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Не терпел лжи и радел за крестьян. Каким Алтайский край запомнит Александра Назарчука

, ИА "Амител"
Легендарный алтайский политик скончался на 82-м году жизни
Фото: проект 'НеИзвестные' на amic.ru

Фото: проект "НеИзвестные" на amic.ru

1 февраля ушел из жизни алтайский политик Александр Назарчук. За свою политическую карьеру он успел побывать в кресле министра сельского хозяйства, а также 12 лет руководил краевым парламентом. Хотя начинал Назарчук простым помощником бригадира колхоза. О роли политика много спорят, но даже его противники сходятся в одном: Александр Григорьевич стал "человеком-эпохой" для региона. Хотя бы потому, что он всегда был тверд, бескомпромиссен и верен себе. И никогда не забывал о судьбе крестьян. Рассказываем, как Назарчук из простого агронома стал федеральным министром, почему так и не стал губернатором края и почему жители региона запомнят его навсегда.

1
Вышел из села и не мечтал о политике

Александр Назарчук родился в Романовском районе в 1939 году. После окончания Романовской средней школы трудился помощником бригадира колхоза им. Фрунзе. А когда получил диплом агронома в алтайском "сельхозе", стал заниматься на малой родине проблемой плодородия солончаковых земель. 

В политику, как вспоминал Александр Григорьевич, он идти не стремился: долгое время отказывался от должности секретаря райкома комсомола. Но спустя несколько лет, сделав хорошую сельскохозяйственную карьеру (был директором совхоза "Гуселетовский"), все же стал политиком. В Романовском районе он возглавлял сначала райисполком, а потом и райком.

Следующей ступенью в политической карьере Назарчука стал пост главы краевого агропромышленного комитета в 1987 году. В это время благодаря чиновнику в регионе ускоренными темпами развивалось животноводство, пишет сайт краевого правительства

В Романовском районе Назарчука и сейчас вспоминают как "большого человека", который при этом остался очень простым, знал по имени каждого сельчанина и всегда был рад помочь своей малой родине.

2
Как министр собирался "биться" за крестьян

Как бы Назарчук ни уверял, что политики сторонился, коллеги всегда отмечали его умение двигаться по карьерной лестнице. Вот и после развала Советского Союза он не остался без дела. Напротив, в 1990 году его избрали народным депутатом Верховного Совета РСФСР, в 1993 – депутатом Государственной Думы Российской Федерации I созыва. В федеральном парламенте Назарчук отвечал за аграрные вопросы.

В 1994 году Александр Григорьевич стал министром сельского хозяйства России. По его воспоминаниям, очень быстро и неожиданно. Назарчук пытался добиться от премьер-министра того времени, чтобы 10% доходов бюджета в стране тратили на АПК. А вместо этого получил кресло министра. "Я даже жену не успел предупредить о назначении – узнала из новостей", – вспоминал политик.

По его словам, на должность он согласился при единственном условии: "Если пойду, то буду защищать интересы российских крестьян". Черномырдин Назарчука успокоил: "Вместе будем защищать, я ведь тоже из деревни". Но за два года Александр Григорьевич так и не смог утвердить в правительстве свою концепцию развития АПК. И ушел с поста в 1996 году, не сумев добиться для простых крестьян лучшей жизни.

3
Пережил трех губернаторов как спикер парламента

После работы министром Назарчуку предлагали должности в Москве, но чиновник решил вернуться на родину, в Алтайский край. Здесь он возглавил краевой парламент, в итоге проработав на своей должности 12 лет. Именно из-за работы в крайсовете Александр Григорьевич и запомнился каждому жителю края как большой, яркий и харизматичный политик. На своем посту Назарчук "пережил" трех губернаторов. Причем отношения с ними у политика складывались нелегко.

Особенно громким вышел его конфликт с Михаилом Евдокимовым, который стал главой региона в 2004 году поле Александра Сурикова. Назарчук не скрывал, что очень переживал за судьбу региона из-за неоднозначных перестановок в исполнительной власти и ее решений. В проекте amic.ru "НеИзвестные" Александр Григорьевич вспоминал, что не видел в Евдокимове губернатора: "Он сам мне говорил, что ночью не может в городе спать. А еще, что от цифр у него голова болит".

Не заладились у Назарчука и отношения с Александром Карлиным, который стал губернатором после смерти Михаила Евдокимова. В итоге в 2008 году Александр Григорьевич решил, что политики с него хватит. В новый состав парламента, который к тому моменту уже переименовали в Заксобрание, Назарчук не вошел. А публике запомнился как яркий политик, не стесняющийся прямо говорить, что думает.

Кстати, Назарчук и сам вполне мог стать губернатором Алтая. Александр Григорьевич, по его воспоминаниям, еще в 1991 году набрал 70% голосов на сессии краевого исполкома. С этим он и приехал в Москву. Но там Назарчуку в ответ на губернаторские амбиции лишь включили диктофонную запись заседания алтайского исполкома. Оно было посвящено августовскому путчу, а Александр Григорьевич предложил лучше обсудить проблемы крестьян с уборкой. Наверху решили, что он уводит внимание политиков от действительно серьезных проблем. Так, из-за своих переживаний за судьбу села Назарчук губернатором и не стал.

