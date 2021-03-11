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Вопрос дня



Разгуляй – по лицу получай. Как отмечают четвертый день Масленицы и что нельзя делать

, ИА "Амител"
Зачем мужики, наевшись блинов, бросались в массовое побоище?
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

11 марта – начало Широкой Масленицы в 2021 году. Так называют вторую половину масленичной недели, когда праздновать начинают еще пуще и веселее. Четверг на Руси был известен как Разгуляй, один из самых задорных дней Масленицы. Рассказываем, как было принято веселиться, что значит "кататься по солнышку" и зачем мужики  били друг другу морды.

1
Почему четвертый день Масленицы назвали Разгуляй?
Потому что четвертый день Масленицы традиционно выдавался самым "разгульным" на неделе. Само торжество в народе часто называли "переломом" – зима уступает свои права долгожданной весне. Так вот, Разгуляй называли переломом масленичным – это ровно середина торжественной недели. Узкая Масленица заканчивается, уступая место Широкой – с четверга на Руси ели блины, гуляли и веселились еще сильнее. Отсюда и второе название дня – Широкий четверг. В общем, народ окончательно заканчивал работать и шел "в разгул".
2
Как на Руси отмечали этот день?

Проще, наверное, рассказать, как его не отмечали. На Разгуляй на Руси организовывали самые разные развлечения. Пожалуй, самым главным из них был штурм и захват зимнего городка. Народ делился на две команды: "весну" и "зиму". Первые нападали и старались захватить укрепление, а вторые до последнего оборонялись. Естественно, эта игра символизировала переход от зимы к весне. И исход "сражения" всегда был предрешен заранее: нападающие обязательно побеждали.

А еще на Разгуляй запрягали лошадей и на санях катались "по солнышку": то есть по часовой стрелке вокруг всей деревни. Круг на Руси считался символом Солнца, и таким обрядом в народе было принято призывать тепло.

Кроме того, на улице водили хороводы, играли в снежки, устраивали различные соревнования на ловкость и прыгали через костер.

Пожалуй, самым "шумным" развлечением на Разгуляй были кулачные бои. Все мужчины (кто считает себя таковым) собирались на площади и устраивали настоящий мордобой. Причем дрались в полную силу, не жалея ближнего своего. Считалось, что лучше на Разгуляй выплеснуть весь негатив, чем мучиться с ним весь оставшийся год.

Дрались, кстати, по правилам. Подложить в варежку тяжесть или ударить по затылку считалось страшным позором. Таких "хитрецов" просто выгоняли с поля боя. Честные же бойцы друг на друга обиды не держали. После битвы они просили друг у друга прощения и вместе шли праздновать. Только уже "разукрашенные".

Как и в любой другой день Масленицы, на Разгуляй было принято много и вкусно есть. Конечно, главным блюдом на любом столе были блины.

3
Что нельзя делать на Разгуляй?
  • Как и в любой другой день масленичной недели, на Разгуляй ни в коем случае нельзя грустить и предаваться унынию. Считается, что это мешает весне прийти как можно скорее и прогнать надоевшую зиму.
  • Главный запрет на Разгуляй: оставаться дома. Если вы в силах веселиться – нужно обязательно выходить на улицу и делать это. Именно так считалось на Руси. А тот, кто "отлынивает" от веселья, год проведет в несчастье, говорили в народе.
  • Наверное, самое приятное: на Разгуляй запрещено работать. С началом Широкой Масленицы в народе вообще прекращали любой труд и полностью предавались веселью. Надеемся, что ваш работодатель слышал что-то о Разгуляе.
  • Разгуляй на Руси так же считался Чистым четвергом. Оставлять бардак дома в этот день тоже нельзя.
4
Приметы на четвертый день Масленицы
  • Если выбросить из дома старый хлам – быстро получится найти хорошие вещи взамен.
  • Много сосулек на крышах – год будет урожайным и богатым на приятные события.
  • Южный или юго-западный ветер – к скорой оттепели.
  • Идет снег в четверг – лето будет дождливым и холодным.
5
Чему посвящены другие дни масленичной недели?

Каждый из дней масленичной недели имеет свое название.

  • Понедельник, 8 марта 2021 года, – Встреча.
  • Вторник, 9 марта 2021 года, – Заигрыш.
  • Среда, 10 марта 2021 года, – Лакомка.
  • Пятница, 12 марта 2021 года, – Тещины вечерки.
  • Суббота, 13 марта 2021 года, – Золовкины посиделки.
  • Воскресенье, 14 марта 2021 года, – Прощеное воскресенье.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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