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Вопрос дня



Ничего темного и побольше желтого. Как задобрить солнечного Ярило весной 2021

, ИА "Амител"
Почему сегодня нельзя выносить мусор из дома. И чего ждать тем, кто часто матерится
Ярило / Иллюстрация: postila.ru

Ярило / Иллюстрация: postila.ru

3 марта славяне чествовали солнечного бога Ярило и его любимицу – птицу овсянку. Хозяйки пекли овсяное печенье, а главы семейств готовили утварь к полевым работам. А еще в этот день избегали темных цветов, не брали в долг соль и старались каждую минуту занять себя каким-либо делом. И все для того, чтобы избежать несчастий. Какие обряды привлекали удачу в этот день, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Почему 3 марта считается днем Ярило и птицы овсянки?        

Наши предки посвящали этот день Яриле – языческому славянскому богу солнца, весны, плодородия и тепла. А птица овсянка считалась его любимицей, потому что была предвестницей начала весны и теплых дней. Так и прозвали этот праздник: Ярилин день, Ярило с овсянкой.

Есть, правда, у него и другое название: Ярило с бороной. Дело в том, что в этот день мужчины осматривали и ремонтировали весь инструмент, который им нужен для весенних и летних работ в поле: борону, соху и все остальное.

2
Как отмечают Ярилин день?

В отличие от многих других праздников,в Ярилин день бездельничать и праздно проводить время запрещалось. Божество благоволило только трудолюбивым. А потому в народе верили, что тех, кто работал в этот день, ждет удача и счастье, а бездельникам весь год будут сопутствовать неудачи.

Женщины в этот день пекли из овсяной муки булочки, печенье. Старались сделать их в форме птичек. Потом этим печеньем угощали родных и знакомых. Таким образом привечали весну и показывали, что ее ждут, ей очень рады. Хозяйки очень старались, так как верили: если птичке угощение понравится, то она попросит Ярило и весна придет ранняя и теплая.

Мужчины, как уже вы поняли, занимались хозяйством и готовились к будущим полевым работам.  

Молодежь после рабочего дня обязательно устраивала гулянья и вечерние посиделки.

3
А по церковному календарю сегодня какой праздник?
Православная церковь 3 марта вспоминает святителя Льва. Этот Папа Римский жил в 440-461 годы и прославился своим удивительным миролюбием, которое успокаивало агрессию самых жестоких воинов. Так, в 452 году он сумел найти слова и удержать предводителя гуннов Аттилу от разорения Рима. А в 455 году его красноречие убедило короля вандалов, Гензериха, не проливать кровь невинных людей и не предавать огню Рим.
4
Что нельзя делать в этот день?

Запретов на 3 марта в народе тоже довольно много. Например, запрещено надевать темную одежду. Старались, чтобы в наряде обязательно было что-то желтого цвета. Верили: нарушившему запрет придется носить траурные вещи.

Нельзя отказываться, если вас угощают овсяным печеньем или булочками: овсянка обидится, и весна не наступит.

И ни в коем случае нельзя выбрасывать угощение или выпечку: ждет большое горе.

Молодым запрещалось вечер 3 марта проводить в одиночестве. Наши предки считали, что весна охотнее откликается, когда ее зовут молодые да радостные. А потому молодежь устраивала веселые посиделки.

Нельзя 3 марта нецензурно ругаться. Так вы призываете темные силы в свой дом. Будет плохо: вещи из рук начнут валиться, посуда будет биться и все остальное тому подобное.

Запрещалось 3 марта выносить мусор из избы. Якобы вместе с ним можно вынести благополучие, любовь и здоровье.

Ни в коем случае не одалживайте в этот день ни соль, ни хлеб. Иначе в огороде в этом году будет неурожай.

5
Какие приметы есть на 3 марта
  • Если много снега на земле – жди богатый урожай хлеба.
  • Если облака в небе высоко плывут – будет плохая погода.
  • Если в этот день будет туман – лето жди холодное и дождливое.
  • Если в этот день случайно увидел птицу овсянку – будет большая радость. Вот только специально ее искать нельзя, можно навлечь на себя неприятности.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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