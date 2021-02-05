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Какого числа Пасха в 2021 году и как подготовиться к светлому празднику

, ИА "Амител"
Что нельзя делать в день Светлого Христова Воскресения
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Пасха – большой и светлый праздник, который христиане почитают не меньше, чем Рождество. Для всех верующих этот день – олицетворение победы жизни над смертью и добра над злом. Рассказываем, какого числа Пасха в 2021 году.

1
Когда Пасха в 2021 году?

В этом году православные отметят Пасху 2 мая. Праздник Светлого Христова Воскресения – переходящий: каждый год он меняет свою дату. Другие праздники, которые календарно связаны с Пасхой (например, Троица, Вознесение и Вербное Воскресенье), тоже ежегодно отмечают в разные дни.

У католиков, кстати, светлый праздник Пасхи в 2021 году приходится на 4 апреля. Разница в датах возникла XVI в веке. Тогда Папа Римский Григорий XIII ввел для католиков григорианский календарь, чтобы свести праздники с астрономическим календарем. Но константинопольский патриарх Иеремия II предал григорианский календарь анафеме. С этого момента православные и католики стали рассчитывать день Пасхи по разным системам.

Причем разница между днем Христова Воскресения у западных и восточных христиан может составлять всего неделю, а может – полтора месяца. Все зависит от года. Например, в 2021 году даты Пасхи у православных и католиков будут отличаться на 28 дней.

2
Чему посвящен этот праздник?

Пасха (Песах) изначально была ветхозаветным еврейским праздником. На иврите это название означало "избавление", а день был посвящен освобождению иудеев из рабства и их уходу из Египта.

Праздновали ветхозаветный Песах и Иисус со своими учениками. Причем произошло это за день до смерти Христа, в Чистый четверг. После Тайной вечери Иисуса схватили и арестовали из-за предательства Иуды. Уже в пятницу Сына Божьего распяли на кресте: он умер около трех часов пополудни и был погребен еще до темноты. А через два дня Иисус Христос воскрес.

Неделю, когда произошли все эти события, в христианстве называют Страстной. И так вышло, что она совпала с иудейским Песахом. Так Пасха стала и христианским праздником тоже: только теперь в него вкладывают совсем другой смысл. В христианстве праздник посвящают переходу от земли к небу: от смерти к вечной жизни.

3
Как подготовиться к Пасхе?

Перед Пасхой в православии установлен Великий пост – самый строгий и протяженный в году. В 2021 году он будет длиться с 15 марта (сразу после Прощеного воскресенья) по 1 мая. Все 48 дней верующие, которые решили поститься, меняют привычный образ жизни: отказываются от развлечений и жестко ограничивают себя в еде. Суть поста в том, чтобы очистить тело от пагубных страстей, а душу – от грехов. В православии это и есть главная подготовка к Пасхе.

Самыми строгими считаются первая и последняя недели Великого поста. В этот период верующие почти все свое время проводят в молитвах и покаянии грехов.

В Страстную седмицу (последняя неделя поста) православные вспоминают последние дни Иисуса: предательство Иуды, мучения Спасителя, распятие и смерть на кресте и, наконец, воскрешение. В дни Страстной недели принято ходить на исповедь и причащаться.

В Чистый четверг (день, когда схватили Христа), нужно сделать дома уборку. А уже в конце недели можно красить яйца, печь куличи и готовить творожные пасхи.

4
Зачем на Пасху красят яйца?

Обычай пришел из произведений раннехристианской литературы, которые в итоге не вошли в библейский канон. Там рассказывалось о том, как Мария Магдалина обратила в христианство римского императора Тиберия. Женщина утверждала, что видела Господа и его воскрешение собственными глазами. Правитель в ответ лишь усмехнулся и показал на яйцо, которое Мария принесла императору в подарок:

– Скорее это яйцо станет красным, чем мертвые оживут!

В ответ Мария Магдалина лишь протянула это яйцо Тиберию:

– Христос воскрес! Я сама видела Его живым!

Продолжая язвительно улыбаться, правитель принял подарок. А потом ухмылка пропала с его лица: яйцо в руке было красного цвета. В тронном зале тут же стали восклицать: "Чудо!" А сам император, придя в себя, произнес:

– Воистину Он воскрес!

Кроме того, пасхальное яйцо считают символом жизни. А красный цвет олицетворяет всепоглощающую божественную любовь, которая способна победить все на свете.

5
Что нельзя делать на Пасху?

Помните, что Пасха длится не один день, а всю неделю. Ее, кстати, называют Светлой. В это время нельзя:

  • Сквернословить, ссориться и желать кому-то зла.
  • Обманывать.
  • Грустить и концентрироваться на плохом.
  • Заниматься тяжелой работой.
  • Заниматься сексом.
  • Проводить уборку (для этого у вас был Чистый четверг).
  • Венчаться, причем всю неделю. Церковь считает, что это время должно быть посвящено радости за Воскресение Христа, а личные дела следует отложить на потом.
  • Ходить на кладбище и поминать умерших. Светлая неделя у православных – время для радости, а не скорби. В этот период в храмах даже не проводят заупокойные службы. На кладбище можно сходить, например, на Радоницу, когда Церковь поминает умерших. Это вторник второй недели после Пасхи.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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