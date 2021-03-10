На Лакомку – к теще. Как отмечают третий день Масленицы и что нельзя делать?

10 марта – середина масленичной недели в 2021 году. Это сейчас мы привыкли отмечать лишь последний день Масленицы: скромно поесть блинов, да сжечь несчастное чучело. Но наши предки на Руси этот праздник отмечали с гораздо большим размахом: целую неделю. Причем каждый день имел собственное название и свои традиции. Рассказываем, как нужно на самом деле отмечать масленичную среду, почему ее называли Лакомкой, что ели в этот день, помимо блинов, и зачем тещам пели хвалебные песни.
Все просто – на Руси в этот день было принято много и вкусно есть. "Что есть в печи – на стол мечи", – эту присказку придумали о Масленице в целом, но для Лакомки она подходит лучше всего. Считалось, что чем богаче будет масленичное застолье, тем удачнее сложится год для семьи. А потому продуктов для торжества не жалели: даже бедные семьи старались приготовить на Лакомку как можно больше блюд. Поэтому в народе ходила поговорка: "Хоть с себя все заложи, но Масленицу проводи!"
Среда завершает так называемую Узкую Масленицу – первую половину недели празднования. В этот день и было принято устраивать праздник живота – чтобы не ждать воскресенья.
Другие, менее известные названия этого дня – Разгул, Скоромная Середа, Полес и Перелом.
О самом главном мы уже рассказали: в среду на Руси наедались "от пуза". Причем лакомились не только блинами: на праздничный стол готовили творог, яичницу, пряники и лепешки. А запивали все это киселем, компотом или облепиховым чаем.
На улицах на Лакомку ставили торговые палатки, где продавали горячий сбитень, каленые орехи, медовые пряники, блины (куда же без них) и другие угощения.
Для женатых мужчин главным событием среды был поход к теще. Считалось, что она должна наготовить кучу вкусных блюд и принять "молодых" с особым размахом. По традиции муж с женой шли к теще "на блины" в своих свадебных нарядах.
Причем считалось, что кулинарные изыски здесь не главное. Теще важно было показать свое гостеприимство и полное доверие к избраннику своей дочери. А родня, которая собиралась за столом, тщательно следила за поведением хозяйки и за ее отношением к зятю.
Ну а зятья, в свою очередь, пели тещам хвалебные песни в знак благодарности. Мужчина запевал, а его уже подхватывала вся родня.
Ну а у тех, кто еще не встретил свою судьбу, были другие развлечения. Незамужние девушки устраивали так называемые "девичьи съезды". Вместе с пожилыми женщинами они садились в сани и разъезжали по селу, пели песни и заигрывали с холостыми парнями. А те угощали развеселых дам блинами.
На Лакомку, как и в любой другой день Масленицы, нельзя грустить и поддаваться унынию. На то они и проводы зимы (уже поднадоевшей), чтобы расслабиться и просто порадоваться скорому приходу тепла.
Категорически запрещалось есть мясные блюда. Ведь масленичная неделя – последняя перед Великим постом. И от мяса в это время верующие уже отказывались.
Также на Руси на Лакомку было запрещено употреблять алкоголь. Правда, пива это не касалось: в то время оно алкоголем не считалось. Наоборот, мужчины в среду "вскладчину" варили пиво и устраивали соревнования пивоваров.
По народным приметам на Лакомку определяли, какая погода будет предстоящей весной.
- Холодная погода – весна придет с опозданием и будет холодной.
- Теплый и безветренный день – весна будет теплой и наступит очень рано.
- Снегопады на Лакомку – весна будет очень дождливой.
Как и Лакомка, другие масленичные дни называются каждый по-своему.
- Понедельник, 8 марта 2021 года, – Встреча.
- Вторник, 9 марта 2021 года, – Заигрыш.
- Четверг, 11 марта 2021 года, – Разгуляй.
- Пятница, 12 марта 2021 года, – Тещины вечерки.
- Суббота, 13 марта 2021 года, – Золовкины посиделки.
- Воскресенье, 14 марта 2021 года, – Прощеное воскресенье.
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