Какого числа Пасха в 2021 году и как подготовиться к светлому празднику

Когда Пасха в 2021 году?

В этом году православные отметят Пасху 2 мая. Праздник Светлого Христова Воскресения – переходящий: каждый год он меняет свою дату. Другие праздники, которые календарно связаны с Пасхой (например, Троица, Вознесение и Вербное Воскресенье), тоже ежегодно отмечают в разные дни.

У католиков, кстати, светлый праздник Пасхи в 2021 году приходится на 4 апреля. Разница в датах возникла XVI в веке. Тогда Папа Римский Григорий XIII ввел для католиков григорианский календарь, чтобы свести праздники с астрономическим календарем. Но константинопольский патриарх Иеремия II предал григорианский календарь анафеме. С этого момента православные и католики стали рассчитывать день Пасхи по разным системам.

Причем разница между днем Христова Воскресения у западных и восточных христиан может составлять всего неделю, а может – полтора месяца. Все зависит от года. Например, в 2021 году даты Пасхи у православных и католиков будут отличаться на 28 дней.