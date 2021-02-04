Какого числа Прощеное воскресенье в 2021 году и зачем просить прощения в этот день

Что это за праздник и в чем его суть?

Смысл праздника в том, чтобы пробудить свет и добро в себе и в других. Христиане считают, что нельзя нести Великий пост, не сбросив с души груз обид на других людей.

А традиция просить прощения появилась еще на заре христианства. Пост у египетских монахов был намного жестче: на все 40 дней они уходили в пустыню и разбредались там поодиночке. Считалось, что уединение помогает усилить молитвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи.

Из странствия возвращались далеко не все: кто-то не выносил жизни в изнуряющей пустыне, кто-то попадал в лапы диких зверей. Так что встреча священнослужителей перед Великим постом вполне могла быть последней. Поэтому перед тем как отправиться в путь, монахи прощались друг с другом как перед смертью. И обязательно просили прощения друг у друга, чтобы быть примиренным и прощенным со всем и со всеми накануне опасного путешествия. И даже с самим Богом.

Со временем традиция просить прощения у окружающих распространилась на все христианство. В память о суровых обычаях монахов православные тоже просят прощения друг у друга за все обиды. Ведь уже на следующий день начинается Великий пост – время покаяния и очищения. А очистить душу, затаив на кого-то обиду, не получится, уверены православные.

О том, что нужно прощать даже своих врагов, гласит и Евангелие:

"Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших".