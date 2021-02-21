"Легко залипнуть". Как барнаульцы оценили хайповую соцсеть Clubhouse

За последние полторы недели популярность Clubhouse в России выросла почти в 20 раз. Главная фишка соцсети – возможность поговорить с экспертами федерального и мирового уровня в прямом эфире. Среди них Илон Маск, Марк Цукерберг, Канье Уэст, Олег Тиньков и другие. Общаться в Clubhouse можно только голосом. Некоторые жители Барнаула уже успели попробовать хайповую соцсеть и составить о ней первые впечатления. Они поделились ими с amic.ru.

Как работает Clubhouse

Пользователи социальной сети общаются в виртуальных комнатах. По сути, это аудиочаты – они могут быть публичными или закрытыми. Люди в комнатах имеют роли – модератор, спикер или слушатель. Последние могут принять участие в дискуссии только если "поднимут руку" и модератор разрешит им высказаться.

Сориентироваться в том, о чем говорят в комнатах, можно по их названию. Также можно подписаться на интересующих людей и видеть, в каких комнатах они находятся.

Пока соцсетью пользуются журналисты, предприниматели, блогеры, деятели культуры – то есть в основном медийные люди. Темы для обсуждений соответствующие – политика, бизнес, культура, медиа и так далее. В некоторых комнатах собираются только для того, чтобы найти новые контакты или развлечься – например, рассказать друг другу забавные истории из жизни.

Сейчас соцсеть доступна лишь владельцам iPhone и iPad – это придает ей некую элитарность. Попасть туда можно исключительно по приглашению – инвайту. Вокруг Clubhouse возник такой ажиотаж, что инвайты начали продавать в интернете – цены доходят то десятков тысяч рублей.

В чем уникальность Clubhouse

Главная особенность социальной сети заключается в том, что общаться в ней можно только голосом. Там нет привычных текстовых чатов и комментариев. Если хочешь высказаться – сделать это можно в формате аудио. Это создает иллюзию привычного общения в реальном мире и особую близость собеседников.

Вторая "фишка" соцсети – доступность для общения ведущих экспертов в стране и мире из разных областей. Сейчас Clubhouse – это модное место встречи бизнесменов, диджитал-специалистов, артистов и так далее. Им можно задавать вопросы, общаться с ними голосом.

Третья отличительная черта – отсутствие записи конференций. Послушать спикеров можно только в режиме онлайн. Поэтому люди не стесняются в высказываниях по многим "больным" вопросам, на других площадках они бы себе такого не позволили.

Для чего можно использовать Clubhouse

Бизнес и эксперты могут пользоваться новой площадкой для продвижения своих товаров и услуг. Выступая в комнатах в качестве спикера, можно привлечь внимание к своему профессионализму или к тому, что производишь.

Соцсеть также отлично подходит для того, чтобы узнать об интересном опыте коллег из других регионов и стран, получить взгляд со стороны или экспертную консультацию или поделиться своим опытом.

В некоторых комнатах собираются тысячи людей, что напоминает традиционные конференции в офлайне. Многие эксперты предполагают, что Clubhouse станет популярной площадкой для проведения крупных форумов.

Годится соцсеть и для развлечения – с ней приятно скоротать время в пробках и других моментах ожидания. Не исключено, что еще и пользу получишь.

Кто придумал Clubhouse

Приложение Clubhouse придумали и создали выпускники Стэнфордского университета Пол Дэвисон и Роэн Сет. Его запустили в апреле 2020 года, и оно стало быстро приобретать популярность еще в первые месяцы пандемии. В мае соцсеть получила венчурные инвестиции в размере 12 млн долларов. В январе 2021 года ее стоимость оценивалась в 1 млрд долларов. А по данным на середину февраля приложение скачали более 5 млн раз.

Когда выйдет Clubhouse для Android

Разработчики Clubhouse обещают выпустить версию для операционной системы Android летом 2021 года.

