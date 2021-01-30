Ночные гонки и не только. Какие развлечения ждут жителей Алтая в последние дни января

Последние январские выходные в Алтайском крае пройдут чрезвычайно интересно. Чтобы народ не скучал (а от скуки и мысли всякие ненужные в голову могут залезть), 30 и 31 января в регионе приготовлено множество разных мероприятий. И все – бесплатно. Даже если вы чрезвычайно разумный и всем довольный человек, вы обрадуетесь еще больше, узнав, что приготовили для жителей края в эти выходные.
Если честно, то гонки пройдут не ночью, а вечером – в 20:00. Но уже успеет стемнеть, а освещать себе путь участники будут с помощью налобных фонарей. Так что будет весело и немного сказочно.
Как пишет "Алтайский спорт", участвовать в соревнованиях будут разные породы: хаски, аляскинские маламуты, бельгийские овчарки. Свою команду выставит и приют животных "Ласка".
Соревнования пройдут на огороженном пустыре на улице 65 лет Победы, напротив дома № 53 (квартал "Дружный").
Открытие "Ночного сумасшедшего заезда" состоится в 19:45, первые старты начнутся в 20:00.
Ура-ура! В воскресенье, 31 января, в барнаульский зоопарк совершенно бесплатно будет пускать абсолютно всех. В официальной группе "Лесной сказки" указано, что акцией "День благодарности" зоопарк говорит спасибо врачам, медицинским сестрам, санитарам и всем, кто боролся за наши жизни.
А еще это – спасибо тем, кто помогал пережить зоопарку трудные времена пандемии. Напомним, в 2020 году несколько месяцев из-за угрозы распространения коронавируса зоопарк был закрыт. Денег на содержание животных не хватало, и жители Алтайского края пришли на помощь: кто-то перечислял деньги, многие привозили продукты.
А теперь пришло время благодарности: "Мы приглашаем всех в гости. Это первый день нашей благодарности. Мы обещали, что отблагодарим. Мы выполняем обещание", – говорят организаторы акции,
Зоопарк говорит "Добро пожаловать" всем, кто соскучился по льву Алтаю и веселым тиграм, по северным оленям, пушистым кроликам и многим другим обитателям "Лесной сказки".
Зоопарк работает 31 января с 10:00 до 17:00.
Если вам хочется чего-нибудь "погорячее" сибирских собачьих гонок, то приходите на первенство и чемпионат Алтайского края по смешанному боевому единоборству ММА, который будет проходить 30 и 31 января в спорткомплексе "Обь" в Барнауле.
Кроме того, в эти же дни в спорткомплексе "Победа" в Барнауле пройдет первенство СФО по настольному теннису.
А 30 января в "Карандин-Арене" состоится чемпионат Алтайского края по керлингу.
В парке "Юбилейный" в Барнауле в эти выходные проведут "Спортивные выходные". Вместе с профессиональными лыжниками могут покататься и любители. Каждый может выбрать дистанцию по себе.
В парке будет работать полевая кухня.
Начнется мероприятие 30 января в 11 часов.
Кроме того, вы можете отправиться в лес на лыжную прогулку или покататься на коньках на катках Барнаула. Тем более что погода к этому располагает.
Для вашего удобства вот вам карты катков и лыжных баз.
Ночь, звезды, музыка и танцы на льду. Это все вас ждет в ночь с субботы на воскресенье сразу на двух ледовых аренах Барнаула. И абсолютно бесплатно (если придете со своими коньками).
"Карандин-Арена" (адрес: улица Жасминная, 3) ждать гостей на ночное катание будет с 22 часов субботы. Работать каток будет до 9 часов воскресенья. Вход бесплатный. Есть прокат коньков.
"Титов-Арена" (адрес: проспект Социалистический, 93) будет работать с 20 часов субботы и до 9 часов воскресенья. Вход также бесплатный, но тут проката нет. Приходите со своими коньками.
Организаторы сообщают, что будут организованы мастер-классы от Алтайской федерации фигурного катания на коньках.
Начало праздника в 12:00.
На бесплатное представление ждут гостей в Государственной филармонии. Здесь не просто покажут постановку сказки "Щелкунчик", но и проиллюстрируют рисунками на песке. Приглашаем на очередную встречу "Всероссийского виртуального концертного зала".
Начало 30 января в 15 часов.
В других театрах Барнаула тоже покажут спектакли, но там придется билеты уже покупать.
Так, в "Музкомедии" 30 января в 17:00 покажут спектакль "Дочери Тевье" (12+).
31 января в 11:00 самых маленьких зрителей ждет "Дюймовочка" (0+), зрителей постарше приглашают в 17:00 на постановку "Как бы нам пришить старушку" (16+).
Молодежный театр 30 января в 12 часов покажет сказку "Цветик-семицветик" (6+).
А в 17:00 – знаменитую трагедию "Гамлет" (16+).
31 января здесь ждут детей на поучительную историю про Емелю (6+).
В театре драмы 30 января в 17:30 ждут на спектакль "Темные аллеи" (18+) по рассказам И. Бунина. А 31 января покажут "Зойкину квартиру" (18+).
В театре "Сказка" малышам покажут добрые истории про богатыря Степана Ромашкина и ежика, который не хотел быть ежиком (3+).
Кроме этого в районах города в предстоящие выходные проведут локальные спортивные праздники. Будут и дворовые турниры по катанию на коньках, соревнования по шахматам, по мини-футболу и множество других активных мероприятий.
И в других городах Алтайского края в выходные ожидается очень насыщенная программа. Как сообщили в правительстве региона, в Бийске в субботу и воскресенье в спорткомплексе "Заря" пройдет турнир памяти Л.Г. Панаева по баскетболу и 14-й Кубок Алтайского края по армейскому рукопашному бою.
В Белокурихе устроят спортивные состязания среди силовых ведомств и военно-патриотических клубов. А посвящены они будут победе в Сталинградской битве.
В Рубцовске на эти даты назначено проведение первенства Алтайского края по баскетболу среди юношей 2005 г.р., а также открытое первенство города по футболу на снегу.
Кроме того, рубцовчан приглашают на катание всей семьей на лыжах и на коньках. А тех, кто любит сказки, ждут на спектакль "Как Кощей Бессмертный на Василисе женился".
В Яровом и Славгороде устроят лыжный забег памяти Игоря Пермякова.
Комментарии
Какая невиданная щедрость накануне митинга. А че не как в прошлую субботу школу не заставили работать именно с 14-00. клоуны.
"На глупые мысли времени просто не будет", когда вижу какие законы принимают депутаты, то четко видно, что либо там большинство глупых, либо у них много свободного времени!
Любит власть, когда народ раболепствует и молча терпит все издевательства и грабежи!
Власть имущие уже до такой степени обнаглели, что уже в глаза народу говорят, что народ никто! Но наступает то время, когда: Верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому!