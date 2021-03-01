Новый техосмотр снова отложили

И водители этому несказанно рады. Нововведения должны были вступить в силу еще в 2020 году, но их решили перенести на 1 марта 2021 года из-за пандемии. Правда, многие автоэксперты уверяли: система пока не готова, и реформа грозит коллапсом. Видимо, с этим согласны и власти, поскольку вновь отложили поправки – теперь они начнут действовать с 1 октября 2021 года. Если, конечно, их опять не перенесут.

Суть поправок – в обязательной фотофиксации процесса техосмотра. Специалист должен фотографировать машину на въезде и выезде из пункта ТО, а снимки (обязательно с геометкой) отправить в информационную систему ЕАИСТО вместе с результатами осмотра и своей цифровой подписью.

База данных принадлежит ГИБДД. По фото сотрудники Госавтоинспекции смогут проверить, действительно ли водитель прошел техосмотр или просто купил "серую" диагностическую карту у посредника. Сейчас это встречается повсеместно, объясняют эксперты: люди покупают карты даже не заезжая на станцию техобслуживания.

Специалисты уверены, что закон отложили правильно: сейчас в стране чуть больше 5 тысяч автоцентров на 44,5 млн машин. И за диагностической картой пришлось бы или выстаиваться в огромную очередь, или ехать за десятки (а то и сотни) километров.

Поскольку новые правила перенесли в самый последний момент, amic.ru уже успел пообщаться с барнаульскими операторами ТО. Они рассказали, что новым поправкам были бы очень рады: так у техцентров снова появятся клиенты. Но подчеркнули, что систему ЕАИСТО еще нужно дорабатывать: пока она "сырая", а данные пунктов ТО там забиты "на скорую руку".