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Прививаться или подождать? Ответы эксперта на важные вопросы по вакцинации от COVID-19

, ИА "Амител"
Какую вакцину выбрать и чем они отличаются? А может быть вообще лучше переболеть, чем прививаться? Мы знаем ответ
Прививка от коронавируса / Фото: pixabay.com

Прививка от коронавируса / Фото: pixabay.com

Более 22 тысяч жителей Алтайского края поставили прививку от коронавируса, из них двумя компонентами привились уже 4839 человек. Но, несмотря на то, что прививочная кампания идет полным ходом, вопросов о вакцинации меньше не становится. Нужно ли ставить прививку от коронавируса сейчас, а может, лучше подождать? Какую вакцину выбрать и к каким побочным эффектам она может привести. Да и вообще, не опасно ли прививаться вакциной, которую изобрели совсем недавно, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ, д.м.н. Татьяна Сафьянова.

1
Какими вакцинами от коронавируса сейчас прививают в России?
Сейчас в России против коронавируса используют две вакцины: "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), которую разработали ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, (г. Москва) и "ЭпиВакКорона", которую изобрели сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (г. Новосибирск).

Препарат "Спутник V" получил регистрационное удостоверение 11.08.2020 г. ( ЛП-006395), а уже 10 декабря 2020 года началась иммунизация населения. Причем первыми в России начали прививать учителей и врачей. А с 18 января 2021 г. в стране стартовала масштабная общенациональная вакцинация. В Алтайском крае в настоящее время используется именно эта вакцина.

Вторая вакцина от коронавируса в России – пептидный состав "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13.10.2020 г. (рег. удостоверение ЛП-004504). В некоторые регионы уже поступили первые партии этого препарата и им можно также прививаться. В Алтайский край эта вакцина еще не поступала. И когда это произойдет, неизвестно. 

2
Зачем нужны разные вакцины? Чем они отличаются?  

Вакцины отличаются и по составу, и по принципу действия. Так, "Спутник V" – это рекомбинантный препарат. Он разработан методом генной инженерии. Основой для него являются фрагменты безопасного аденовируса, который работает как вектор – доставляет коронавирусные белки в организм (в небольшом количестве). Иммунная система их распознает, и начинаются процессы образования антител и защитных Т-клеток. Главная отличительная черта "Спутника V" – использование шиповидных протеинов SARS-CoV-2, которые при инфицировании обеспечивают сродство вируса с клетками легких и обуславливают тяжелые пневмонии при коронавирусе. Таким образом, "Гам-Ковид-Вак" защищает человека от наиболее опасных последствий заболевания.

Вакцина "ЭпиВакКорона" работает по-другому. При ее изготовлении не применяли аденовирусные векторы и естественные белки возбудителя SARS-CoV-2. "ЭпиВакКорона" – это что-то вроде "белкового коктейля" из искусственно синтезированных коронавирусных протеинов. При попадании в организм они вызывают стойкий иммунный ответ, однако не способны спровоцировать заболевание.
3
И какая вакцина лучше?
Специалисты утверждают, что сейчас сравнивать вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" не корректно: просто не хватает данных.

"О каких-то данных мы могли бы говорить только в случае проведения прямых сравнительных клинических исследований. Но такие исследования, конечно, никто пока не проводил. Так что любые доводы в пользу одной или другой вакцины, которые сейчас можно услышать, – это субъективные ощущения разных людей", – говорит Татьяна Сафьянова.
4
А насколько эффективны эти вакцины, уже известно?

По вакцине "Спутник V" – известны: на заключительном этапе клинических испытаний эффективность этого препарата была на уровне 91,4%. Также провели исследование по его эффективности против тяжелых случаев COVID-19: она составила 100%.

Что касается вакцины "ЭпиВакКорона", то разработчики тоже говорят о ее эффективности на уровне 90%. Но пострегистрационные испытания препарата все еще продолжаются. И точный ответ можно будет дать только после их завершения.

5
А есть противопоказания против прививки от COVID-19?
Есть, как и у каждого препарата. В инструкции к вакцине "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") к противопоказаниям относят:

– острые инфекционные и респираторные заболевания, а также обострения хронических болезней (вакцинация возможна через 2-4 недели после выздоровления);
– беременность и грудное вскармливание (ставить прививку можно только после завершения грудного вскармливания);
– возраст до 18 лет.

