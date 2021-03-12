Праздничный завтрак и доставка вместо ужина. Как россияне провели гендерные праздники

Во сколько проснулись и что готовили?

8 марта мужчины проснулись в среднем на 26 минут раньше, чем обычно, 23 февраля – в обычное время. Подъем в праздничные дни для женщин не отличался от других выходных дней.

В День защитника Отечества многие женщины предпочли доставку еды приготовлению праздничного ужина – траты в этой категории возросли на 40% по сравнению с обычным выходным днем. В Международный женский день расходы на заказы еды на дом у мужчин и женщин увеличились на 38%.