Что делать женщине, чтобы снизить риск развития рака?

Сначала успокоиться. ВПЧ – это не всегда прямой путь к онкозаболеваниям. Это лишь фактор, который помогает врачу выделить женщину в группу риска, чтобы знать, как часто ее наблюдать, говорит медик.

Следовательно, женщинам нужно наблюдаться у гинеколога, регулярно сдавать анализы, рекомендует Людмила Котляр.



Еще недавно врачи считали, что с момента инфицирования ВПЧ до развития рака проходит в среднем 10 лет. За это время организм переживает три стадии дисплазии. Благодаря этому и у врача, и у пациентки достаточно времени, чтобы обнаружить проблему и купировать ее.

Однако сейчас, говорит Людмила Котляр, наблюдаются крайне быстрые формы, когда от носительства ВПЧ до рака может пройти всего пара лет.

"Встречаются 18-летние девушки уже с третьей стадией дисплазии. Мы вынуждены делать им конизацию шейки матки (удаление большей части органа). Так как третья стадия дисплазии 100% переходит в рак", – рассказывает акушер-гинеколог.