Кроме того, с осторожностью и только по решению врача ставят прививку, если у человека:
– хронические заболевания печени и почек;
– сахарный диабет;
– заболевания системы кроветворения;
– эпилепсия, инсульты и другие заболевания центральной нервной системы;
– заболевания сердечно-сосудистой системы;
– иммунодефицит;
– аутоиммунные заболевания;
– заболевания легких, астма и ХОБЛ;
– аллергические реакции, атопии, экземы.

6
Какие побочные эффекты могут быть после прививки от коронавируса?

После вакцинации пациентов препаратом "Спутник V" были зарегистрированы следующие побочные эффекты: гипертермия, боль, отек или зуд в месте вакцинации, недомогание, повышение температуры, снижение аппетита, головная боль, диарея. Иногда пациенты жаловались на боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорею.

7
Я поставил прививку. Могу ли я после этого заболеть коронавирусом?

Такая возможность есть, отмечает Татьяна Сафьянова. Но это совсем не значит, что именно прививка вызвала болезнь: в вакцине "Спутник V" возбудителя коронавируса нет. Если вы заболели после прививки, то, скорее всего, это значит, что в момент вакцинации вы уже были инфицированы, но еще не знали об этом.

Кроме того, вакцину "Спутник V" вводят в два этапа. И ее эффективность проявится именно после второй дозы. Поэтому после первой прививки остается еще высокая вероятность, что пациент может подхватить вирус.

И третий вариант: вы попали в число "несчастливчиков". Напомним, на официальном сайте Центра имени Гамалеи говорится, что эффективность вакцины "Спутник V" – 91,4 % (сам директор Центра Александр Гинцбург заявляет о 96-процентной эффективности.). То есть от 4% до 8,6% пациентов все-таки могут заболеть коронавирусом и после прививки. Но даже у них, по словам Гинцбурга, болезнь будет протекать в мягкой форме и в легкие не опустится.

8
А если я переболел коронавирусом, можно ли ставить прививку?
По крайней мере, прививка точно не навредит, отмечает врач. К тому же, по ее словам, со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и есть вероятность повторного заражения. Но точной информации о том, сколько будет держаться естественно приобретенный иммунитет, тоже еще нет. Врач подчеркивает, что даже если в организме есть антитела, они заблокировать действие вакцины не смогут. 
9
А может лучше переболеть коронавирусом будет лучше, чем ставить прививку?

Вакцинация проводится добровольно и только после консультации врача. Но есть данные, что именно после прививки формируется более сильный иммунитет к COVID-19, отмечает Татьяна Сафьянова. 

По оценкам специалистов, 22 % населения планеты имеют как минимум одно заболевание, которое увеличивает риск тяжелого протекания коронавируса. Но и легкая форма вируса – это серьезный удар по организму. Многие переболевшие отмечают нежелательные последствия, которые уже получили название "ковидный хвост". Пока нет и исследований о долгосрочных последствиях вируса. Учтите и то, что болеть придется долго, вы можете потерять трудоспособность на две-три недели (как минимум) плюс затраты на лекарства. Ну и кроме того, вы можете заразить своих близких.

10
А сколько человек в Алтайском крае уже привились от коронавируса?
По данным Минздрава Алтайского края, на утро 11 февраля 2021 года поставили вакцину от коронавируса 22 007 человек. Причем 2201 житель региона поставил прививку 10 февраля. 17 168 (+1335) человек к этому дню получили первую прививку, а 4839 (866 за 10 февраля) человек уже полностью завершили вакцинацию.

 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.02.2021 14:16
- гость -

И какая вакцина лучше?

Дальше читать не смог. Это всё напоминает, "а какой автомобиль лучше ГАЗ или ВАЗ?" А ничего, что в мире существуют и другие марки?

11.02.2021 14:48
- гость -

Прививку имеет смысл ставить, если вы НЕ БОЛЕЛИ этой инфекцией! Чтобы если вы вдруг ( что не факт)ее подхватите, организм мог вырабатывать знакомые ему антитела и бороться с вирусом. Если вы переболели, смысла ставить прививку никакого нет, тк организм уже знает , как вырабатывать нужные антитела и при новой встречи с инфекцией самостоятельно борется с вирусом

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