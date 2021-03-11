Разгуляй – по лицу получай. Как отмечают четвертый день Масленицы и что нельзя делать

Как на Руси отмечали этот день?

Проще, наверное, рассказать, как его не отмечали. На Разгуляй на Руси организовывали самые разные развлечения. Пожалуй, самым главным из них был штурм и захват зимнего городка. Народ делился на две команды: "весну" и "зиму". Первые нападали и старались захватить укрепление, а вторые до последнего оборонялись. Естественно, эта игра символизировала переход от зимы к весне. И исход "сражения" всегда был предрешен заранее: нападающие обязательно побеждали.

А еще на Разгуляй запрягали лошадей и на санях катались "по солнышку": то есть по часовой стрелке вокруг всей деревни. Круг на Руси считался символом Солнца, и таким обрядом в народе было принято призывать тепло.

Кроме того, на улице водили хороводы, играли в снежки, устраивали различные соревнования на ловкость и прыгали через костер.

Пожалуй, самым "шумным" развлечением на Разгуляй были кулачные бои. Все мужчины (кто считает себя таковым) собирались на площади и устраивали настоящий мордобой. Причем дрались в полную силу, не жалея ближнего своего. Считалось, что лучше на Разгуляй выплеснуть весь негатив, чем мучиться с ним весь оставшийся год.

Дрались, кстати, по правилам. Подложить в варежку тяжесть или ударить по затылку считалось страшным позором. Таких "хитрецов" просто выгоняли с поля боя. Честные же бойцы друг на друга обиды не держали. После битвы они просили друг у друга прощения и вместе шли праздновать. Только уже "разукрашенные".

Как и в любой другой день Масленицы, на Разгуляй было принято много и вкусно есть. Конечно, главным блюдом на любом столе были блины.