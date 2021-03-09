"Встала и пошла". Кто такая Манижа, которая представит Россию на Евровидении-2021

Защищать честь России на Евровидении в 2021 году поедет певица Manizha. Именно ее песню Russian Woman выбрали телезрители во время национального отбора в эфире Первого канала. В Сети на такое решение отреагировали неоднозначно. Одни удивились, что никогда не слышали ни про какую Манижу, а другие возмутились, что на конкурс едут не Little Big. Рассказываем, кто такая Manizha, почему именитые музыканты считают ее крутой и что за песню она представит на Евровидении.
Маниже Сангин 29 лет и она родом из Таджикистана. Многодетная семья (у Манижи четверо братьев и сестер) уехала из родной страны в 1994 году, когда там вспыхнула гражданская война. У себя в Instagram девушка вспоминала, что в московскую школу ее пристроили нелегально – у родителей не было прописки.
Уже с раннего детства Манижа начала заниматься вокалом. И у девочки получалось: с начала 2000-х она уже побеждала на международных детских конкурсах. С 2005 песни юной исполнительницы стали крутить на таджикских радиостанциях.
А уже в 2007 году певица обрела известность и в России. Правда, имя Манижа тогда не звучало. Продюсеры решили, что оно "слишком мусульманское", вспоминала девушка в интервью Forbes. Вместо этого ей придумали псевдоним Ру.Кола и создали "попсовый образ".
В рамках проекта девушка записала песню "Пренебрегаю", которая стала хитом в 2008 году. Несколько месяцев трек держался в "горячей десятке" "Русского радио", а клип транслировали по "Муз-ТВ".
Позднее девушка решила выйти из образа и "стать собой". Сейчас она выступает под собственным именем (Manizha) и пишет песни.
Во-первых, Манижа не побоялась "перезагрузить" свою карьеру и отказаться от денег ради творчества. Проект Ру.Кола был успешным, но абсолютно не нравился самой певице. Ей не разрешали петь собственные песни, а также навязывали классический "поп-образ".
Манижа вспоминала, что тогда зарабатывала "больше, чем сейчас", но реалии шоу-бизнеса довели ее до "психологического дна". Певицы хватило на три года, после чего она покинула проект и отправилась в свободное плавание.
Вторую волну популярности девушка обрела благодаря Instagram. В 2013 году девушка начала публиковать у себя на странице короткие 15-секундные видео с каверами на известных исполнителей. А позднее стала петь и собственные песни. Идея "взлетела", и публика открыла для себя молодую самобытную исполнительницу заново, но уже под ее собственным именем.
Во-вторых, у Манижи активная общественная позиция. Девушка борется за права женщин и ведет проект против домашнего насилия. Сегодня она амбассадор благотворительного фонда "Подари жизнь" и первый российский посол доброй воли ООН по делам беженцев. Тексты песен Манижи тоже посвящены проблемам женщин в современном обществе.
Кстати, даже если вы ничего не слышали о Маниже, то ее голос вам наверняка знаком. В 2020 году она исполнила песню "На путь воина встаю" в русской версии диснеевского фильма "Мулан".
Скорее, не петь, а больше читать: на конкурс Manizha представила рэп-композицию. Песня Russian Woman тоже посвящена проблемам, с которыми сталкиваются женщины в современном обществе. Текст трека наполнен стереотипами, с которыми до сих пор приходится сталкиваться представительницам женского пола:
Тебе уж за 30, алло, где же дети?
Ты в целом красива, но вот похудеть бы.
Надень подлиннее, надень покороче.
Росла без отца, делай то, что не хочешь.
Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо).
Манижа призвала всех женщин меньше поддаваться влиянию общества и не надеяться ни на кого, кроме себя. "Испокон веков, с утра до ночи, ждем мы корабля. А чё ждать? Встала и пошла!" – читает она в треке.
Кстати, впервые за 12 лет на Евровидении прозвучит песня на русском языке. Чаще всего музыканты приезжают на конкурс с англоязычными треками. В последний раз на великом и могучем пела Анастасия Приходько в 2009 году.
На поездку на Евровидение также претендовал один из самых известных участников "Голоса" Антон Беляев со своей группой Therr Maitz. На отбор музыканты представили романтическую композицию The Future is Bright ("Светлое будущее").
Третьим участником отборочного этапа стал дуэт "2Маши" (Мария Зайцева и Мария Шейх). Девушки выступили с танцевальной и зажигательной песней Bitter Words ("Едкие слова").
