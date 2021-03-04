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Убийца молодых женщин. Что такое ВПЧ и что делать, чтобы избежать рака?

, ИА "Амител"
Вирус ВПЧ вызывает рак шейки матки. И сейчас это основная причина смерти среди всех онкобольных женщин 25-40 лет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России стремительно растет число женщин с диагнозом рак шейки матки. Сегодня эта разновидность опухоли – основная причина смерти среди всех онкологических пациенток в возрасте 25-40 лет, сообщил в интервью The Village научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, онколог-эпидемиолог Антон Барчук. Согласно статистике Международного агентства по изучению рака, у девяти из десяти женщин патология вызвана вирусом папилломы человека (ВПЧ). В четверг, 4 марта, отмечают Всемирный день борьбы с этим вирусом. Что собой представляет ВПЧ, как им заражаются, есть ли возможность предотвратить развитие онкозаболевания и эффективна ли вакцинация против него – amic.ru рассказала акушер-гинеколог Диагностического центра Алтайского края Людмила Котляр.

1
Как люди заражаются ВПЧ? Есть ли шансы от него уберечься?

Избежать заражения вирусом папилломы человека практически невозможно: слишком этот вирус распространен и многообразен. Науке известно более 300 типов ВПЧ.

Выделяют кожные типы вируса (провоцируют появление папиллом и бородавок) и типы вируса, которые живут в районе гениталий (провоцируют кондиломы – генитальные бородавки, поражают ткань шейки матки). В первом случае подхватить вирус можно при элементарном бытовом контакте. Во втором – только половым путем. Но это не значит, что он менее распространен.

"Встреча со вторым типом вирусов происходит практически в 80% случаев, – поясняет amic.ru акушер-гинеколог Диагностического центра Алтайского края Людмила Котляр. – Причина в том, что мужчины, которые являются транзиторными носителями ВПЧ, сами того не зная, передают этот вирус женщинам".

2
А организм может самостоятельно побороть ВПЧ?
Да. Если организм здоров, то иммунитет отслеживает зараженные клетки и уничтожает их. В итоге организм постепенно избавляется от вируса. Так происходит с 90% женщин, которые заражаются ВПЧ.

И только в 10% случаев вирус остается, и инфицированные выступают его хроническими носителями. У некоторых из них развивается патология шейки матки в сторону предрака (дисплазия), а затем и рака шейки (если не остановить предрак).
3
Почему у кого-то организм избавляется от вируса, а у кого-то – нет?
Почему так происходит, врачи точно не знают. Возможно, вирус остается в организме, если параллельно происходят какие-то воспалительные процессы или есть дефекты иммунитета, обусловленные генетикой. К примеру, если мама была носителем ВПЧ, у ее дочери риски носительства вируса тоже высокие.
4
Что делать женщине, чтобы снизить риск развития рака?

Сначала успокоиться. ВПЧ – это не всегда прямой путь к онкозаболеваниям. Это лишь фактор, который помогает врачу выделить женщину в группу риска, чтобы знать, как часто ее наблюдать, говорит медик.

Следовательно, женщинам нужно наблюдаться у гинеколога, регулярно сдавать анализы, рекомендует Людмила Котляр.

Еще недавно врачи считали, что с момента инфицирования ВПЧ до развития рака проходит в среднем 10 лет. За это время организм переживает три стадии дисплазии. Благодаря этому и у врача, и у пациентки достаточно времени, чтобы обнаружить проблему и купировать ее.

Однако сейчас, говорит Людмила Котляр, наблюдаются крайне быстрые формы, когда от носительства ВПЧ до рака может пройти всего пара лет.

"Встречаются 18-летние девушки уже с третьей стадией дисплазии. Мы вынуждены делать им конизацию шейки матки (удаление большей части органа). Так как третья стадия дисплазии 100% переходит в рак", – рассказывает акушер-гинеколог.

5
А кондиломы тоже являются предвестником рака?
Если ситуация с ними сильно запущена, то такая вероятность есть. Если нет, то, скорее всего, это лишь косметическая проблема, которая может вызвать у человека неприятные ощущения, в том числе жжение и зуд. Особенно, если кондиломы травмируются.
6
Как лечат пациенток с ВПЧ?

Сам по себе ВПЧ не лечится, объясняет акушер-гинеколог. Возможно назначение иммуностимуляторов, чтобы "подстегнуть" иммунитет.

Если это не помогает, врачи прибегают к хирургическому вмешательству. Кондиломы удаляются. При дисплазии, если поражен маленький участок, делается деструкция (в народе говорят "прижигание") органа радиоволной или лазером.

