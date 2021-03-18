Почему теннис называют "королевской игрой" и где ему можно научиться в Барнауле

Этим видом спорта занимались европейские монахи. Считалось, что он развивает скорость реакции и ум. Первоначально он назывался Jeu de paumme ("игра в ладонь"), так как требовалось отбивать и подавать мяч рукой. Позже придумали специальную ручку для эффективного удара и подачи мяча. Уже угадали, о какой игре идёт речь? Правильно – о теннисе. О самом светском виде спорта. И современные эксперты подтверждают: кроме эстетического удовольствия, большой теннис крайне полезен для психологического и физического здоровья человека. Во-первых, он помогает расслабиться, сбросить стресс. Во-вторых, улучшает реакцию и координацию, способствует улучшению внимания, стимулирует развитие памяти и стратегического мышления, развивает такие качества, как энергичность и напористость. Уже хотите начать тренироваться? Рассказываем, с чего начинать, куда пойти играть и сколько это стоит.
Самое первое, что вам понадобится при игре в теннис – это ракетка. Существует немало параметров и характеристик, по которым разделяют модели, и запутаться в них достаточно легко. Давайте разбираться.
Начинающий игрок
Если вы только-только решили заняться теннисом, не стоит гнаться за дорогой ракеткой. Остановитесь на моделях стоимостью около 3000 рублей. Для женщин подойдут ракетки массой от 245 до 275 граммов, для мужчин лучше выбирать потяжелее – от 270 до 300 граммов. Также убедитесь, что размер поверхности не меньше 100 квадратных дюймов: чем он больше, тем легче попадать по мячу.
Вес
Чем легче ракетка, тем меньше сила удара, однако это наиболее подходящий вариант для начинающих игроков, которым лучше оттачивать технику, а не силу удара.
Ручка
Размер ручки делится на номера от 1 до 5. Ручки с номером 1 и 2 подойдут для детей, женщин или мужчин с маленькой ладонью, ручки с номером 3 и 4 – для обычных мужчин, а ручка с номером 5 – для крупного мужчины с большой ладонью.
Игрок-любитель
Если вы уже умеете играть в теннис и ходите на занятия как минимум два-три раза в неделю, подходить к выбору ракетки стоит внимательнее. И разброс цен здесь уже варьируется от 3000 до 10000 рублей.
Вес
Чем больше вес ракетки, тем мощнее удары. Если вы взрослый мужчина, стоит выбирать ракетку весом около 300 граммов.
Баланс ракетки
Баланс ракетки бывает по центру, в голове и в ручке. Это просто проверить. Положите середину ракетки на указательный палец. Инструмент может наклониться к голове, к ручке или сохранять баланс. Перевес в голову более подходит для сильных подач и атакующего стиля игры, в ручку – для игры-защиты. Если баланс идеальный, то у вас универсальная ракетка, которая подойдёт как для атаки, так и для защиты.
Профессионал
Если вы действительно профи, то, разумеется, в курсе, по каким параметрам нужно выбирать ракетку. Но некоторые нюансы могут быть вам полезны. В основном это ракетки с большим весом и меньшей поверхностью головы для увеличения мощности и точности удара. Ручка может быть удлинённая для большей манёвренности. Стоимость ракеток для профессионалов начинается от 7000 рублей.
Выбор одежды для большого тенниса – один из самых важных этапов при подготовке к играм. Неправильно подобранная форма может мешать в процессе игры, доставлять неудобства.
Во-первых, ваша одежда не должна стеснять движений. При этом у женщин несколько вариантов теннисной формы: это может быть рубашка-поло с юбкой, рубашка с шортами или теннисные платья. У мужчин выбор не так велик – спортивная рубашка или футболка и шорты. В качестве дополнения к основному комплекту можно использовать кепку для защиты глаз от солнца, а также напульсники, чтобы во время игры убирать пот с лица.
Главное, помните: теннисная одежда должна быть воздухопроницаемой и износостойкой.
Многим кажется, что кроссовки – универсальная обувь, которую можно одеть и на пешую прогулку, и на тренировку, и на корт. Однако это далеко не так. Сейчас объясним.
Подошва обуви – это главное, чем отличаются одни теннисные кроссовки от других. Структура подошвы напрямую зависит от покрытия, на котором вы будете играть. Так, для твёрдого покрытия лучше всего подходят кроссовки с неглубоким протектором, для грунта – с мелким. А вот для травы лучше всего подойдут небольшие шипы, по аналогии с футбольными бутсами.