Однако бывший разработчик Android-версии приложения российской соцсети "ВКонтакте" Григорий Клюшников выпустил свой вариант Clubhouse для Android и выложил его в свободном доступе. Он рассказал об этом в Twitter 20 февраля.

В описании проекта Клюшников уточнил, что разработка заняла у него полтора дня, сообщил РБК.

По его словам, этот проект – "временная мера" для тех, кто устал ждать официальное приложение. Однако никто не гарантирует, что Clubhouse не заблокирует пирата.

Приложение Клюшникова позволяет присоединяться к комнатам, сигнализировать о желании высказаться, просматривать профили пользователей и подписываться на них. Но модерировать беседы и получать уведомления обладатель Android не будет.

Приложение можно скачать и установить с помощью APK-файла (установочный файл приложений для Android) в разделе Releases (актуальная версия 1.0.1) на GitHub.

Однако, по мнению Владислава Тимофеева, руководителя компании VT Digital (разрабатывает сайты и мобильные приложения), ничем хорошим подобные проекты не заканчиваются:

"Часть функционала отсутствует. Чтобы установить приложение, нужно проделывать какие-то "танцы с бубном", – говорит он. – Никакой гарантии безопасности нет. Тем, кому не терпится оказаться в Clubhouse, могут создавать комнаты в Facebook – это давно есть".

Чем успел прославиться Clubhouse

Соцсеть уже "создала" несколько громких информационных поводов для СМИ.

Рекорд Тинькова. В начале этой недели Олег Тиньков побил рекорд соцсети, собрав в своей комнате более 5 тыс. пользователей за полчаса.

Маск обратился к Путину. 14 февраля Илон Маск предложил Владимиру Путину пообщаться с ним в Clubhouse. Он сделал это в посте в Twitter. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предложение "интересным", однако напомнил, что Путин не использует соцсети.

Изгнание Соловьева. 15 февраля соцсеть заблокировала комнату российского телеведущего Владимира Соловьева. Она называлась "Почему не взлетела квир-революция в России?". Пользователи начали массово жаловаться на нее, потому и произошла блокировка. Владимир Соловьев ответил на это: "Ну, конечно, испугались, маленькие".

Что о Clubhouse думают барнаульцы

"Напоминает разговоры на кухне"

Данил Снитко, руководитель брендингового агентства "Два слова":

– Я попал в Clubhouse неделю назад и пока толком не успел понять, нужно мне это или нет. Хотя уже успел экспериментально провести там трансляцию нашего подкаста – во время записи в студии беседа шла еще и в Clubhouse. Честно говоря, пока есть ощущение очень скромной ниши и ограниченности применения. Как будто удел этой соцсети – сиюминутные разговоры на отвлеченные темы или игры вроде чтения по ролям, а для осмысленных вещей она не годится.

Все это напоминает разговоры на кухне или радиоэфиры по заявкам, к которым ты иногда можешь подключиться в качестве спикера. Записи разговоров нет, так что все сказанное остается в рамках эфира, и этим Clubhouse может быть привлекателен определенной аудитории. Тем, кому не важно, останется ли запись, или тем, кому важно, чтобы запись не осталась.

Я буду рад ошибиться, но пока кажется, что это очень нишевая соцсеть, которая переживет свой бум популярности и останется работать только для узкой аудитории, которую привлекает формат мимолетных дискуссий.

"Задержится в наших смартфонах надолго"

Ксения Агафонова, сооснователь SMM-агентства JustUp:

– Не успел весь мир освоить TikTok, как на арену вышел Clubhouse. Формат голосовой социальной сети уже был знаком нам благодаря подкастам. В отличие от них, Clubhouse кажется более открытым, живым, доступным.

Пользователь может выступить не в привычной роли слушателя, а стать интервьюером, задать вопрос или открыто выразить свое мнение. Соцсеть расширяет границы, позволяя общаться как с местными энтузиастами, так и с известными во всем мире персонами.

На мой взгляд, это классный новый формат, и он точно надолго задержится в наших смартфонах. Его можно использовать как альтернативу для форумов, митапов, конференций, которых люди стали опасаться из-за пандемии.

