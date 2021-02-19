Какие банки в 2021 году могут лишиться лицензии, в чем причина и что делать вкладчикам?

Центробанк может отозвать лицензии более чем у 30 банков в 2021 году. Эту информацию опубликовало издание РИА Новости со ссылкой на рейтинговое агентство "Эксперт РА". Есть ли открытый список банков с низким рейтингом и как узнать, может ли ваш банк закрыться в ближайшее время и что делать в этом случае, рассказываем на amic.ru.

1 Почему банк лишают лицензии? Банки и микрокредитные организации могут лишиться лицензии за несоблюдение требований Центробанка России. Например, если они ведут рискованную кредитную политику, проводят сомнительные операции, предоставляют отчетность с ошибками или вообще ушли в отрицательный баланс. Очень веской причиной для отзыва лицензии является большой оборот наличных средств – это знак для Центробанка, что организация пытается избежать налогообложения либо скрывает часть доходов.



На сегодняшний день риск закрытия некоторых банков связан с тем, что после пандемии экономика ослабла и при этом увеличился отток средств россиян. Как говорят экономисты, выравнять нестабильную ситуацию рынка может уменьшение количества банков либо слияние крупных финансовых организаций с мелкими.

2 Чем чревато лишение лицензии для банка? После отзыва лицензии банк должен быть закрыт. С момента отзыва лицензии банк автоматически прекращает начисление процентов по всем денежным операциям и заключение новых сделок.

3 А как же деньги? Вкладчики банка смогут вернуть свои средства двумя способами: банк либо выплатит их сам (это особенно вероятно, если сумма вклада не более 1,4 миллиона рублей), либо это сделает агентство по страхованию вкладов.



Юридическим лицам придется сложнее: они не попадают в систему страхования вкладов, и им отдают деньги в последнюю очередь, так что для предприятий возврат средств может оказаться трудной историей. Если вы брали кредит в банке, который после этого лишили лицензии, выплачивать его все равно придется.

4 Как узнать, какие банки в группе риска и есть ли они в Алтайском крае? Никак. Официального рейтинга банков в России нет, поэтому если финансовую организацию лишат лицензии, люди узнают об этом только постфактум. Точно не о чем переживать тем, чьи средства хранятся у ведущих банков страны, таких как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и др.



А вот тем, кто обслуживается в региональных или некрупных банках, стоит внимательнее относиться к своему выбору.



В 2021 году лицензию уже потеряли: "Бинбанк", "Еврокапитал-Альянс", "Камчаткомагропромбанк", "Международный расчетный банк", "Радиотехбанк", "Роскомснаббанк", "РТС-Банк".

5 Можно ли самостоятельно понять, что банк может закрыться? Теоретически да. Нужно обратить внимание на тревожные сигналы, такие как резкие повышения ставок по вкладам, изменение графика работы банков, введение ограничений на снятие денег в банкоматах и выдача средств со счетов и вкладов по заранее составленным заявкам. Все это сигнализирует о кризисном периоде учреждения и о попытках его преодолеть. Также Центробанк объявит на своем ресурсе о проводимых проверках, если заподозрит банк в нарушении правил. Если все переменные совпали, то это повод насторожиться и перевести свои сбережения в другую финансовую организацию.

5 Как убедиться в надежности банка? Во-первых, нужно доверять свои средства крупнейшим банкам с филиалами по всей стране, потому что их точно не лишат лицензии. Во-вторых, стоит изучить, как долго банк существует на рынке, кто его инвестирует, входит ли он в группу с более крупными организациями, участвует ли в системе страхования вкладов, фигурировали ли в СМИ сообщения о проверке этого учреждения. Эти признаки помогут косвенно определить, стоит ли довериться той или иной организации.