный на Василисе женился".

В Яровом и Славгороде устроят лыжный забег памяти Игоря Пермякова.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.01.2021 09:20
- гость -

Какая невиданная щедрость накануне митинга. А че не как в прошлую субботу школу не заставили работать именно с 14-00. клоуны.

30.01.2021 09:50
- гость -

"На глупые мысли времени просто не будет", когда вижу какие законы принимают депутаты, то четко видно, что либо там большинство глупых, либо у них много свободного времени!

30.01.2021 09:56
- гость -

Любит власть, когда народ раболепствует и молча терпит все издевательства и грабежи!
Власть имущие уже до такой степени обнаглели, что уже в глаза народу говорят, что народ никто! Но наступает то время, когда: Верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому!

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