Известные эксперты digital-сферы уже перекочевали в общественные "комнаты", дальше очередь локальных специалистов, которые сейчас активно вещают в постах или сторис на других платформах. Для многих пользователей видеоформат неудобен из-за активного ритма жизни, а аудио легко совместить с рутиной. Работать, отдыхать, слушать и учиться новому в режиме реального времени – звучит отлично.

Для нашей сферы (сферы SMM и маркетинга) это дополнительная площадка для продвижения услуг. Поднадоевшие прямые эфиры в Instagram обретают новую интересную форму. Активное обсуждение тем с руководителями бизнеса и получение живой обратной связи от потенциальных клиентов круто сработает на лояльность к бренду. Хорош Clubhouse будет и для обучения в формате консультаций, когда есть конкретный вопрос, ответ на который сможет дать профи.

Эта социальная сеть учит нас не откладывать новые знания в долгий ящик. Мы часто добавляем в закладки статьи, скачиваем курсы, забываем про них, а формат "здесь и сейчас" подразумевает, что учиться можно в любой момент.

"Отличная альтернатива радиостанциям"

Марина Кулакова, директор агентства недвижимости "Превыше"

– Я узнала о Clubhouse на прошлой неделе во время мастер-класса о женском нетворкинге от Сколково и решила его изучить. Мне понравилось, что я встретила в этой соцсети не только тех людей, которых знаю лично, но и тех, с кем давно хотела пообщаться – бизнесменов, которые достигли заметных успехов в своей нише.

В Clubhouse можно легко попасть на мероприятие, где выступают классные спикеры, и "залипнуть". Люди обсуждают очень интересные вещи – трендовые, современные. Они говорят о том, что происходит прямо сегодня – это затягивает. Думаю, Clubhouse – отличная альтернатива радиостанциям. Пока стоишь в пробке, можно послушать какую-нибудь беседу. Думаю, что у этой соцсети будет своя аудитория. В ней можно проводить конференции, ведь онлайн-формат становится все более актуальным и стирает все границы.

Кстати на мастер-классе в Сколково высказали предположение, что Facebook обязательно обратит внимание на Clubhouse и либо купит ее, либо создаст на своих платформах что-то похожее.

"Смутило отсутствие записи"

Илья Уткаев, руководитель веб-студии Country:

– Я пока не пользовался Clubhouse много, но меня уже смутило отсутствие записи конференций. Если кто-то обсуждает интересную тему, то надо быть бездельником, чтобы успеть поучаствовать в беседе. Для сравнения: те же прямые эфиры на других платформах можно записывать и спустя время открывать для просмотра. Интересно в Clubhouse то, что можно напрямую пообщаться с какими-то недоступными в других местах людьми. Вдруг понимаешь, что они не такие уж и недоступные.

Непременно, Clubhouse займет свою нишу, я, скорее всего, буду пользоваться им исключительно для участия в интересных тематических комнатах, анонсированных заранее. А вот заходить туда для того, чтобы "потупить", как мы это делаем в Facebook, Instagram, TikTok, вряд ли будет необходимость.

"Задать вопрос напрямую – это эксклюзив"

Сергей Кирлица, руководитель маркетинговых проектов:

– Я работаю в маркетинге и заинтересовался Clubhouse в исследовательских целях. Понравилось то, что в прямом доступе есть эксперты, которые за свои выступления на обычных конференциях берут деньги. Уже послушал Олега Тинькова, Олега Чулакова (руководитель известной студии по разработке ПО), Алексея Ткачука (известный блогер по теме digital).

Не понравилось то, что иногда эксперты "съезжают" с обсуждения заявленной темы в обычный треп. Я пока просто слушаю, но аудитория задает вопросы, и организаторы комнат отвечают.

Возможность задать вопрос эксперту напрямую – это эксклюзив. Ценно то, что эти вопросы могут касаться каких-то деталей, но они очень важны – на традиционных площадках эксперты о них высказываться не станут. Еще мне попалась группа по обучению яхтингу – в других соцсетях таких не встречал.