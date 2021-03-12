Праздничный завтрак и доставка вместо ужина. Как россияне провели гендерные праздники

МТС проанализировала обезличенные большие данные и использование собственных цифровых сервисов в праздничные выходные – День защитника Отечества и Международный женский день. Согласно полученной статистике, мужчины активнее, чем женщины, поздравляли с гендерными праздниками, а женщины предпочли доставку еды приготовлению праздничного ужина. Рассказываем, чем еще занимались жители страны 23 февраля и 8 марта.
Как поздравляли с праздниками?
23 февраля мужчины общались в мессенджерах в два раза активнее, чем обычно, женщины – так же как в обычный выходной день. 8 марта трафик увеличился в 2,5 раза у всех пользователей, а также на 30% вырос объем данных, передаваемый в Instagram, профиль использования социальных сетей мужчинами не изменился. Голосовой трафик в праздничные дни не отличался от обычных выходных.
Во сколько проснулись и что готовили?
8 марта мужчины проснулись в среднем на 26 минут раньше, чем обычно, 23 февраля – в обычное время. Подъем в праздничные дни для женщин не отличался от других выходных дней.
В День защитника Отечества многие женщины предпочли доставку еды приготовлению праздничного ужина – траты в этой категории возросли на 40% по сравнению с обычным выходным днем. В Международный женский день расходы на заказы еды на дом у мужчин и женщин увеличились на 38%.
Куда еще тратили деньги?
В дни праздников 23 февраля и 8 марта траты на алкоголь у представителей обоих полов выросли примерно на 30%, средний чек у мужчин был выше на 10%.
Отмечать гендерные праздники в ресторанах россияне начали уже с первого праздничного выходного – траты в ресторанах по субботам, 21 февраля и 6 марта, выросли примерно на 20%. В День защитника Отечества рост составил уже 28%, а в Международный женский день – 85%.
Что смотрели на праздниках?
В топе фильмов для домашнего просмотра в День защитника Отечества среди пользователей МТС ТВ было кино, рассчитанное на мужскую аудиторию – "Ford против Ferrari", "Артур и Мерлин: Рыцари Камелота" и "Мальчишник в Европе". 8 марта женщины выбирали фильмы для просмотра вместе с остальными домочадцами – среди них лидировал "Стендап под прикрытием", мультфильм "Последний богатырь: Корень зла" и "Непосредственно Каха".
На чем передвигались?
23 февраля и 8 марта женщины на 30% чаще вызывали такси. Среди мужчин расходы в этой категории увеличились только в День защитника Отечества – на 24%.
Комментарии