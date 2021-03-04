Не понимаю. А разве не всегда карантин вводят по распоряжению Роспотребнадзора?

На самом деле карантин вводится практически всегда по распоряжению Роспотребнадзора. Но тут есть очень важный нюанс. До декабря 2020 года при осложнении эпидемиологической обстановки Роспотребнадзор выпускал общее постановление о карантине (например, по ОРВИ и гриппу) которое действовало на всей территории региона. А детские сады в соответствии с этим постановлением могли самостоятельно устанавливать карантин, если в группе заболевали 20% воспитанников.

Теперь же ситуация изменилась. Детский сад обязан подавать данные о заболевших в Роспотребнадзор, а тот, рассмотрев ситуацию, принимает решение о введении карантина в каждом конкретном учреждении.

"Раньше в начале эпидсезона мы издавали общее постановление, которое касалось всего края. И если в образовательном учреждении количество больных детей было 20% и более, учреждение на основании нашего документа устанавливало у себя карантин и распускало на определенный период детей. Родителям тогда оформлялись больничные. Сейчас же Роспотребнадзор будет принимать решение (выдавать предписание) отдельно по каждому учреждению. Детсад должен будет нам передать сведения по заболеваемости в детском коллективе, и мы на их основании примем решение о введении карантина. И пока ни по одному учреждению таких предписаний не выдавалось", – объяснили amic.ru в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

А раз не выдавалось, то и больничный выписывать оснований нет.