"Хор Турецкого", стендап и катание на коньках. Куда сходить 8 марта в Барнауле

Международный женский день для россиян – это не только повод поздравить представительниц слабого пола, но и хорошо отдохнуть. Ведь в связи с праздником нас ждут длинные выходные: целых три дня подряд – с 6 по 8 марта включительно. Следующие "каникулы" будут только в мае, поэтому советуем провести свободное время с пользой. К тому же грядущие выходные смогут порадовать жителей и гостей города множеством развлечений. Где покататься на лыжах, когда в Барнауле выступит "Хор Турецкого" и какие новинки кино смотреть на этой неделе, рассказывает amic.ru.
"Пара из будущего"
- Комедия
- Режиссер: Алексей Нужный (Россия)
- В ролях: Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов, Дарья Коныжева, Сергей Степин, Павел Мисаилов и др.
- Возрастная категория: 12+
Фильм рассказывает о паре из будущего, отношения которых переживают не лучшие времена. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Однако судьба дает им шанс, Евгений и Александра попадают в прошлое, где молодые будут сражаться за свою любовь.
"Рашн Юг"
- Комедия, мелодрама
- Режиссер: Антон Федотов (Россия)
- В ролях: Семён Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Роман Мадянов, Александр Метёлкин, Сергей Лавыгин, Даниил Вахрушев и др.
- Возрастная категория: 12+
Главный герой киноленты Артем влюбляется в девушку с Черного моря. Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на юг, о котором ничего не знает. Однако оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента – красавчик из мореходки и дерзкий полицейский.
"Гуляй, Вася!"
- Комедия
- Режиссер: Роман Каримов (Россия)
- В ролях: Любовь Аксёнова, Роман Курцын, Борис Дергачёв, Сергей Аброскин, Вера Панфилова, Святослав Королев, Эндрю Суброто, Ефим Петрунин и др.
- Возрастная категория: 16+
Фильм рассказывает о нескольких любовных историях. Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. У Максима появился шанс "уничтожить" Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения.
"Райя и последний дракон"
- Мультфильм, приключения
- Режиссер: Дон Холл (США)
- Роли озвучивали: Келли Мэри Трэн и Нора Лам
- Возрастная категория: 6+
Лента представит зрителю историю об отважной воительнице по имени Райя и ее верном спутнике Тук-Туку. Героям предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом.
"Хор Турецкого"
- 6 марта в 15:00 и 18:00
- Театр драмы им. Шукшина
- Возрастная категория: 0+
В эти выходные барнаульцы смогут насладиться музыкой, вдохновляющей тысячи людей во всем мире. "Хор Турецкого" исполнит необыкновенно широкий репертуар: от мировых хитов и нескучной классики до поразительной акапеллы и романтических баллад. Музыкальные джентльмены XXI века отметят тридцатилетие коллектива вместе с жителями краевой столицы.
Стендап #Ифюноувотаймин
- 6 марта в 19:00
- Бар "Крыша"
- Возрастная категория: 18+
Как поднять себе настроение, мы подскажем. Комик и радиоведущий Сергей "ДядьСерёжа" Жерихин представит новую стендап-программу о женщинах, политике, женщинах в политике и политике женщин.
"Три мушкетера"
- 6 марта в 17:00
- Музыкальный театр
- Возрастная категория: 12+
Вам предлагают отправиться в путешествие по страницам авантюрного исторического произведения "Три мушкетера". Вы сможете вместе с артистами вспомнить страницы романа Александра Дюма и проследить за приключениями героев, рассказом о подвесках, тайной Миледи, трагической любовью Констанции и Д'Артаньяна.
Катание на коньках. Бесплатно
Каток "Карандин-Арена" (ул. Жасминная, 3)
Стадион "Титов-Арена" (пр. Социалистический, 93)
8 марта с 12:00 до 20:00
В Международный женский день, 8 марта, можно будет бесплатно покататься на коньках. Девушек, которые выйдут на лед в первые часы работы катков, ждет сюрприз от олимпийского совета края. Напоминаем, что сеанс катания на коньках является бесплатным только при наличии собственного инвентаря.
Ходьба на лыжах. Бесплатно
Парки:
"Юбилейный" (Ленинский район)
"Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128)
им. Ленина (Индустриальный район)
Для посещения также открыта Трасса здоровья (Змеиногорский тракт, 36)
Активных горожан по-прежнему ждут в парках краевой столицы. Поправить здоровье лыжным бегом или просто провести время с родными – решать вам. Напомним, что ходьба на лыжах – один из лучших вариантов зимнего спорта. Это занятие доступно людям практически всех возрастов и уровней подготовки. Кроме того, регулярные лыжные прогулки – отличное средство для закаливания организма.
Выставка "Дыхание весны"
- Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая
- Работает до 11 апреля
- Возрастная категория: 0+
На выставке можно будет увидеть натюрморты, пейзажи, цветы, выполненные в технике многослойной акварельной живописи. С помощью своих работ художник Анастасия Крылова хочет подарить зрителям настроение приближающейся весны и пробудить в душе самые лучшие чувства.
"Рыцарский турнир воинской славы"
- Трансляция в группе Краевого дворца молодежи в соцсети "ВКонтакте".
- 6 марта с 15:00 до 18:00
В турнире сразятся представители клубов исторической реконструкции из Барнаула, Бийска, Камня-на-Оби, Новосибирска, Омска. Участники будут биться по старинным турнирным правилам, одетые в доспехи, с макетами старинного оружия в руках. Состязания пройдут в здании КДМ. Посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия можно здесь.
Комментарии
А полицаев с тазиками подразнить?
Все в зоопарк. Звери красавцы.
Только лыжи.
Глухозимью конец!
Все на рыбалку! Все на лёд!
Не поймаем, так хоть согреемся.