Не терпел лжи и радел за крестьян. Каким Алтайский край запомнит Александра Назарчука

Вышел из села и не мечтал о политике

Александр Назарчук родился в Романовском районе в 1939 году. После окончания Романовской средней школы трудился помощником бригадира колхоза им. Фрунзе. А когда получил диплом агронома в алтайском "сельхозе", стал заниматься на малой родине проблемой плодородия солончаковых земель.

В политику, как вспоминал Александр Григорьевич, он идти не стремился: долгое время отказывался от должности секретаря райкома комсомола. Но спустя несколько лет, сделав хорошую сельскохозяйственную карьеру (был директором совхоза "Гуселетовский"), все же стал политиком. В Романовском районе он возглавлял сначала райисполком, а потом и райком.

Следующей ступенью в политической карьере Назарчука стал пост главы краевого агропромышленного комитета в 1987 году. В это время благодаря чиновнику в регионе ускоренными темпами развивалось животноводство, пишет сайт краевого правительства.

В Романовском районе Назарчука и сейчас вспоминают как "большого человека", который при этом остался очень простым, знал по имени каждого сельчанина и всегда был рад помочь своей малой родине.