4
Ушел из политики, но остался верен себе
После окончания политической карьеры Назарчук продолжал активно заниматься общественной деятельностью. Например, возглавлял украинское землячество Алтайского края. И постоянно повторял, что от своих взглядов не откажется.
 
"После ухода с работы я всегда говорил, что менять свои взгляды не намерен, из подворотни лаять не стану. А если надо отстаивать свою точку зрения, то буду ее отстаивать открыто, а не писать анонимные письма", – рассказывал он "Алтайской правде".
 
А также Назарчук продолжал настаивать, что многие проблемы в стране можно решить, если не забрасывать крестьянство. 
 
"Никакой материнский капитал не поможет улучшению демографии в России. Потому что без деревни детей не будет, сколько ни плати за рождение ребенка", – цитировало политика издание.
 
За вклад в развитие Алтайского края и страны Александр Назарчук получил:
  • орден "Знак Почета";
  • орден Трудового Красного Знамени;
  • орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени;
  • орден "За заслуги перед Алтайским краем" II степени.

На свое 80-летие, в августе 2019 года, Назарчук стал почетным жителем Алтайского края решением алтайских депутатов. Спикер АКЗС Александр Романенко назвал его "человеком-легендой".

5
Безумно гордился внуками

У Александра Назарчука осталось двое детей. Его жена, Валентина, погибла в 1997 году в автокатастрофе. В автомобиль, в котором она ехала с личным водителем, врезалась машина под управлением нетрезвого мужчины.

Также Назарчук очень гордился своими внуками. Его внучка Дарья – мастер спорта по художественной гимнастике, а внук Александр – кандидат в мастера спорта по плаванию. Младший внук, по словам Назарчука, тоже занимается плаванием.

О своей семье, а также о жизни после политики Александр Назарчук подробно, интересно и очень откровенно рассказал в проекте "НеИзвестные" на amic.ru. Это интервью стало для легендарного политика последним. 

6
Как и от чего умер Александр Назарчук?
Тело политика нашли 1 февраля в его собственном доме в поселке Солнечном. По предварительным данным, причиной смерти стала утечка газа. Позднее в СМИ появились фото с места трагедии. На них видно, как возле дома Александра Назарчука собрались машины пожарных и газовой службы. Тем не менее официальную причину смерти пока не называют.
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Читайте также в сюжете: Гибель Александра Назарчука
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

2.02.2021 06:45
- гость -

Кесарево кесарю

2.02.2021 08:27
гость

говорят пришел на похороны Евдокимова в белом костюме.

2.02.2021 09:13
Правдивый

Теперь лично попросит прощения у Михаила Сереевича Евдокимова за все свои злодеяния....

2.02.2021 09:25
- гость -

В каком месте можно посмотреть, то что он сделал для сельского хозяйства в крае?

2.02.2021 09:43
валентин

насчет сельского хозяйства загнули ! Все было продано Жене Лужкова и образовали изумрудную страну и погубили все хозяйства

2.02.2021 09:45
- гость -

была у них контора все 90е, которые и ограбила все колхозв в крае (сейча уже не помню ее название) но ее исполнительными листа были завалены судебные приставы

2.02.2021 09:46
Еугений

Эх, мелочь вы пузатая! В день смерти человека и то воняете. Коптите небо дальше.

2.02.2021 10:02
Гость

Евгению имеем на это полное право, про плохого человека надо говорить плохо, даже если умер.

2.02.2021 10:18
Александр

Александр Григорьевич был одним из величайших людей, родом из Алтайского края, в числе таких как Герман Титов, Роберт Рождественский, Валерий Золотухин.

Александр Григорьевич был очень душевным, сопереживающим, добрым и веселым человеком. Знающие его люди будут вспоминать его исключительно добрыми словами. Очень жаль, что он умер, а мог бы пожить ещё.

2.02.2021 10:31
- гость -

Помнится как рассекал на открытом, двуместной БМВ кабриолете,,, с молоденькой блондиночкой... году так в 2001 -2003...

2.02.2021 10:32
- гость -

2.02.2021 08:27
гость
"Говорят".... Я видел эту церемонию у Дворца Спорта. Естественно, никакого белого костюма не было. Да и ты сам, вместо поклепа в интернете мог бы сам спокойно найти в Сети видео с тех похорон, и своими глазами убедиться. Но адепты "народного губера" такие сектанты...

2.02.2021 10:34
- гость -

2.02.2021 09:13
Правдивый
Ты не правдивый, ты лживый.
У кого и чего просить? Это у алкаша Евдокимова, который в Москве у любовницы-негритянки больше находился, чем в крае? У человека, приведшего к власти в крае банду воров? Пофамильно вице-губеров с перечнем их деяний озвучить?

2.02.2021 10:38
- гость -

Был человек системы.
Со всеми вытекающими.
Других там не держат.
И плоды их нам пожинать теперь всю жизнь.

