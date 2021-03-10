На Лакомку – к теще. Как отмечают третий день Масленицы и что нельзя делать?

Что было принято делать в этот день?

О самом главном мы уже рассказали: в среду на Руси наедались "от пуза". Причем лакомились не только блинами: на праздничный стол готовили творог, яичницу, пряники и лепешки. А запивали все это киселем, компотом или облепиховым чаем.

На улицах на Лакомку ставили торговые палатки, где продавали горячий сбитень, каленые орехи, медовые пряники, блины (куда же без них) и другие угощения.

Для женатых мужчин главным событием среды был поход к теще. Считалось, что она должна наготовить кучу вкусных блюд и принять "молодых" с особым размахом. По традиции муж с женой шли к теще "на блины" в своих свадебных нарядах.

Причем считалось, что кулинарные изыски здесь не главное. Теще важно было показать свое гостеприимство и полное доверие к избраннику своей дочери. А родня, которая собиралась за столом, тщательно следила за поведением хозяйки и за ее отношением к зятю.

Ну а зятья, в свою очередь, пели тещам хвалебные песни в знак благодарности. Мужчина запевал, а его уже подхватывала вся родня.

Ну а у тех, кто еще не встретил свою судьбу, были другие развлечения. Незамужние девушки устраивали так называемые "девичьи съезды". Вместе с пожилыми женщинами они садились в сани и разъезжали по селу, пели песни и заигрывали с холостыми парнями. А те угощали развеселых дам блинами.