Но телезрители в итоге решили, что в Международный женский день, 8 марта, победы в отборе достойна именно Манижа с ее этническим рэпом, защищающим права женщин.
По идее, да. Год назад именно они победили в отборочном конкурсе со своей песней Uno. Трек (и клип с нашим алтайским Пухляшом) быстро стали мировым хитом, но само "Евровидение так и не состоялось из-за пандемии.
По правилам, группа должна была представить новую песню для участия в Евровидении-2021. Но на отборе они исполнили свою нашумевшую Uno, а затем объявили, что участие в конкурсе принимать не будут.
"Во-первых, нашу песню сравнивали бы с Uno, а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир", – объяснил свое решение лидер группы Илья Прусикин.
Сказать сложно. Многие представители шоу-бизнеса опасаются, что песня "неформатная".
"Песня, откровенно говоря, довольно уязвимая. Тем более что была представлена русская версия, смысла которой никто, кроме русскоязычных зрителей, не поймет. К тому же в ней нет хитового припева, да и в целом она неконкурсного формата", – рассказал "Известиям" поэт Карен Кавалерян.
При этом исполнители отметили харизму и энергию Манижи, которая наверняка запомнится европейской аудитории.
"Зрители выбрали Манижу – значит, полюбилась, проявила себя с яркой стороны. Нам, сидевшим в зале, понравилась энергия, которая шла от Манижи", – цитируют "Известия" певицу Дину Гарипову, которая была в зрительском зале.
Певица Юлия Савичева, представлявшая нашу страну на Евровидении в 2004 году, считает, что все конкурсанты выступили "прекрасно". Но отметила, что выбор зрителей полностью одобряет.
"Она настолько меня поразила харизмой, задумкой, что я сразу влюбилась в исполнительницу и автора. Меня зацепило и выступление, и песня, и то, что это о сильной русской женщине", – объяснила она изданию.
В общем, если по поводу формата Russian Woman многие сомневаются, то в самой Маниже музыканты уверены. Именитые исполнители считают, что на евросцене девушка точно "зажжет". А тематика ее песни отлично "срезонирует" с европейскими трендами, где набирает силу феминистическое движение.
Евровидение-2021 пройдет в с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Помимо Manizha, свои песни там представят конкурсанты из 40 стран. Организаторы уже заверили, что пандемия точно не помешает провести конкурс.
Более того, участники даже смогут выступить вживую: ранее полагали, что песни придется записывать. Правда, зрителей, скорее всего, в зале не будет. Да и артистам запретят свободно гулять по Роттердаму. Из гостиницы их будут выпускать только на репетиции и выступления.
Комментарии
Таджичка
Наверное это лучше чем бесы поехали бы в лице Литл Биг.
Хотя в Европе уже на официальном уровне проходят сатанинские ритуалы (см.открытие готардского тоннеля). Мы должны не идти за темными силами в ад, а представлять светлую русскую культуру.
Защитница лгбт эта манижа.
Срамота
15:55
М
Наверное это лучше чем бесы поехали бы в лице Литл Биг.
Хотя в Европе уже на официальном уровне проходят сатанинские ритуалы (см.открытие готардского тоннеля). Мы должны не идти за темными силами в ад, а представлять светлую русскую культуру.
Потерпи, Ванятка, скоро ты это увидишь у Аллы Духовой. Россия догонит их и перегонит, так РФ по вичеспиду, уже перегнала всю гейропу.
Эту певичку и смотреть и слушать противно. Из нормальных могли бы Полину Гагарину отправить.
а когда проиграет, будут всех поливать - "фемку-лгбтшницу" засудили не толерастные европейцы
Кто это вообще?
Моргенштерна уж лучше бы отправили. Ни о чем, но хотя бы не ноунейм.
Или как вариант Алису Вокс. Ей нормального продюсера, как Шнур. Был бы хит как минимум.
Стопэ, ребята, беру свои слова обратно! Похоже хрен редьки не слаще. По словам спецов (статья на Взгляде) она такое же исчадие ада как и Литл Биг. ратует за геев и трансгендеров. Еще у нее есть песня Недославянка:
Крылья прячу по привычке
Я недославянка, я недотаджичка
Живу по Корану в стенах церкви
Един Бог и грани его бесконечны
Я, вроде бы пела, что из другого теста
Но мне не известно мое место
...
Но таких с удовольствием примут на Западе!
9.03.2021 16:02 А кто сказал что Алла Духова это русская культура?
Ндаа.. как всё запущено...
А почему бы Льва Лещенко не отправить - очень оригинально было бы.