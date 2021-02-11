Прививаться или подождать? Ответы эксперта на важные вопросы по вакцинации от COVID-19

Более 22 тысяч жителей Алтайского края поставили прививку от коронавируса, из них двумя компонентами привились уже 4839 человек. Но, несмотря на то, что прививочная кампания идет полным ходом, вопросов о вакцинации меньше не становится. Нужно ли ставить прививку от коронавируса сейчас, а может, лучше подождать? Какую вакцину выбрать и к каким побочным эффектам она может привести. Да и вообще, не опасно ли прививаться вакциной, которую изобрели совсем недавно, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ, д.м.н. Татьяна Сафьянова.
Препарат "Спутник V" получил регистрационное удостоверение 11.08.2020 г. ( ЛП-006395), а уже 10 декабря 2020 года началась иммунизация населения. Причем первыми в России начали прививать учителей и врачей. А с 18 января 2021 г. в стране стартовала масштабная общенациональная вакцинация. В Алтайском крае в настоящее время используется именно эта вакцина.
Вторая вакцина от коронавируса в России – пептидный состав "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13.10.2020 г. (рег. удостоверение ЛП-004504). В некоторые регионы уже поступили первые партии этого препарата и им можно также прививаться. В Алтайский край эта вакцина еще не поступала. И когда это произойдет, неизвестно.
Вакцины отличаются и по составу, и по принципу действия. Так, "Спутник V" – это рекомбинантный препарат. Он разработан методом генной инженерии. Основой для него являются фрагменты безопасного аденовируса, который работает как вектор – доставляет коронавирусные белки в организм (в небольшом количестве). Иммунная система их распознает, и начинаются процессы образования антител и защитных Т-клеток. Главная отличительная черта "Спутника V" – использование шиповидных протеинов SARS-CoV-2, которые при инфицировании обеспечивают сродство вируса с клетками легких и обуславливают тяжелые пневмонии при коронавирусе. Таким образом, "Гам-Ковид-Вак" защищает человека от наиболее опасных последствий заболевания.Вакцина "ЭпиВакКорона" работает по-другому. При ее изготовлении не применяли аденовирусные векторы и естественные белки возбудителя SARS-CoV-2. "ЭпиВакКорона" – это что-то вроде "белкового коктейля" из искусственно синтезированных коронавирусных протеинов. При попадании в организм они вызывают стойкий иммунный ответ, однако не способны спровоцировать заболевание.
"О каких-то данных мы могли бы говорить только в случае проведения прямых сравнительных клинических исследований. Но такие исследования, конечно, никто пока не проводил. Так что любые доводы в пользу одной или другой вакцины, которые сейчас можно услышать, – это субъективные ощущения разных людей", – говорит Татьяна Сафьянова.
По вакцине "Спутник V" – известны: на заключительном этапе клинических испытаний эффективность этого препарата была на уровне 91,4%. Также провели исследование по его эффективности против тяжелых случаев COVID-19: она составила 100%.
Что касается вакцины "ЭпиВакКорона", то разработчики тоже говорят о ее эффективности на уровне 90%. Но пострегистрационные испытания препарата все еще продолжаются. И точный ответ можно будет дать только после их завершения.
– острые инфекционные и респираторные заболевания, а также обострения хронических болезней (вакцинация возможна через 2-4 недели после выздоровления);
– беременность и грудное вскармливание (ставить прививку можно только после завершения грудного вскармливания);
– возраст до 18 лет.
Кроме того, с осторожностью и только по решению врача ставят прививку, если у человека:
– хронические заболевания печени и почек;
– сахарный диабет;
– заболевания системы кроветворения;
– эпилепсия, инсульты и другие заболевания центральной нервной системы;
– заболевания сердечно-сосудистой системы;
– иммунодефицит;
– аутоиммунные заболевания;
– заболевания легких, астма и ХОБЛ;
– аллергические реакции, атопии, экземы.
После вакцинации пациентов препаратом "Спутник V" были зарегистрированы следующие побочные эффекты: гипертермия, боль, отек или зуд в месте вакцинации, недомогание, повышение температуры, снижение аппетита, головная боль, диарея. Иногда пациенты жаловались на боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорею.
Такая возможность есть, отмечает Татьяна Сафьянова. Но это совсем не значит, что именно прививка вызвала болезнь: в вакцине "Спутник V" возбудителя коронавируса нет. Если вы заболели после прививки, то, скорее всего, это значит, что в момент вакцинации вы уже были инфицированы, но еще не знали об этом.
Кроме того, вакцину "Спутник V" вводят в два этапа. И ее эффективность проявится именно после второй дозы. Поэтому после первой прививки остается еще высокая вероятность, что пациент может подхватить вирус.
И третий вариант: вы попали в число "несчастливчиков". Напомним, на официальном сайте Центра имени Гамалеи говорится, что эффективность вакцины "Спутник V" – 91,4 % (сам директор Центра Александр Гинцбург заявляет о 96-процентной эффективности.). То есть от 4% до 8,6% пациентов все-таки могут заболеть коронавирусом и после прививки. Но даже у них, по словам Гинцбурга, болезнь будет протекать в мягкой форме и в легкие не опустится.
Вакцинация проводится добровольно и только после консультации врача. Но есть данные, что именно после прививки формируется более сильный иммунитет к COVID-19, отмечает Татьяна Сафьянова.
По оценкам специалистов, 22 % населения планеты имеют как минимум одно заболевание, которое увеличивает риск тяжелого протекания коронавируса. Но и легкая форма вируса – это серьезный удар по организму. Многие переболевшие отмечают нежелательные последствия, которые уже получили название "ковидный хвост". Пока нет и исследований о долгосрочных последствиях вируса. Учтите и то, что болеть придется долго, вы можете потерять трудоспособность на две-три недели (как минимум) плюс затраты на лекарства. Ну и кроме того, вы можете заразить своих близких.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии
И какая вакцина лучше?
Дальше читать не смог. Это всё напоминает, "а какой автомобиль лучше ГАЗ или ВАЗ?" А ничего, что в мире существуют и другие марки?
Прививку имеет смысл ставить, если вы НЕ БОЛЕЛИ этой инфекцией! Чтобы если вы вдруг ( что не факт)ее подхватите, организм мог вырабатывать знакомые ему антитела и бороться с вирусом. Если вы переболели, смысла ставить прививку никакого нет, тк организм уже знает , как вырабатывать нужные антитела и при новой встречи с инфекцией самостоятельно борется с вирусом