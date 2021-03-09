"Встала и пошла". Кто такая Манижа, которая представит Россию на Евровидении-2021

Кто такая певица Manizha?

Маниже Сангин 29 лет и она родом из Таджикистана. Многодетная семья (у Манижи четверо братьев и сестер) уехала из родной страны в 1994 году, когда там вспыхнула гражданская война. У себя в Instagram девушка вспоминала, что в московскую школу ее пристроили нелегально – у родителей не было прописки.

Уже с раннего детства Манижа начала заниматься вокалом. И у девочки получалось: с начала 2000-х она уже побеждала на международных детских конкурсах. С 2005 песни юной исполнительницы стали крутить на таджикских радиостанциях.

А уже в 2007 году певица обрела известность и в России. Правда, имя Манижа тогда не звучало. Продюсеры решили, что оно "слишком мусульманское", вспоминала девушка в интервью Forbes. Вместо этого ей придумали псевдоним Ру.Кола и создали "попсовый образ".

В рамках проекта девушка записала песню "Пренебрегаю", которая стала хитом в 2008 году. Несколько месяцев трек держался в "горячей десятке" "Русского радио", а клип транслировали по "Муз-ТВ".

Позднее девушка решила выйти из образа и "стать собой". Сейчас она выступает под собственным именем (Manizha) и пишет песни.