Самое важное при выборе теннисных кроссовок – учесть то, насколько они будут способны защитить ваши ступни от вывихов, ушибов, растяжений и других неприятных травм. Внимательно рассмотрите обувь, она должна обладать достаточной плотностью и надёжной устойчивостью, носок обязан хорошо гнуться, а ноги не должны скользить по корту. Гарантия отличной амортизации – полиуретановое покрытие подошвы.
В Барнауле есть несколько мест, где можно позаниматься большим теннисом. Рассказываем подробно о каждом.
Спортивный комплекс "Эланс"
Адрес: переулок Геблера, 33б
Время работы: ежедневно с 07:00 до 23:00
Стоимость: 600-1400 рублей
Спортивный центр находится в самом центре города, рядом с площадью Сахарова. Любителям тенниса доступны три корта. Если вы новичок, в "Элансе" вы можете научиться играть у профессиональных тренеров. Занятия проходят как для взрослых, так и для детей. Стоимость одного урока зависит от времени – дешевле всего приходить на игру до 08:00 и после 22:00. В этом случае игра обойдётся за 600 рублей в час. Вечером в будний день час занятия стоит 1500 рублей. В выходные, также в зависимости от времени, вы заплатите 600 или 800 рублей.
Теннисный клуб "Чемпион"
Адрес: улица Петра Сухова, 1г
Время работы: ежедневно с 08:00 до 23:00
Стоимость: 1000-1600 рублей
В распоряжении посетителей клуба имеются шесть крытых теннисных кортов. Но есть и открытые – для летних занятий. Один час тренировки обойдётся в среднем в 1000 рублей. Причём если у вас нет своей ракетки, вам её выдадут напрокат абсолютно бесплатно. Если вы начинающий игрок, то при клубе работает профессиональная теннисная школа, где вас научат крепко держать ракетку в руках. Здесь регулярно проводятся различные соревнования, праздники, тренировочные сборы и открытые уроки.
Летние корты "Реал"
Адрес: г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 16в
Время работы: ежедневно с 06:00 до 23:00
Нерабочие месяцы: ноябрь-апрель
Стоимость: 300 рублей
Да, территориально "Реал" находится в Новоалтайске. Однако мы уверены, что жители Барнаула смогут без проблем до него добраться. Если вы решитесь отправиться в такое путешествие, то в награду вас будут ждать три открытых грунтовых корта. Один час игры обойдётся всего в 300 рублей. После тренировки можете не спешить в Барнаул, а поужинать здесь же. Корты являются частью большого кафе.
Вы правы лишь отчасти. Теннис действительно приносит игрокам большое удовольствие. Но этот вид спорта также отличный способ привести себя в форму. Во-первых, это отличная кардиотренировка. И не надо думать, что если корт небольшой по площади, то и бегать много не придётся. За одну игру теннисист пробегает около пяти километров на высоких скоростях с резкими рывками. Во-вторых, теннис помогает привести в тонус практически все мышцы: пресс, спина, плечи, трапеция, бицепсы, трицепсы, задние и передние мышцы бедра. В результате повышается выносливость, улучшается кровообращение и ускоряется реакция.
В-третьих, этот спорт способствует укреплению нервной системы человека. Он помогает выплеснуть сильные негативные эмоции, избавиться от напряжения, вызванного стрессом, и стимулирует приток эндорфинов после физической нагрузки.
Кроме того, офтальмологи советуют этот вид спорта для детей, так как он способствует укреплению зрения. Во время игры внимание игрока сфокусировано на двигающемся мяче и это заменяет интенсивную глазную гимнастику. Добавим, что занятия большим теннисом входят в школьную программу Австралии, Франции и ряда латиноамериканских стран.
Федерация тенниса Алтайского края организует множество турниров в Барнауле. Среде них:
– одиночный турнир Challenger (28 марта);
– турнир открытия летнего сезона (май);
– первенство Алтайского края среди юношей и девушек (май-июнь);
– чемпионат Алтайского края среди ветеранов в одиночном разряде (июнь).
Если вы покажете себя на этих соревнованиях, то стоит попытать удачу на профессиональных чемпионатах по теннису в Новосибирске. Ну а там почему бы и не попытаться войти в категорию лучших игроков России: всё зависит от вашего упорства, таланта и, конечно же, правильно подобранной ракетки. Дерзайте!
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