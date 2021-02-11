10 простых советов, которые помогут сэкономить воду и снизить траты на ЖКХ

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг растут с каждым годом и все сильнее отражаются на семейном бюджете. Не последнее место в этом списке занимает оплата за пользование водой. Однако эту графу затрат довольно легко сократить, если начать рационально использовать ресурсы, например, экономить воду. К тому же это не только поможет снизить финансовую нагрузку на семью, но и окажет положительное воздействие на экологию: на фоне мирового экокризиса задача сохранения водных ресурсов становится очень актуальной. А всего-то требуется от нас – изменить некоторые привычки.

Воду можно экономить самостоятельно или используя "продвинутую технику".

"Ручные" способы экономии:

1) Выключайте воду, когда чистите зубы или бреетесь.

Ученые подсчитали: при разумном подходе для этих процедур требуется не больше стакана воды. Но если вы будете чистить зубы при включенном кране, то потратите гораздо больше. Также старайтесь отключать воду на время намыливания рук.

2) Сократите время водных процедур

Вообще лучше мыться под душем, а не принимать ванну: так вы сэкономите до 50 литров воды. Но если вы любитель постоять под душем полчаса, вам стоить поменять свои привычки. Во-первых, расход воды при этом ну очень большой (особенно если вы принимаете душ дважды в день), а во-вторых, долгое и частое мытье вредит вашей коже: сушит ее и лишает полезной микрофлоры. При мытье не забывайте выключать воду, когда она не нужна. Например, пока мылитесь.

3) При мытье посуды набирайте воду в таз

Проточную используйте только для ополаскивания. Это поможет значительно сократить водопотребление.

4) Используйте стиральную машину при полной загрузке

И стиральную, и посудомоечную. Таким образом вы уменьшите количество рабочих процессов, а значит, снизите расход воды.

5) Наливайте в чайник или кастрюлю столько воды, сколько необходимо для приготовления напитка или еды

Наливая воду "с запасом", вы не только ее зря тратите, но также идет перерасход электричества или газа, используемые для разогрева.

6) Установите слив для бачка унитаза с двумя режимами. Это поможет экономить воду при смыве. Расход уменьшается благодаря тому, что пользователь имеет выбор – полностью опорожнить весь объем бачка или слить лишь его часть. Если такая система не предусмотрена, наполните двухлитровую пластиковую бутылку водой и поместите в бачок. Она вытеснит лишнюю воду из бачка и позволит сэкономить до 20 литров.

7) Исправьте все протечки

Как можно быстрее устраняйте все сантехнические неисправности. Помните: протечка, даже очень небольшая, "по капле", может унести от 7 до 15 кубометров воды в год.

8) Размораживайте продукты без использования горячей воды

В конце концов, практически во всех микроволновках сегодня есть функция разморозки. У вас нет микроволновки? Тогда лучше достать замороженные продукты пораньше и оставить на несколько часов в прохладном месте, чтобы они сами постепенно разморозились.



9) Используйте воду после принятия ванны для мытья пола или смыва в унитазе. Таким образом вы сэкономите до ста литров в месяц. А водой, в которой вы помыли овощи или фрукты, можно поливать комнатные цветы.



10) Установите аэратор на кран. Это позволит снизить расход воды примерно на 25%.

Как беречь воду и как правильно ее очищать, подскажут онлайн-карты +1Город и recyclemap.ru