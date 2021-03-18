Почему теннис называют "королевской игрой" и где ему можно научиться в Барнауле

Теннис начинается с ракетки

Самое первое, что вам понадобится при игре в теннис – это ракетка. Существует немало параметров и характеристик, по которым разделяют модели, и запутаться в них достаточно легко. Давайте разбираться.

Начинающий игрок

Если вы только-только решили заняться теннисом, не стоит гнаться за дорогой ракеткой. Остановитесь на моделях стоимостью около 3000 рублей. Для женщин подойдут ракетки массой от 245 до 275 граммов, для мужчин лучше выбирать потяжелее – от 270 до 300 граммов. Также убедитесь, что размер поверхности не меньше 100 квадратных дюймов: чем он больше, тем легче попадать по мячу.

Вес

Чем легче ракетка, тем меньше сила удара, однако это наиболее подходящий вариант для начинающих игроков, которым лучше оттачивать технику, а не силу удара.

Ручка

Размер ручки делится на номера от 1 до 5. Ручки с номером 1 и 2 подойдут для детей, женщин или мужчин с маленькой ладонью, ручки с номером 3 и 4 – для обычных мужчин, а ручка с номером 5 – для крупного мужчины с большой ладонью.

Игрок-любитель

Если вы уже умеете играть в теннис и ходите на занятия как минимум два-три раза в неделю, подходить к выбору ракетки стоит внимательнее. И разброс цен здесь уже варьируется от 3000 до 10000 рублей.

Вес

Чем больше вес ракетки, тем мощнее удары. Если вы взрослый мужчина, стоит выбирать ракетку весом около 300 граммов.

Баланс ракетки

Баланс ракетки бывает по центру, в голове и в ручке. Это просто проверить. Положите середину ракетки на указательный палец. Инструмент может наклониться к голове, к ручке или сохранять баланс. Перевес в голову более подходит для сильных подач и атакующего стиля игры, в ручку – для игры-защиты. Если баланс идеальный, то у вас универсальная ракетка, которая подойдёт как для атаки, так и для защиты.

Профессионал

Если вы действительно профи, то, разумеется, в курсе, по каким параметрам нужно выбирать ракетку. Но некоторые нюансы могут быть вам полезны. В основном это ракетки с большим весом и меньшей поверхностью головы для увеличения мощности и точности удара. Ручка может быть удлинённая для большей манёвренности. Стоимость ракеток для профессионалов начинается от 7000 рублей.