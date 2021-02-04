Какого числа Прощеное воскресенье в 2021 году и зачем просить прощения в этот день

Прощеное воскресенье – христианский праздник, сразу после которого начинается Великий пост. Кстати, он традиционно выпадает на последний день масленичной недели. Рассказываем, что это за праздник, почему нужно просить друг у друга прощения и что нельзя делать на Прощеное воскресенье.
Смысл праздника в том, чтобы пробудить свет и добро в себе и в других. Христиане считают, что нельзя нести Великий пост, не сбросив с души груз обид на других людей.
А традиция просить прощения появилась еще на заре христианства. Пост у египетских монахов был намного жестче: на все 40 дней они уходили в пустыню и разбредались там поодиночке. Считалось, что уединение помогает усилить молитвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи.
Из странствия возвращались далеко не все: кто-то не выносил жизни в изнуряющей пустыне, кто-то попадал в лапы диких зверей. Так что встреча священнослужителей перед Великим постом вполне могла быть последней. Поэтому перед тем как отправиться в путь, монахи прощались друг с другом как перед смертью. И обязательно просили прощения друг у друга, чтобы быть примиренным и прощенным со всем и со всеми накануне опасного путешествия. И даже с самим Богом.
Со временем традиция просить прощения у окружающих распространилась на все христианство. В память о суровых обычаях монахов православные тоже просят прощения друг у друга за все обиды. Ведь уже на следующий день начинается Великий пост – время покаяния и очищения. А очистить душу, затаив на кого-то обиду, не получится, уверены православные.
О том, что нужно прощать даже своих врагов, гласит и Евангелие:
"Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших".
В этот день в храмах проводятся вечерние литургии. На них звучат песнопения, которые посвящены изгнанию Адама из рая за непослушание и нарушение заповедей Божьих. Православная церковь призывает в это время плакать о своих грехах так, как этот делал изгнанный Адам.
Во время богослужения священники читают Евангелие от Матфея, в котором сказано о прощении грехов и посте. Далее совершается чин прощения: настоятель храма читает молитву и просит прощения у всех своих прихожан. Они, в свою очередь, просят прощения друг у друга. После церковной службы у православных принято подавать милостыню нуждающимся.
Прощеное воскресенье также совпадает с последним днем Масленицы. А потом в народе принято ходить друг к другу в гости и угощаться блинами. Церковь спокойно относится к этой традиции: просить прощения и делать добро это не мешает. А вот языческий обычай сжигать чучело на Масленицу христианство не одобряет.
В идеале, все должны прощать всех. То есть вам следует не только попросить прощения за свои грехи, но и простить тех, кто вас чем-то обидел. Кстати, на Руси был свой обряд – чин смирения. Он предполагал, что в первую очередь сильные должны просить прощения у слабых, богатые – у бедных, а молодые – у стариков. Даже государи на Прощеное воскресенье объезжали свои войска и просили прощения у солдат.
В современном мире эту традицию можно понять иначе. Например, если вы руководитель, то 14 марта можете извиниться перед сотрудниками за то, что бываете с ними чересчур строгими.
Кстати, никаких особых ритуалов, как нужно просить прощения, нет. Церковь отмечает, что это должно быть искренне, а остальное неважно. Поэтому достаточно будет даже простой фразы "Прости меня, пожалуйста". Главное, чтобы вы произнесли это от души. Если вы не можете 14 марта увидеться с человеком лично, можно позвонить ему или написать сообщение.
Кстати, если у вас просят прощения, а вы даже не знаете за что, лучше все равно простить. Так вы покажете ему, что не держите зла, и ему станет чуть легче. И он с легкой душой сможет начать нести Великий пост с 15 марта.
На Прощеное воскресенье нельзя:
- отказывать человеку, который просит прощения, это считается грехом;
- думать о плохом и концентрироваться на этом;
- вступать в конфликты с другими людьми;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- есть мясо (от него следует отказаться еще 8 марта, в первый день Масленицы);
- поздно ложиться спать, поскольку после полуночи начинается Великий пост;
- пить спиртное.
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