Если поражен большой участок, проводится конизация шейки: отсечение больной части.

7
А такие операции опасны? Сможет ли женщина потом выносить и родить ребенка?

Нет, не опасны. При деструкции, по словам Людмилы Котляр, удаляется поверхностный слой, который вскоре восстанавливается. Ни на жизнь женщины, ни на ее репродуктивные функции это никак не влияет.

"Деструкция, повторюсь, является поверхностным вмешательством. Даже шрамы после нее редко остаются. Это как шрам на коленке, который не влияет на то, как она будет сгибаться и разгибаться", – аргументирует врач.

Конизация шейки матки может приводить к неприятным последствиям. В результате операции орган укорачивается и "теоретически, это может привести к тому, что вынашивать ребенка с такой шейкой будет сложнее, повышается риск преждевременных родов", – говорит врач. Но выход есть и тут: "В таких случаях на шейку накладывают пессарий, чтобы она не раскрылась раньше времени", – пояснила собеседница amic.ru.

Кроме того, после конизации возможно склеивание стенок шейки. Чтобы этого не происходило, акушеры-гинекологи назначают гормональную поддержку и препараты, которые используются в качестве противоспаечных барьеров.

8
Кто в зоне риска развития рака при ВПЧ?

Беременные женщины и недавно родившие. Дело в том, что у беременных снижен иммунитет, и патологии, связанные с ВПЧ, могут развиваться быстрее. "Это так называемое состояние физиологического иммунодефицита. Иначе женщины не смогли бы вынашивать детей, организм бы отторгал плод", – объясняет врач.

Поэтому у беременных и родивших женщин возможно появление кондилом (как правило, они без лечения исчезают в послеродовой период, когда организм восстановится) и усугубление дисплазии.

Если до родов у женщины была дисплазия II и III степени, высока вероятность, что после родов она выйдет с раком шейки матки, предупреждает гинеколог.

Поэтому обязательно через месяц после родов женщина должна пойти на прием к гинекологу. Раньше идти не стоит: организм еще не пришел в норму и врач не сможет оценить состояние шейки.

9
Но ведь есть вакцины против ВПЧ. Насколько они эффективны?

Да, вакцины есть. И они разные. Есть вакцины, которые направлены только против самых злостных типов ВПЧ, вызывающих онкозаболевания. По словам Людмилы Котляр, такие вакцины рекомендуют ставить женщинам.

Есть вакцины, которые защищают и от онкогенных типов ВПЧ, и от косметических (вызывают не рак, а рост кондилом). Их рекомендуют и женщинам, и мужчинам.

Есть вакцины, которые борются с двумя типами ВПЧ, а есть те, что против четырех и даже девяти.

По мнению Людмилы Александровны, оценивать эффективность вакцины алтайским врачам трудно, потому что в регионе мало привито женщин от ВПЧ. Количество человек, достаточное для анализа, скорее всего, наберется лет через 15-20. А причина отчасти в том, что вакцина ставится только платно. Стоит она дорого. К примеру, вакцина против четырех типов – в районе 12 тысяч рублей. Началась в России вакцинация от ВПЧ около 12 лет назад.

Однако те результаты, которые уже известны врачам, обнадеживают. "Скажу, опираясь на свой опыт. Я работаю с патологиями шейки матки четыре года. И в моей практике не было ни одного случая, чтобы проблемы выявляли у женщин, которые были вакцинированы. Но ко мне на прием приходит мало таких женщин – в течение года около 5-10 человек", – пояснила Людмила Котляр.

10
В каком возрасте нужно ставить прививку от ВПЧ?

Врачи рекомендуют ставить прививку от ВПЧ в 9-10 лет. Как они говорят, "за два года до сексуального дебюта". А согласно статистическим данным, сейчас подростки в России получают первый сексуальный опыт в возрасте 12 лет.
Ставится вакцина однократно.

Взрослым вакцину тоже можно ставить. И даже нужно: благодаря ей снижается вероятность развития онкозаболеваний.

11
Где можно провериться на ВПЧ?

Во-первых, бесплатно, по полису ОМС, в государственной женской консультации. Проводить обследование на ВПЧ должны всем женщинам с 21 до 29 лет один раз в три года, с 30 до 65 лет – раз в пять лет. Об этом сказано в приказе Минздрава России № 1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", который вступил в силу с 1 января 2021 года.

Во-вторых, платно в частных клиниках и лабораториях.

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

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