Как отмечают Ярилин день?

В отличие от многих других праздников,в Ярилин день бездельничать и праздно проводить время запрещалось. Божество благоволило только трудолюбивым. А потому в народе верили, что тех, кто работал в этот день, ждет удача и счастье, а бездельникам весь год будут сопутствовать неудачи.

Женщины в этот день пекли из овсяной муки булочки, печенье. Старались сделать их в форме птичек. Потом этим печеньем угощали родных и знакомых. Таким образом привечали весну и показывали, что ее ждут, ей очень рады. Хозяйки очень старались, так как верили: если птичке угощение понравится, то она попросит Ярило и весна придет ранняя и теплая.

Мужчины, как уже вы поняли, занимались хозяйством и готовились к будущим полевым работам.

Молодежь после рабочего дня обязательно устраивала гулянья и вечерние посиделки.