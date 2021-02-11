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10 простых советов, которые помогут сэкономить воду и снизить траты на ЖКХ

, ИА "Амител"
Требуется совсем немного: всего лишь изменить привычки
Вода/pixabay.com/

Вода/pixabay.com/

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг растут с каждым годом и все сильнее отражаются на семейном бюджете. Не последнее место в этом списке занимает оплата за пользование водой. Однако эту графу затрат довольно легко сократить, если начать рационально использовать ресурсы, например, экономить воду. К тому же это не только поможет снизить финансовую нагрузку на семью, но и окажет положительное воздействие на экологию: на фоне мирового экокризиса задача сохранения водных ресурсов становится очень актуальной. А всего-то требуется от нас – изменить некоторые привычки.

Воду можно экономить самостоятельно или используя "продвинутую технику".

"Ручные" способы экономии:

1) Выключайте воду, когда чистите зубы или бреетесь.
Ученые подсчитали: при разумном подходе для этих процедур требуется не больше стакана воды. Но если вы будете чистить зубы при включенном кране, то потратите гораздо больше. Также старайтесь отключать воду на время намыливания рук.

2) Сократите время водных процедур
Вообще лучше мыться под душем, а не принимать ванну: так вы сэкономите до 50 литров воды. Но если вы любитель постоять под душем полчаса, вам стоить поменять свои привычки. Во-первых, расход воды при этом ну очень большой (особенно если вы принимаете душ дважды в день), а во-вторых, долгое и частое мытье вредит вашей коже: сушит ее и лишает полезной микрофлоры. При мытье не забывайте выключать воду, когда она не нужна. Например, пока мылитесь.

3) При мытье посуды набирайте воду в таз
Проточную используйте только для ополаскивания. Это поможет значительно сократить водопотребление.

4) Используйте стиральную машину при полной загрузке
И стиральную, и посудомоечную. Таким образом вы уменьшите количество рабочих процессов, а значит, снизите расход воды.

5) Наливайте в чайник или кастрюлю столько воды, сколько необходимо для приготовления напитка или еды
Наливая воду "с запасом", вы не только ее зря тратите, но также идет перерасход электричества или газа, используемые для разогрева.

6) Установите слив для бачка унитаза с двумя режимами. Это поможет экономить воду при смыве. Расход уменьшается благодаря тому, что пользователь имеет выбор – полностью опорожнить весь объем бачка или слить лишь его часть. Если такая система не предусмотрена, наполните двухлитровую пластиковую бутылку водой и поместите в бачок. Она вытеснит лишнюю воду из бачка и позволит сэкономить до 20 литров.

7) Исправьте все протечки
Как можно быстрее устраняйте все сантехнические неисправности. Помните: протечка, даже очень небольшая, "по капле", может унести от 7 до 15 кубометров воды в год.

8) Размораживайте продукты без использования горячей воды
В конце концов, практически во всех микроволновках сегодня есть функция разморозки. У вас нет микроволновки? Тогда лучше достать замороженные продукты пораньше и оставить на несколько часов в прохладном месте, чтобы они сами постепенно разморозились. 

9) Используйте воду после принятия ванны для мытья пола или смыва в унитазе. Таким образом вы сэкономите до ста литров в месяц. А водой, в которой вы помыли овощи или фрукты, можно поливать комнатные цветы.

10) Установите аэратор на кран. Это позволит снизить расход воды примерно на 25%.

Как беречь воду и как правильно ее очищать, подскажут онлайн-карты +1Город и recyclemap.ru

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.02.2021 07:28
гость

простой совет-свои заоблачные тарифы снизьте и люди хоть немного вздохнут свободнее, полпенсии на жкх идет, оборзели

11.02.2021 07:38
- гость -

При коррупционно-олигархической вертикали народ всегда должен платить сколько может. Если кто-то ухитрился потреблять вдвое меньше ресурса, то завтра он станет вдвое дороже.

11.02.2021 07:46
Гость

Магниты наше все

11.02.2021 07:58
- гость -

Магниты иногда не помогают, а если еще есть антимагнитная пломба вообще в пролете.
Я Вас научу. Передаете годами куб горячей 2 холодной, можно меньше но не по нулям. Через 6 лет когда подойдет срок поверки/замены, меняете на новый счетчик. Цена вопроса 2 тысячи. Если УК выпишет штраф за срыв пломбы(что не всегда) +500 рэ. Экономия за эти годы 10-15 тысяч.
Только вы никому не рассказывайте.

11.02.2021 08:00
- гость -

И да, если УК начнет гнуть что имеет право приходить проверять каждые полгода - шлите лесом.
ссылаются на пп. «е.1)» п.31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 (далее – Правила), исполнитель обязан, в частности, осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей)

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