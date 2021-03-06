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Вопрос дня



Что нельзя делать во Вселенскую родительскую субботу и как правильно поминать близких

, ИА "Амител"
Почему почитать память усопших принято по определенным дням?
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На 6 марта выпадает первая в 2021 году родительская суббота по православному календарю. Верующие называют ее Вселенской, или мясопустной. В этот день принято много молиться, печь блины (еще до Масленицы) и поминать близких. Рассказываем, как чтить память об умерших правильно, что нельзя делать 6 марта и почему Вселенская родительская суббота – особенная.

1
Что такое родительская суббота?
В христианской вере так называют дни, когда принято поминать усопших. По родительским субботам верующие проводят особые богослужения, молятся об умерших близких и ходят на кладбища.
2
Почему Вселенская родительская суббота – особенная?
Во-первых, это первая родительская суббота в году по христианскому календарю. Кроме того, это самая древняя и торжественная поминальная дата у православных. В отличие от других подобных дней, во Вселенскую родительскую субботу (и на Троицкую тоже) поминают вообще всех крещеных христиан. Только в эти два дня Церковь проводит вселенские панихиды. Во время богослужения священники и прихожане молятся, чтобы души усопших успокоились, и просят Бога о милосердии и прощении всех грехов для своих близких.
3
Почему ее еще называют мясопустной?

Мясопустной ее называют, поскольку она приходится на Мясопустную седмицу – последние семь дней перед Масленицей. А за Масленицей, как известно, идет уже Великий пост. На мясопустную неделю верующим уже запрещается есть мясо, но молочные продукты все еще разрешены.

Кстати, родительской субботу называют не потому, что в этот день принято почитать только родителей. Есть версия, что раньше всех покойных называли родителями – "отошедшими к отцам". Другое объяснение, которое часто можно встретить, – родителей всегда поминали в первую очередь (а потом уже остальных усопших). Поэтому субботу и решили назвать родительской.

4
Как появилась Вселенская родительская суббота?

Вселенская родительская суббота появилась у христиан еще во времена апостолов, в V веке. Тогда верующие почитали Иерусалимский устав, который составил Савва Освященный. Там рассказывается о древнейшем предании: христиане в определенный день все вместе приходили на кладбище и поминали умерших. Письменное доказательство о таких обрядах, дошедшее до наших дней, датируется IV веком.

Кстати, субботу в качестве родительского дня выбрали не случайно. Следующее за ним воскресенье у Церкви посвящено воспоминаниям о Страшном суде Христовом. Поэтому накануне (в субботу) верующие молятся не только за живых, но и за мертвых. Даже за тех, кто умер в дороге и не был погребен по христианским канонам. Молящиеся просят Господа, чтобы он помиловал всех без исключения. Так во Вселенскую субботу Церковь дает шанс на спасение каждой усопшей душе. Независимо от того, как умер человек.

5
Как правильно поминать умерших в этот день?

Самое главное в родительскую субботу – посетить храм, считают верующие. Там прихожане молятся о своих усопших родственниках, а также (по желанию) заказывают сорокоуст или литургию.

Священнослужители отмечают, что если храм посетить никак не удается, можно просто передать туда записку с именами своих умерших близких. Во время литургии священник обязательно упомянет их и помолится об их прощении. Если и записку передать по каким-то причинам не получается, можно просто молиться дома перед иконой. Молитвы об усопших есть в абсолютно каждом молитвослове. Если его нет под рукой, Церковь позволяет чтить память умерших, читая Псалтырь или канон об успокоении.

6
А на кладбище ездить обязательно?

Нет, по мнению Церкви это вовсе не обязательно. Более того: если вы выбираете между поездкой на кладбище и посещением храма, у верующих принято всегда выбирать второе. Помолиться за родных, которых уже нет в живых, намного важнее. Конечно, идеальным вариантом считается, если вы сможете во Вселенскую родительскую субботу попасть и в храм, и на кладбище.

У могилы близкого человека следует зажечь свечу и помолиться. Памятник и участок вокруг него нужно обязательно привести в порядок. А когда дело закончено – просто постоять и помолчать, вспомнить усопшего и его добрые дела. Пить и есть на кладбище Церковь не рекомендует.

7
Как провести родительскую субботу?

В первую очередь во Вселенскую родительскую субботу принято много молиться. С обращения к Господу следует и начать, и закончить этот день. А еще принято печь блины, которыми поминают покойных. Завершают особенную субботу большим поминальным ужином. Кстати, на столе, согласно обычаям, должны быть блины. Первый блин по традиции кладут на отдельную тарелку и оставляют усопшим.

А накануне, в пятницу, у верующих принято проводить генеральную уборку дома. 

После литургии верующие отправляются на кладбища. Они приводят в порядок могилы и еще раз поминают близких, которых уже нет в живых.

Как и в другие праздничные христианские дни, во Вселенскую родительскую субботу у верующих принято подавать милостыню. А тех, кто принимает пожертвование, обычно просят помолиться об усопших.

8
Что нельзя делать в этот день?

В родительскую субботу не принято плохо говорить о покойных. Даже о тех, кто никогда не был вам близок. Церковь настаивает, что поминать усопших водкой и другим алкоголем тоже строго запрещено.

Мясопустная суббота – день, когда не принято отказывать, если у вас просят милостыню.

Ссориться и сквернословить во Вселенскую родительскую субботу нельзя. Излишнее и слишком шумное веселье в этот день тоже не приветствуется у верующих.

Считается, что нельзя оставлять на могиле усопших предметы, которые напоминают об их вредных привычках и пороках при жизни. День посвящен в первую очередь избавлению от грехов и помилованию.

Работать, кстати, Церковь не запрещает. Но священнослужители отмечают, что ваш труд не должен помешать вам посетить храм в этот особенный поминальный день.

9
Какие еще родительские субботы будут в 2021 году?

Все поминальные даты у христиан – переходящие. Каждый год они меняют дату, подстраиваясь под весь остальной календарь христианских праздников. Исключение – день поминовения павших воинов, который в Церкви отмечают 9 мая.

  • 6 марта – Вселенская (мясопустная родительская суббота);
  • 27 марта, 3 и 10 апреля – родительские субботы Великого поста;
  • 11 мая – Радоница;
  • 9 мая – День поминовения павших воинов в годы Великой Отечественной войны;
  • 19 июня – Троицкая родительская суббота;
  • 6 ноября – Димитриевская родительская суббота.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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