Прививаться или подождать? Ответы эксперта на важные вопросы по вакцинации от COVID-19

Я поставил прививку. Могу ли я после этого заболеть коронавирусом?

Такая возможность есть, отмечает Татьяна Сафьянова. Но это совсем не значит, что именно прививка вызвала болезнь: в вакцине "Спутник V" возбудителя коронавируса нет. Если вы заболели после прививки, то, скорее всего, это значит, что в момент вакцинации вы уже были инфицированы, но еще не знали об этом.

Кроме того, вакцину "Спутник V" вводят в два этапа. И ее эффективность проявится именно после второй дозы. Поэтому после первой прививки остается еще высокая вероятность, что пациент может подхватить вирус.

И третий вариант: вы попали в число "несчастливчиков". Напомним, на официальном сайте Центра имени Гамалеи говорится, что эффективность вакцины "Спутник V" – 91,4 % (сам директор Центра Александр Гинцбург заявляет о 96-процентной эффективности.). То есть от 4% до 8,6% пациентов все-таки могут заболеть коронавирусом и после прививки. Но даже у них, по словам Гинцбурга, болезнь будет протекать в мягкой форме и в легкие не опустится.