2.02.2021 10:46
Леня

На выборах с Евдокимовым показал себя "с самой наилучшей красоты", тогда было понятно на что способен этот человек

2.02.2021 10:47
- гость -

2.02.2021 10:46
Леня
Евдокимолюб? Или просто харя красная?

2.02.2021 10:51
Александр

Ну и пусть себе Назарчук рассекал в кабриолете с блондинками.
Завидно? - И я бы завидовал. Но по доброму. Пусть у каждого хорошего человека будет по кабриолету и по спортивной блондинке!

2.02.2021 11:00
- гость -

Соболезнования родным. Земля пухом.

2.02.2021 11:02
- гость -

А как называлась та мясная контора, куда всех колхозников обязывали со ссылкой на покойного сдавать мясо на переработку, потом она ещё обанкротилась...

То ли Рики , то ли Раки...

Пизнесмен был, от власти...

2.02.2021 11:16
могиканин

да,да помним как в те временя не пахали ине сеяли,потому что не было солярки.резали скот,сдавали перекупам,что бы послать в город бензовоз за соляркой и начать полевые работы.как пришли новые директора в хозяйствах.которые кроме как дома себе построить ни чего не могли. как варили буржуйки,как над токарным станком вешали пленку,что бы токарь не обморозился.да мног еще чего было в селе.после этой заботы начали вымирать деревни.

2.02.2021 11:29
-гость-

рафаэлку надо было скушать

2.02.2021 11:44
Гость

Патриот ,политик ,мощный управленец и организатор ,поскольку прошёл все ступени жизни , не надо бросать тень на этого человека ,а лучше посмотрите на сегодняшних управленцев ,плакать хочется .Царствие небесное ,вечная память Вам Александр Григорьевич .

2.02.2021 11:53
Гостю 10.34

Вы абсолютно правы, тот, кто общался с командой Евдокимова помнят имена Баклицкого, Иуса и прочих жуликов. Евдокимов вроде белый и пушистый радел за народ и не знал, кого привел к власти - вряд ли такое возможно. Не надо "правдивым" и прочим "гостям" лаять из подворотни, не зная правды...

2.02.2021 12:53
Правдивый

2.02.2021 10:34
- гость -

Правда она такая...всегда глаза режет. Твоим недалеким умишком только с бабушками дисскусировать на лавочке...

2.02.2021 11:53
Гостю 10.34
А вы, правдоруб, как я посмотрю? Сидя дома на диване с пивным мамоном легко вступать в дебаты... видно сразу, что в те оды Вы не были во всей этой каше и не в курсе всех дел. Недалекий вы человек. Ох , какой недалекий...

2.02.2021 13:15
Сермяжная правда

Земля тебе пухом Александр Григорьевич.

2.02.2021 13:15
- гость -

2.02.2021 10:32
- гость -
2.02.2021 08:27
гость
"Говорят".... Я видел эту церемонию у Дворца Спорта. Естественно, никакого белого костюма не было. Да и ты сам, вместо поклепа в интернете мог бы сам спокойно найти в Сети видео с тех похорон, и своими глазами убедиться. Но адепты "народного губера" такие сектанты...

И я видел, был белый костюм. Ты наверно в темных очках был.

2.02.2021 13:16
- гость -

АлтайАгроПрод она называлась

2.02.2021 13:23
гость

В их эпоху были задержки пенсий, заработных плат бюджетникам, бюджетные организации первыми, кто нарушал закон и не рассчитывался с подрядчиками, просто кидали, тем самым вогнали простые организации в налоговые долги перед государством, помним все схемы работы с бюджетными организациями того времени. Знаем то время не понаслышке, зачем писать хвалебные статьи? Для молодёжи?

2.02.2021 13:28
- гость -

я не собирался идти на похороны Михаила Сергеевича. Могло всякое случиться», - поделился Назарчук. Он также объяснил, почему на похороны тогда все же пришел — в светлом костюме. «Я был на работе, когда прилетел президент Владимир Путин. Поехал в аэропорт, чтобы его встретить, а оттуда – вместе с ним ко мне в кабинет. К тому моменту уже были известны выводы экспертизы: водитель ехал на большой скорости, а второй не видел из-за пригорка машину. Кого тут винить? Президент пригласил меня проводить Михаила Сергеевича в последний путь. И я не мог сказать Путину, что не пойду. Как был в сером костюме, так и пошел», - пояснил экс-глава алтайского парламента.

2.02.2021 13:41
Фреш

2.02.2021 13:28
- гость -
---
Это к чему?Назар ни до ни после не приходил на работу в светлом костюме. А тут от радости великой решил щегольнуть.

2.02.2021 13:48
Александр

Участие Назарчука в похоронах Евдокимова - это не показатель того, как сам Назарчук прожил свою жизнь. Просто он был на похоронах Губернатора и был. По статусу полагалось.

На каком-то этапе каждый из нас будет подводить итоги своей жизни.

Я уверен, что А.Г. Назарчук, будучи на пенсии, вспоминал о том хорошем, что он сумел воплотить, и о том, что он не сумел воплотить.

Но о плохом он не думал потому, что он за свою долгую хорошую жизнь ничего плохого не делал.

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