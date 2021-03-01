Зима – всё. По крайней мере, по календарю. И пусть снег еще не растаял, теперь официально можно мечтать о тепле. И о том, что жизнь станет лучше. Ведь законодатели подготовили для нас немало изменений, которые вступили в силу уже с 1 марта. Рассказываем, какой новый знак появится на дорогах, какие сроки теперь грозят иностранным агентам (даже физлицам) и почему новые правила техосмотра так и не ввели.
И водители этому несказанно рады. Нововведения должны были вступить в силу еще в 2020 году, но их решили перенести на 1 марта 2021 года из-за пандемии. Правда, многие автоэксперты уверяли: система пока не готова, и реформа грозит коллапсом. Видимо, с этим согласны и власти, поскольку вновь отложили поправки – теперь они начнут действовать с 1 октября 2021 года. Если, конечно, их опять не перенесут.
Суть поправок – в обязательной фотофиксации процесса техосмотра. Специалист должен фотографировать машину на въезде и выезде из пункта ТО, а снимки (обязательно с геометкой) отправить в информационную систему ЕАИСТО вместе с результатами осмотра и своей цифровой подписью.
База данных принадлежит ГИБДД. По фото сотрудники Госавтоинспекции смогут проверить, действительно ли водитель прошел техосмотр или просто купил "серую" диагностическую карту у посредника. Сейчас это встречается повсеместно, объясняют эксперты: люди покупают карты даже не заезжая на станцию техобслуживания.
Специалисты уверены, что закон отложили правильно: сейчас в стране чуть больше 5 тысяч автоцентров на 44,5 млн машин. И за диагностической картой пришлось бы или выстаиваться в огромную очередь, или ехать за десятки (а то и сотни) километров.
Поскольку новые правила перенесли в самый последний момент, amic.ru уже успел пообщаться с барнаульскими операторами ТО. Они рассказали, что новым поправкам были бы очень рады: так у техцентров снова появятся клиенты. Но подчеркнули, что систему ЕАИСТО еще нужно дорабатывать: пока она "сырая", а данные пунктов ТО там забиты "на скорую руку".
Теперь иностранными агентами смогут признавать не только НКО, но и физических лиц. По факту – практически любого жителя нашей большой страны. Закон, регулирующий деятельность и ответственность иноагентов в России, еще в декабре 2020 года подписал Владимир Путин.
Напомним, иноагентами в России считаются организации (а теперь еще и граждане), которые занимаются политической деятельностью и при этом получают помощь из-за рубежа. Кстати, понятие "политическая деятельность" в новом законе уточнили. Вернее, пояснили, что ею не считается: наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, зоозащита и благотворительность.
По закону все, кто подпадает под понятие "иностранный агент", должны сами зарегистрироваться в этом статусе. За уклонение теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей и до 5 лет лишения свободы. Правда, сначала будут наказывать административно. И если иноагент проигнорирует требование властей, последует "уголовка".
Ну и нам в редакции amic.ru работы прибавится. Параллельно с этим Путин подписал закон о штрафах для СМИ, если они упоминают организацию или человека без указания статуса иноагента. Для граждан это 2-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 4-5 тысяч, для юрлиц – от 40 до 50 тысяч рублей. Постараемся быть предельно внимательными.
Речь идет о ежемесячных выплатах семьям с детьми до 3 лет. По закону каждый год родители должны вновь подавать заявление и все необходимые документы, чтобы выплаты продлили. Но в пандемию ПФР ввел беззаявительную систему: пособия семьям переназначались автоматически.
С 1 марта "легкая" жизнь закончится: вновь придется собирать документы и подавать заявление, чтобы не остаться без денег. Сделать это можно в МФЦ, в отделении ПФР или на портале "Госуслуги".
Напомним, выплаты назначают на первого или на второго ребенка семьям, где среднедушевой доход не превышает двух МРОТ.
Правила обработки персональных данных изменятся с марта. Теперь на те данные, которые разрешено распространять, нужно отдельное документальное согласие владельца. Так называемое согласие "по умолчанию" больше не допускается. Обрабатывать ваши данные организация может, распространять – нет.
Теперь при заполнении согласия на обработку персональных данных вы сможете выбрать, какую именно информацию (ФИО, мобильный телефон, электронная почта, адрес и т. п.) разрешить распространять, а какую – нет. И если этого согласия вы не дадите, распространять ваши данные никто не имеет права. Форму документа в ближайшее время должен разработать Роскомнадзор.
Кстати, если ваши данные уже распространяют, вы в любое время можете написать заявление, чтобы это прекратилось. Исключение составляет только работа госорганов, если они распространяют вашу персональную информацию в рамках законной процедуры.
Правда, не такой уж он и новый. Просто табличку "Фотовидеофиксация" (8.23) заменят полноценным информационным знаком, который получит номер 6.22. Обозначать он будет то же самое – наличие неподалеку камеры, которая фиксирует нарушения. Но сейчас таблички устанавливают практически перед каждым знаком: чтобы обозначить, какое именно нарушение фиксируется на участке.
Теперь сделают по-другому: знак "Фотовидеофиксация" будут устанавливать перед въездом в зону, где работает камера, а также перед въездом в любой населенный пункт. И подразумевается, что камера может быть где угодно и зафиксировать абсолютно любое нарушение. Поэтому теперь водителям будет сложнее: в ряде случаев о наличии камеры можно будет узнать только через навигатор.
Заменить табличку на знак в ГИБДД решили, поскольку современные камеры могут фиксировать сразу несколько нарушений: даже разговор по телефону или непристегнутый ремень. И теперь указывать на каждом участке, за что именно вас могут оштрафовать, проблематично. Законодатели уверены, что изменение позволит уменьшить количество "визуального мусора" (табличек) на дорогах.
Но только в том случае, если они едут в общественном транспорте без сопровождения взрослых. Сейчас в СМИ регулярно звучат новости о том, что несовершеннолетнего высадили из автобуса за неоплаченный проезд. Например, недавний случай в Южно-Сахалинске: у подростка просто не пробилась карта, а водитель силой выволок его из маршрутки. Еще и полез в драку.
В Госдуме решили, что детей пора защитить. И запретили водителям высаживать детей-безбилетников. Правда, это вовсе не "бесплатный проезд для детей". От оплаты общественного транспорта несовершеннолетних никто не освобождал. Но и высаживать их теперь – неправомерно. А как это будет работать, узнаем только после 7 марта. Точнее, после первого резонансного случая.
Говорят, что в марте. Но когда именно – непонятно. Известно только, что запускать новый портал будут постепенно. Об этом в феврале рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, уже в марте там появятся первые услуги.
"До конца марта на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года – более ста. Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи", – сказал он ТАСС.
По словам Чернышенко, в новой версии "Госуслуг" появится голосовой помощник. Кроме того, портал в целом станет более защищенным и устойчивым к большим нагрузкам. А многие услуги выведут в отдельные приложения: "Здоровье", "Работа" и "Авто". Их, по словам вице-премьера, уже разрабатывают.