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Дают ли родителям больничный, если детский сад закрыли на карантин?

, ИА "Амител"
В России изменились правила введения карантина и из-за этого некоторые родители не могут оформить больничный лист
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Барнауле родители могут лишиться выплат больничных, если детский сад ребенка "неправильно" закрыли на карантин. В конце 2020 года вступили в силу новые правила Роспотребнадзора, о которых оказались уведомлены не все дошкольные учреждения, и теперь возникают проблемы. С такой ситуаций столкнулась читательница amic.ru Евгения М. Детсад, в который ходит ее сын, в первый раз закрыли на карантин в октябре 2020 года из-за ковида. Тогда ей оформили листок нетрудоспособности, хотя ребенок был здоров. В январе 2021 года группу вновь распустили из-за ОРВИ. Но бюллетень оформлять отказались: не было оснований. Что делать в такой ситуации и выдают ли теперь больничные, если детский сад закрыли на карантин, разбирался amic.ru.

1
Детский сад закрыли на карантин, но мой ребенок здоров. Мне положен больничный?
Да, больничный вам положен. Но только в том случае, если карантин в вашем детском саду введен по распоряжению Роспотребнадзора. Как уточнили в Алтайском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, таковы новые правила порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, вступившие в силу 14 декабря 2020 года.
2
Не понимаю. А разве не всегда карантин вводят по распоряжению Роспотребнадзора?

На самом деле карантин вводится практически всегда по распоряжению Роспотребнадзора. Но тут есть очень важный нюанс. До декабря 2020 года при осложнении эпидемиологической обстановки Роспотребнадзор выпускал общее постановление о карантине (например, по ОРВИ и гриппу) которое действовало на всей территории региона. А детские сады в соответствии с этим постановлением могли самостоятельно устанавливать карантин, если в группе заболевали 20% воспитанников.

Теперь же ситуация изменилась. Детский сад обязан подавать данные о заболевших в Роспотребнадзор, а тот, рассмотрев ситуацию, принимает решение о введении карантина в каждом конкретном учреждении.  

"Раньше в начале эпидсезона мы издавали общее постановление, которое касалось всего края. И если в образовательном учреждении количество больных детей было 20% и более, учреждение на основании нашего документа устанавливало у себя карантин и распускало на определенный период детей. Родителям тогда оформлялись больничные. Сейчас же Роспотребнадзор будет принимать решение (выдавать предписание) отдельно по каждому учреждению. Детсад должен будет нам передать сведения по заболеваемости в детском коллективе, и мы на их основании примем решение о введении карантина. И пока ни по одному учреждению таких предписаний не выдавалось", – объяснили amic.ru в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

А раз не выдавалось, то и больничный выписывать оснований нет.

3
Почему тогда детские сады без ведома Роспотребнадзора объявляют карантин?

Видимо, их руководство не в курсе всех тонкостей нового введения ограничительных мероприятий. В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю нам сообщили, что подготовят подробные разъяснительные письма для образовательных учреждений, чтобы такого не повторялось.

4
А что делать родителям, если в больничном отказали, а ребенка не с кем оставить?
Им необходимо обратиться для решения вопроса (они же пострадали материально, если вместо больничного брали отгулы или отпуск за свой счет) в комитет по образованию, советуют в Роспотребнадзоре. Но чем завершатся эти разбирательства, непонятно (больничный задним числом оформлять нельзя). По словам собеседника из санитарной службы, подобных случаев в его практике не было.
Можно, конечно, договориться со своим работодателем. Возможно, придется брать незапланированный отпуск или отгулы. В большинстве случаев руководство идет навстречу работникам.
5
А вообще, при каких заболеваниях вводят карантин и сколько он может длиться?

Карантин объявляют, если в коллективе выявляется высокая заболеваемость ОРВИ и гриппа (20% и более, а также если кто-то в группе или классе (педагоги или воспитанники) заболел коронавирусом, ветрянкой, дифтерией и другими инфекционными заболеваниями.

При ОРВИ и гриппе карантин обычно длится от семи дней, и в этом случае группу или класс закрывают, то есть дети остаются дома.

По ковиду длительность карантина – 14 дней с момента последнего контакта с инфицированным. К примеру, воспитатель заболел ковидом, в последний раз он работал в группе 3 марта. Тогда карантин будет вводиться на 14 дней с 4 марта.

А вот при краснухе, ветрянке и дифтерии коллективы не распускают, хотя карантин при этом и объявляется. Но он в данном случае подразумевает, что в учреждении приняли дополнительные меры безопасности. Например, детям измеряют температуру, а в садиках и школах проводится санитарная обработка.

6
Детсад закрыли на карантин. Куда обращаться за больничным?

Как только в детском саду ввели карантин, вам нужно сразу же идти к вашему участковому педиатру в детской поликлинике. Чтобы оформить листок нетрудоспособности, детский сад должен отправить в лечебное учреждение копии приказа о введении ограничительных мероприятий в этом учреждении и предписания Роспотребнадзора.

Если поликлиника рядом с садиком, обычно документы передают сразу (считается, что дети, которые ходят в этот сад, наблюдаются в ближайшей поликлинике, поэтому туда отправляют документы, чтобы родители оформляли больничный).

Если далеко или вы прикреплены к другой поликлинике, попросите заведующую выдать вам эти документы или переслать их в медучреждение до того, как вы пойдете туда за листком нетрудоспособности.

7
Больничный можно оформить по уходу за ребенком любого возраста?
Нет. Листок нетрудоспособности по карантину оформляется, если ребенок младше 7 лет. Считается, что после 7 лет дети могут самостоятельно позаботиться о себе в течение дня, пока родители на работе.
8
Кто может оформить больничный?

Сделать это может один из родителей или любой другой работающий член семьи – бабушка, дедушка, сестра и т.д. Доказывать врачу, что этот человек вам родственник, не нужно. Главное, чтобы он действительно ухаживал за ребенком. Для оформления больничного понадобится паспорт и СНИЛС. За другого человека оформить листок нетрудоспособности нельзя.

Обратите внимание: больничные по одному карантину можно оформить сразу нескольким членам семьи. Допустим, при карантине продолжительностью шесть дней листок нетрудоспособности на первые три дня оформляет папа, на последующие два – мама, еще на один день – бабушка. Да, так можно. 

9
На какой срок оформляется листок нетрудоспособности и сколько заплатят?

Листок нетрудоспособности оформляется на весь период карантина. И за каждый день вам выплатят пособие по временной нетрудоспособности, если работодатель застраховал вас и перечисляет взносы в соцстрах.

Размер пособия будет зависеть от вашего среднего заработка (разумеется, официального) и трудового стажа.

Если ваш стаж меньше полугода, то сумма пособия будет рассчитываться из минимального размера оплаты труда в расчете за полный календарный месяц (МРОТ в 2021 году – 12 792 рубля);
менее пяти лет – 60% заработка;
от 5 до 8 лет – 80%;
8 лет и более – 100%.

Все расходы по оплате больничного по карантину с первого дня ложатся на Фонд социального страхования (для сравнения: когда работник оформляет листок нетрудоспособности, если сам заболел, за первые три дня пособие выплачивает работодатель, и только последующие – Фонд).

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

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